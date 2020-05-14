2020-05-14T15:28:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Психолог о страхах во время коронавируса: «За психологической поддержкой обращались и врачи, которые уже заразились»

Специалисты рассказали, с какими вопросами обращаются сейчас к ним люди, в том числе и врачи, работающие с коронавирусными больными
Раиса ЮДИНА
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У людей появились новые тревоги, но все равно больше всего волнуют их все те же проблемы - одиночество, отношения... Фото pixabay.comУ людей появились новые тревоги, но все равно больше всего волнуют их все те же проблемы - одиночество, отношения... Фото pixabay.com
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С тревогами по поводу коронавируса к психологам обращаются не так уж много людей - пару человек в день. Об этом рассказала Татьяна Ушакевич, заведующая психологическим отделением минского Городского клинического психиатрического диспансера.

- В первую очередь люди обращаются с одними и теми же проблемами: одиночество, проблемы с супругом, с пьющими родственниками, со взрослыми детьми. Из года в год те же вопросы, и даже в связи с сегодняшней ситуацией они не меняются. Да, появились тревоги, которые непосредственно связаны с инфекцией. Страшно умереть, страшно заразиться - нормальные вопросы в этой ситуации.

Нормально и то, что врачи, работающие с коронавирусными больными, тоже иногда нуждаются в психологической помощи. Специально для них на базе Медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) совместно с ЮНИСЕФ организована программа психологической помощи медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. При необходимости медики могут получить консультацию психологов по скайпу.

- Первое время, когда шло интенсивное поступление больных, многие медработники отмечали напряжение, беспокойство. У некоторых был страх заразиться. Были ситуации, когда обращались те, кто уже заразился. Им требовалась психологическая поддержка, - рассказал Сергей Давидовский, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМАПО. - Сейчас напряжение слегка спало, медики адаптировались к ситуации, но поводы для беспокойства иногда появляются. Важно в таких ситуациях, чтобы было ощущение наличия психологической поддержки и помощи.

Программа по оказанию помощи медработникам, участвующим в работе с пострадавшими от COVID-19, началась с апреля. Семинары и вебинары проводятся и для врачей, и для психотерапевтов и психологов, которые работают в лечебных учреждениях. Помощь эта востребована.

БУДЬ В КУРСЕ!

Если человеку срочно нужна помощь психолога, можно позвонить по телефонам доверия, которые работают круглосуточно: (017) 352-44-44 - для взрослых, (017) 263-03-03 - для детей и подростков, 8-801-100-16-11 - для несовершеннолетних, оказавшихся в кризисной ситуации.

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