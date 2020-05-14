Минск в 1926 году: 11 частных врачей на весь город, но зато редакции 14 газет и журналов

В 1926 году минское издательство «Белгосреклама» тиражом в 550 экземпляров выпустило 80-страничный справочник «Весь Минск в кармане». В столице советской Беларуси тогда насчитывалось 128 тысяч жителей - это примерно сегодняшнее население Орши или Пинска. Согласно переписи того года, в основном в Минске тогда проживали белорусы и евреи. Кроме этого, было 13 тысяч русских, 4 тысячи поляков, 1,5 тысячи украинцев и примерно столько же татар.

Обложка справочника «Весь Минск в кармане» 1926 года. Фото: Государственная публичная историческая библиотека России.

Больше праздников - хороших и разных!

Справочник начинается с календаря на год, в котором отмечены выходные и праздничные дни. Государственных праздников тогда было много. Помимо привычных нам новогодних, рождественских, 1 Мая, католического Рождества и 7 ноября, были и другие, уже забытые государственные праздники, которые тогда считались выходными: например, 22 января страна отмечала День памяти Владимира Ленина, 12 марта - низвержение самодержавия, 18 марта - День Парижской Коммуны. В июне было сразу три праздника: 10-го - Вознесение, 20-го - Троица, 21-го - Духов день. 4 июля страна отмечала День Конституции СССР. 6 августа - Преображение, 15 августа - Успение. Годовщину Октябрьской революции страна отмечала аж два дня (7 и 8 ноября); два дня гуляли и на католическое Рождество.

В 1926 году в стране было гораздо больше государственных праздников, чем сейчас. Страница справочника «Весь Минск в кармане». Фото: Государственная публичная историческая библиотека России.

Следующие 14 страниц справочника занимает реклама. На фоне других выделяется имиджевая, как сказали бы сегодня. Целую полосу выкупил «Всекобанк» (Всероссийский кооперативный банк, созданный государством для краткосрочного кредитования кооперации). Реклама предельно лаконичная: название банка, адрес и телефон - ничего лишнего! Кстати, на весь Минск, согласно справочнику, в 1926 году было всего четыре банка: уже известный нам «Всекомбанк», а еще - «Белсельбанк» и белорусские представительства «Госбанка» и «Промбанка».

Улица Советская (современный проспект Независимости, участок между Комсомольской и Ленина). 1930-1935 годы. Фото паблика «Минск. Фото-история. Новости».

Реклама на других страницах предлагала к продаже различные товары: «Ленинградский союз потребительских обществ отпускает из своих складов Белоруссии пиво и портер лучших государственных заводов в СССР (бывший завод Калинина и «Старая Бавария») качества мирного времени».

Несуществующий ныне Новый мост через Свислочь (слева видны корпуса Второй городской больницы). 1929 год. Фото из книги «Мінск незнаёмы. 1920—1940».

А вот старинный аналог магазина «Все для дачника»: «Государственный сельскохозяйственный склад «Центроземсклад» имеет к продаже семена огородные, кормовых корнеплодов, полевых кормовых трав и зеленых удобрений».

Строительство здания Дома правительства. 1932 год. Фото сайта pastvu.com.

Доступна была не только отечественная, но и импортная продукция. Например, государственная импортно-экспортная торговая контора «Госторгбел», имеющая представительства в Берлине и Лондоне, продавала импортные сельхозорудия и машины, металлические и химические товары, дубильные вещества, парфюмерию. А в другие страны контора вывозила белорусскую пушнину и щетину, конский волос, волокно, яйца, скипидар, лен, травы, битую птицу и грибы.

Пивзавод «Богемия» (ныне «Аливария»). 1920-1928 годы. Фото сайта niab.by.

«Звонить 218». Но это не короткий номер, как подумали бы сегодня

Две странички занимают маленькие объявления о продаже продукции от различных трудовых коллективов - металлистов и жестянщиков, веревочников и химиков, папиросников, обувщиков, текстильщиков. Интересно, что, согласно справочнику, всего в 1926 году в Минске был 101 трудовой коллектив. Учитывая, что рекламу в справочник дали только 16 из них, делаем вывод, что дела хорошо шли далеко не у всех.

Площадь свободы. 1926 год. Фото из книги «Мінск. Падарожжа ў часе».

Есть реклама страховых компаний. Например, правление Госстраха СССР напоминает, что «каждый гражданин должен застраховать себя и свою семью от несчастных случаев». А все учреждения и предприятия «должны обеспечить свое ценное имущество, товары в складах и магазинах, деньги в кассах от убытков вследствие растрат, просчетов, хищений, утери со стороны кассиров, завскладов, кладовщиков, гардеробщиков, сторожей и других». Обращаться можно на Советскую, 25 или по телефону 218. Сейчас бы все подумали, что это специальный короткий номер, но нет. В те годы все минские телефонные номера имели всего три цифры.

