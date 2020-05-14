«Построили капличку - и холера не дошла до деревни»: жители Докшицкого района шутят про «первую версию коронавируса» и снова просят в часовне защиты

«Змілуйся над намі, Пане, ад наглай неспадзяванай смерці і гневу твайго захавай нас, ратуй ад хваробы халеры», - эта надпись на польском языке хорошо видна на часовенке 1848 года постройки. Неплохо сохранилась и сама капличка. А вот от деревни Волосатка, жители которой когда-то сообща ее и построили, ничего не осталось. Последние жители выселились отсюда лет 25 назад. И найти ее непросто. Километр идем пешком по лесной дороге, еще столько же - по распаханному полю. Места красивые, но, говорят, здесь можно и волка встретить, и медведя.

Чтобы попасть к часовне, сначала надо идти по лесу...Фото: Раиса ЮДИНА

... Потом дорога заканчивается и путь лежит по полю.Фото: Раиса ЮДИНА

По дороге встречаются свежие следы животных. Говорят, здесь водятся даже медведи.Фото: Раиса ЮДИНА

«Строили каплицу толокой»

Мои проводники - Кристина Артемовна и ее брат Виктор Степанович - кажется, ничего не боятся. Это их родина, здесь они выросли, отсюда за пять километров ходили в Докшицкую школу мимо необычной часовни с деревянными скульптурами внутри.

Надпись на польском языке хорошо сохранилась и через 170 лет.Фото: Раиса ЮДИНА

- Папа мой рассказывал, что, когда капличку построили, ксендз ее освятил, люди помолились - и холера остановилась, не дошла до деревни. А людей тогда болело много, умирали от нее семьями, - рассказывает историю местной святыни Кристина.

- Это самая первая версия коронавируса, - шутит Виктор. - Говорили, что, может, и каплицу построили раньше, чем дома, чтобы сразу защиту от холеры обеспечить. Строили часовню эту сельчане толокой. Есть предание, что, когда строительство завершилось, решили они это дело отметить. Выпивка была, а закусить нечем. А тут летел коршун и зайца уронил прямо строителям под ноги. Свежий, только пойманный. Они тут же разожгли огонь и зажарили на закуску зайца.

Внутри сохранились вырезанные из дерева фигуры святых. С давних времен их принято наряжать в "фартушки".Фото: Раиса ЮДИНА

«Кто хотел сдать хорошо экзамен, оставлял монетку в книге святого»

Сегодня до местной святыни, которая не причислена к списку исторических ценностей и не принадлежит ни одной религиозной конфессии, доходят редкие гости. Иногда заглядывают путешественники и краеведы. А чаше всего бывает здесь Виктор Степанович с семьей - благо живет в соседней деревне. И починит что-то, и чистоту наведет. Сестра или жена к празднику постирают занавесочки и все убранство, надетое на святых, а если надо, то и новое сошьют. Так что выглядят скульптуры очень даже чистенько и нарядно в таком отшельничестве. Мама Виктора связала для каплички половичок, кто-то привез коврик из Польши, кто-то поклеил стены обоями.

Виктор Степанович недавно починил крышу каплицы.Фото: Раиса ЮДИНА

Часовня в Волосатке - достопримечательность для наших мест редкая. Вырезанные из дерева фигуры святых в белых «фартушках» - это, конечно, не филигранная работа, но они такие трогательные в своей простоте и намоленной ауре. Раскрасил их уже в наше время из лучших побуждений один из земляков.

- Они были каким-то раствором покрыты, еще тем мастером, что делал их, - рассказывает Виктор. - А он взял и покрасил - где гуашью, где еще чем, теперь сыплется все. Борода вот была рыжая, а он брюнета сделал…

Центральная фигура Христа, как и обе другие, изначально не была раскрашена, а только покрыта пропиткой.Фото: Раиса ЮДИНА

Раскрытая книга в руках святого по правую руку от фигуры Христа пустая. А раньше, когда деревня жила, была традиция: школьники или студенты, которые хотели сдать хорошо экзамен, клали в эту книгу монетки. Или бросали их в специальную тарелочку. Одна из самых набожных жительниц Волосатки их собирала, шла в Докшицы в церковь и покупала за эти деньги свечу за всех.

