Хоккейное «Динамо» латает дыры в бюджете и в составе

Клубы КХЛ готовятся к сезону, который обычно стартует в августе, комплектуют составы. В минском «Динамо» пока не до этого, руководство занято поиском источников финансирования. Команду уже покинули Андрей Костицын, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Стефан Эллиотт. Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков не скрывает, что у клуба есть проблемы с формированием бюджета и все это сказывается на комплектации состава.

- И сам игрок, и клуб были готовы продолжить сотрудничество, но с января наш основной партнер «Беларуськалий» приостановил поддержку клуба, образовались долги по зарплатам игроков за прошлый сезон, - сказал Басков после ухода Андрея Костицына в «Нефтехимик».

Гендиректор поблагодарил хоккеиста за работу и добавил:

- К сожалению, у нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея. Мы не можем оперировать конкретными суммами и брать на себя гарантии не только по контракту Андрея, но и по соглашениям с другими ведущими игроками. Прямо сейчас вопрос о бюджете крайне негативно сказывается на нашей селекционной кампании в целом. Я предпринимаю все возможные действия, нахожусь в поиске источников финансирования. Уверен, выход будет найден.

Костицын сказал, что был готов остаться в команде и не исключает, что еще вернется в «Динамо».

Позже ряды «зубров» покинули два белорусских защитника: 28-летний Кирилл Готовец отправился в омский «Авангард», 29-летний Олег Евенко - в челябинский «Трактор». Басков негодовал по поводу ухода Евенко.

- Обычно, когда хоккеист нашего клуба переходит в другую команду, мы лишь желаем ему удачи. Особенно если речь идет о белорусском игроке, ведь все мы вместе работаем на благо отечественного хоккея. А переходы между клубами - это неотъемлемый элемент спортивного процесса. Мы в «Динамо» стараемся выстраивать взаимоотношения с игроками и их агентами на партнерской основе - честно, открыто, доверяя друг другу. Но случай с Евенко вышел за рамки обычного порядка. Агент Олега, Дмитрий Еремин, не счел необходимым предупредить «Динамо» о том, что ведет переговоры о новой команде для своего клиента, хотя он знает мой телефон и в других случаях не стеснялся набирать меня в любое время суток, чтобы попросить решить любые проблемы его игроков, даже самые банальные бытовые. И я ни разу не позволял себе не ответить на его звонок, ведь мы - партнеры. Но в данном случае Еремин не позвонил. Как и Олег, - сказал руководитель «Динамо».

Он также отметил, что Костицын и его агенты заранее предупредили об интересе со стороны «Нефтехимика» и спросили, может ли «Динамо» дать хотя бы устные гарантии по контракту на следующий сезон.

Олег Евенко кулаками покоряет Америку

Медиаменеджер Игорь Жуков, ранее возглавлявший пресс-службу «Трактора», сообщил, что в челябинском клубе Евенко за год заработает примерно 68 - 94 тысячи долларов. Ему положительные рекомендации давали хоккеисты команды Лукаш Седлак (вместе играли в «Кливленд Монстерз») и Ник Бэйлен (выступает за сборною Беларуси).

Российский журналист Павел Лысенков написал, что по его информации Готовец заработает в «Авангарде» от 140 до 200 тысяч долларов

В «Динамо» же повторяется ситуация прошлого года, когда бюджет согласовывался в последний момент и доукомплектовывать состав начинали, когда большинство соперников это уже сделали. Из легионеров в команде на данный момент остались вратарь Дэнни Тэйлор, защитник Джо Морроу, нападающий Фрэнсис Паре и Шейн Принс. Также действуют контракты с большинством молодых игроков. А вот с опытными белорусами Павловичем, Китаровым, Сергеем Костицыным, Стефановичем, Ковыршиным, Демковым, похоже, предстоят переговоры. Точно известно, что клуб сделал предложения Дроздову, Спунеру и Знахаренко и ждет ответы хоккеистов.

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов в программе ОНТ «Спортклуб» вполне допустил, что «Динамо» может пропустить сезон в КХЛ, мол, если уж Олимпиаду переносят… Но добавил:

- Финансовые трудности можно решить всегда, тем более если учесть, что минское «Динамо» - это государственный проект. Поэтому если государство посчитает целесообразным в столь непростое время для страны и мира решать финансовые трудности за счет консолидации ресурсов минского «Динамо», если социальная, спортивная, политическая составляющая возобладает, то однозначно решить финансовые проблемы «Динамо» возможно.

По информации РБК, в прошлом сезоне только зарплатная ведомость клуба было почти 6 млн долларов. Весной в «Динамо» заявляли, что ищут спонсоров и клуб готов стать частным клубов.

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