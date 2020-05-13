"Кина не будет". Минский автокинотеатр пока не запустили

Во вторник вечером должна была состояться презентация нового автокинотеатра в Минске - проект интересный и актуальный в условиях, когда в городе минимум развлечений и все стремятся по возможности дистанцироваться. Площадка автокинотеатра размещается у Футбольного манежа и вмещает около 100 автомобилей. За въезд одной машины планировалось брать 15 рублей за сеанс.

Однако открытие не состоялось - по довольно курьезной причине. Организаторы забыли получить разрешение на использование FM-частоты, на которой транслировали бы звук фильма в автомобилях, у Белорусской государственной инспекции по электросвязи. Оказывается, формально это необходимо, даже несмотря на довольно небольшой охват ретранслятора. Пока комиссия не выделит частоту (а собирается она только раз в квартал, и следующий такой раз в июне), автокинотеатр не сможет работать.

- Проект Минского автокинотеатра был организован в сжатые сроки четырьмя компаниями, которые объединили свои усилия по технической, организационной и контентной части, - рассказал Кирилл Биржаков. - Установили дорогостоящее оборудование, предусмотрели комфортную покупку билетов, доставку попкорна, лицензионный киноконтент. Все для того, чтобы предоставить минчанам безопасный способ проведения досуга в период пандемии. Но на стадии запуска столкнулись с государственной формальностью, которая оказалась критичной для проекта и связана с технической экспертизой со стороны госорганов. Ее осуществляет отдельная комиссия, которая собирается всего раз в квартал, очередное заседание планируется в июне плюс время на вынесение решения. Но, похоже, именно быстрый запуск нашего проекта ускорит в целом принятие решения по автокинотеатрам в столице. От этого выиграют все участники проекта, а главное - зрители. Мы же пройдем необходимую процедуру, так как, разумеется, заинтересованы в наличии всех предусмотренных документов.

- Пауза в связи с перезапуском позволит нам подготовить еще более широкий выбор фильмов для автокинотеатра и разнообразить репертуар, - отметили в Falcon Club Бутик Кино, который является кинопрокатным партнером проекта и ведет переговоры с правообладателями фильмов.

Информацию от организаторов о новой дате старта работ автокинотеатр сообщит сразу же по факту получения решения комиссии.

КСТАТИ

Когда-то существовал автокинотеатр и в Малиновке, возле авторынка, но был закрыт из-за угасшего к нему интереса со стороны зрителей. Помнится, была еще одна проблема - сеансы начинались очень поздно, потому что для четкого изображения на экране нужна была темнота.