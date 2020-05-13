2020-05-13T13:50:43+03:00
Минск
КП Беларусь

Предпринимателям «Экспобела» пошли на уступки: аренду снизили на 50% на три месяца

Предприниматели рынка добивались снижения аренды почти месяц. Теперь опасаются, что же будет после периода скидок, некоторые все же сворачивают работу
Ольга ШУМАНСКАЯ
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На одну из последних встреч собрались более сотни предпринимателейНа одну из последних встреч собрались более сотни предпринимателейФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Из-за пандемии посещаемость рынка снизилась до предела, упали и продажи. На этом фоне аренда оказалась неподъемной. Между тем арендодатель долго отказывал в существенной скидке по аренде.

По итогам одной из встреч им вовсе сказали: «Не нравится - закрывайтесь». После этого предприниматели направили руководству рынка обращение, в котором написали, что, если аренду не снизят, они будут вынуждены съехать. На это обращение им наконец-то пришел ответ.

- Нам пришел письменный ответ о том, что нам на три месяца сделают скидку по аренде. Основная масса предпринимателей рада, потому что так будет легче работать, - рассказывает Ольга, предприниматель рынка «Экспобел». - Но все равно некоторые сворачиваются, потому что людей нет, и товар новый купить невозможно, ведь границы закрыты. Ту же половину, 600 рублей, тоже надо наторговать. Оптовики, конечно, стоят, у них поставки есть. А вот розничным сложнее. Хотя тех, кто закрывается, пока не очень много.

Новость о скидке омрачает тревога за будущее, ведь в конце июня на рынке заканчиваются договоры аренды. На каких условиях с ними заключат новые договоры, предприниматели пока не знают.

- Может, заманивают скидкой специально, чтобы остались. А через три месяца опять поднимут. Хотя, конечно, это будет неразумно, потому что сейчас люди больше ходят в торговые центры, такой бойкой торговли на рынке, как раньше, сейчас нет. Да и других рынков много, - рассуждает собеседница. - Единственное, что сдерживает, - это контейнеры (торговые павильоны. - Ред.), которые мы покупали сами, это не собственность рынка. Я свой контейнер покупала за $12 000. Сейчас его и за тысячу не продашь. Если бы все это было бесплатно, то уже бы свернулись да и забыли. А так люди держатся за них, ведь вложили деньги. Поэтому торгуют и надеются, что все наладится.

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