2020-05-13T15:32:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 20 мая ставка рефинансирования в Беларуси снизится до абсолютного минимума - 8%. Спросили у эксперта, с чем это связано

За все время ведения статистики у нее были взлеты и до 160%, но последний год ставки только плавно снижаются
Таисия ЧЕРНУХО
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До этого ставка снижалась в феврале этого года из-за «умеренного характера инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков».До этого ставка снижалась в феврале этого года из-за «умеренного характера инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков».Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Нацбанк с 20 мая решил снизить ставку рефинансирования с 8,75% до 8% годовых. Это небывалое падение во всех смыслах: до 8% ставка рефинансирования еще никогда не опускалась. В те времена, когда в Беларуси включали печатный станок для денег, ставка рефинансирования достигала почти 160% годовых (например, в феврале 2000 года). Затем она плясала то в одну, то в другую сторону, но не превышала 30%. А начиная с 2019 года она плавно снижается, но обычно не более чем на 0,2%. А тут снижение сразу на 0,75%.

- Снижение ставки рефинансирования может быть вызвано различными причинами, но в целом укладывается в долгосрочный тренд борьбы Нацбанка с инфляцией и снижения ставок последние несколько лет, - объясняет экономический эксперт BEROC Лев Львовский. - Во-первых, Национальный банк сейчас видит, что с кредитами (в первую очередь для бизнеса) все плохо по двум причинам. Первая - у банков большая неуверенность из-за вируса. Даже хорошее прибыльное предприятие может оказаться банкротом, если ему некуда будет отгружать товар из-за низкого спроса или невозможности поставок за границу, и когда это закончится - непонятно. Вторая вероятная причина - банки опасаются, что их заставят директивно кредитовать госкомпании. А значит, сейчас надо наполнить ликвидность, чтобы потом не обанкротиться. Возможно также, что Нацбанк пошел на уступки перед правительством и стал снижать ставки. Кроме всего перечисленного, Россия, по слухам, собралась печатать деньги, чтобы обеспечить всех пособиями на время карантина. А укрепление относительно российского рубля - это последнее, что нам сейчас нужно, потому что Беларусь зависима от экспорта в Россию. Сейчас там упал спрос из-за снижения цен на нефть в мире и карантина. Если еще и белорусский рубль укрепится относительно российского, это будет дополнительный удар по экспорту в Россию. Наши товары будут для них дороже, и мы не сможем продать прежние объемы товара, а значит, еще меньше заработаем.

Напомним, последнее снижение ставки рефинансирования произошло в феврале этого года (с 9 до 8,75% годовых). Такое решение Нацбанк объяснил «умеренным характером инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков». Сейчас же годовая инфляция не снизилась, а выросла из-за коронакризиса. Напомним, по сравнению с прошлогодним апрелем она достигла 5,4%, это больше запланированного годового показателя в 5%. Но эксперты считают, что такое повышение уровня цен не критично и было вызвано пандемией, а значит, можно смело ожидать, что снижение спроса ее уменьшит.

Для тех, укого есть кредит, снижение ставки рефинансирования - хорошая новость: платить по процентам нужно будет меньше. А вот ввязываться в новый кредит сейчас не самое лучшее время, ведь мы стоим на пороге серьезного кризиса, и никто не может гарантировать, что завтра не станет безработным.

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