Костел Девы Марии. 1926 год. Фото из паблика «Минск. Фото-история. Новости».

А вот и развлечения! На страницах справочника есть афиша театра «Красный зал», что в Захарьевском переулке. Сообщается, что с ноября по февраль будут давать музыкальную комедию, с марта по апрель - драму, а летом труппа уедет на гастроли. Какие именно спектакли будут показывать - не сообщается. Но, по-видимому, за информацией нужно звонить на квартиру №4 непосредственно директору театра А. А. Шапиро по номеру 456.

Памятник Карлу Марксу перед Белорусским государственным театром (ныне Купаловским) 1926-1929 года. Фото из Архива Владимира Садовского.

11 следующих страниц занимает каталог правительственных учреждений и товарно-хозяйственных единиц Минска. Это обычный справочник с адресами, телефонами и фамилиями руководителей. От Центрального исполнительного комитета до судов и милиции. На этом фоне выделяется «Белорусское курортное бюро» на Революционной, 2. А в списке трудовых коллективов есть «Мебельный магазик» - именно так, магазик! Кстати, такие уменьшительно-ласкательные варианты в официальных вывесках - не редкость в то время. Например, в 1930 году, когда на месте нынешнего бульвара Толбухина открылась грандиозная по своим масштабам Всебелорусская сельскохозяйственная и промышленная выставка, вывеска столовой на ее территории гласила: «Минский центральный рабочий кооператив «Столовка».

Одна из двух столовых, находившихся на сельскохозяйственной выставке. Фото предоставлено Антоном Денисовым.

Также в справочнике есть список из 20 минских правозащитников, 11 врачей, а еще - 33 частных адреса, среди которых: фотографы, дамские и детские портные, вышивальни, часовые мастера и художники.

Здание минского железнодорожного вокзала. 1920-1925 годы. Фото сайта railwayz.info.

Интересно, что уже через 10 лет в БССР появилась первая реклама авиакомпании. А именно - «Аэрофлота». «Открыто воздушное сообщение Минск - Москва», - говорилось в рекламной брошюре 1936 года. Продолжительность полета 4 часа - это с промежуточной посадкой в Смоленске. Уже тогда существовал и трансфер в аэропорт: «Аэропорт обеспечивает транспортом. Стоянка автомашины - напротив гостиницы «Европа». Отправление в аэропорт ежедневно в 12.30».

Рекламный буклет «Аэрофлота». 1936 год.

На весь Минск - один вуз и трое яслей

В 1926 году в Минске было 13 лечебных учреждений, плюс 16 иных медицинских организаций и 2 диспансера - туберкулезный и венерический. А еще - 12 аптек, 2 дома отдыха, 2 дома младенца, 3 яслей, 7 техникумов, 2 вечерние школы, 6 библиотек. А вот вуз был только один - БГУ.

Немигская улица, 1926 год. Сейчас на этом месте Торговый дом «На Немиге». Фото сайта pastvu.com.

Было что почитать и из периодической прессы - в справочнике есть данные 14 редакций газет и журналов. Среди тех, что на слуху и сегодня - «Звязда» и «Савецкая Беларусь». Интересно, что буквально накануне - 24 мая 1925 года - тиражом 31 тысяча экземпляров вышел первый номер «Комсомольской правды». Однако в минском справочнике 1926 года информации о белорусской редакции еще нет…

Перекресток улиц Бакунина и Герцена. 1927 год. Сейчас на этом месте ресторан «У ратуши». Фото из книги «Помнiкi старадаўняе архiтэктуры XVII-XVIII сталецьцяў у Менску».

Специальный раздел справочника посвящен налогам, которые в те годы платили минские предприятия и частные ремесленники. А еще была напечатана краткая географическая справка о Минске, городской промышленности, сельском хозяйстве и транспортном сообщении. Пути сообщения в Минском округе описываются как «довольно удобные»:

- Из Минска в разных направлениях расходятся старинные почтовые дороги, в общем достаточно исправные и имеющие для грузооборота довольно большое значение до сих пор, - сказано в справочнике. - Все райцентры связаны с Минском телеграфом, а за исключением Логойска и Узды - и телефонами. А телефонная сеть Минского округа и вовсе является наиболее разветвленной в БССР.

Рабочий клуб (бывшая Хоральная синагога). 1925 год. Теперь это перестроенное здание Русского драматического театра. Фото из журнала «Маладняк». №6, 1925 год.

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