Традиционно с книгой в руке изображали апостолов. Но достоверно никто не знает, чья это скульптура.Фото: Раиса ЮДИНА

У женской фигуры руки по неизвестной причине отвалились.Фото: Раиса ЮДИНА

Убранство в которое наряжены деревянные скульптуры, всегда чистое, выстиранное и выглаженное.Фото: Раиса ЮДИНА

Монетки в книгу клали те, кто хотел хорошо сдать экзамен.Фото: Раиса ЮДИНА

«Сюда лихой человек не дойдет. А тут было чем поживиться, люди жили зажиточно»

Жили в небольшой деревне дружно. Половина - католики, половина - православные, но никогда на религиозной почве не было распрей, и часовню все одинаково чтили, убирали в ней по очереди.

Виктор Степанович и Кристина Артемовна хранят традиции своих родителей.Фото: Раиса ЮДИНА

Желание уединиться подальше от суеты, наверное, и объединило в свое время этих людей, построивших дома на отшибе, среди леса.

- Сюда лихой человек не дойдет. А тут было чем поживиться, люди жили зажиточно, - говорит Виктор. - Но сюда просто так не доберешься, а зимой вообще не доехать - бывало, дорожку вытопчут и ходят.

Волосатка была деревней самодостаточной. Что ни хата - то какой-то умелец: и ткали, и пряли, и строили сами. Местные девушки вырастали хорошими хозяйками.

- Мама мне говорила: «Дачушка, дзяўчына, якая не ўмее ні ткаць, ні прасці, ні шыць, ні вязаць, ні пячы, - яна нікому не нада. Замуж яе ніхто не возьме, астанецца старай дзевай», - с улыбкой вспоминает Кристина.

Отец ее был кузнецом и просто мастером на все руки. Вся деревня угощалась огурцами, которые он солил особым способом. Собственноручно сделанные дубовые бочки он заполнял огурцами, заливал рассолом, наглухо закрывал их и опускал на зиму в пруд. Если морозы были сильными, вода могла промерзнуть до дна, и тогда бочка разлеталась на дощечки. Но в основном благополучно перезимовавшие подо льдом огурцы весной доставали и угощали ими всю деревню.

- Это в Латвии Артем Федорович многому научился. Кладезь знаний был, - вспоминает Виктор своего дядю. - В Латвию поехал на заработки, землю хотел купить. А когда заработал денег, был уже 39-й год, пришли Советы (до этого Волосатка находилась на территории Польши. - Ред.). Возвращался он с такими же земляками. Раз земли не купишь - они на все заработанные деньги в ресторане погуляли. Всех угостили. Деньги пропили. Поплакали. В 1939 году его в армию забрали. А там и война началась…

От деревни, где жили трудолюбивые и дружные люди, не осталось и следа. Вот так выглядит сегодня бывшая деревенская улица.Фото: Раиса ЮДИНА

«Для нас это память детства. Надо сохранить, что родители оставили»

Мы идем по несуществующей деревне, в другой конец, чтобы посмотреть еще одну достопримечательность - деревянное распятие. Попутно Кристина и Виктор вспоминают, где чья хата стояла, что с хозяевами стало, где колодец был. Ни за что не догадаешься, что здесь еще недавно люди жили - ни фундамента, ни столба… Многие переехали в другие деревни, ближе к цивилизации, разобрали и перевезли с собой на новые места свои добротные, построенные на века дома. А обереги - капличку и деревянный крест - оставили. На кресте повязаны все те же чистые «фартушки».

Вторая достопримечательность несуществующей ныне Волосатки - деревянное распятие - похоже, сделана тем же мастером, который создал и скульптуры в капличке.Фото: Раиса ЮДИНА

- Какие же вы молодцы, что все это поддерживаете! - восхищаюсь я. - Никто же не обязывает вас это делать…

- Для нас это как память детства, - просто объясняет свои заботы о святынях Виктор.

- Надо сохранить то, что родители оставили, - добавляет Кристина.