В президенты Беларуси в 2020 году идут банкир, айтишник и экс-депутат

Президентские выборы назначены на 9 августа. Очень скоро - уже в пятницу, 15 мая, - ЦИК закончит прием заявлений от потенциальных кандидатов на регистрацию инициативных групп.

Напомним, чтобы оформить свое желание стать кандидатом в президенты в Беларуси, надо собрать за себя 100 тысяч подписей. Это и делают члены инициативных групп, которые регистрирует ЦИК. Потом собранные подписи проверяют организаторы выборов, и, если подписные листы оформлены должным образом, в подписях нет ошибок, потенциальный кандидат проходит регистрацию и получает удостоверение.

Сбор подписей на этих выборах будет проходить с 21 мая по 19 июня, регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.

К полудню 13 мая в Центризбиркоме были данные о пяти желающих вступить в президентскую гонку. Выдвинулись временно не работающая Анжелика Железнякова из деревни Климовичи Минского района, ипэшник из деревни Солоное Жлобинского района Вероника Мищенко, еще один индивидуальный предприниматель из Минска Александр Гречишников, фермер из Гомельского района Юрий Ганцевич, инженер-дизайнер из Молодечно Виталий Зелковский, которого больше знают благодаря селфи и прозвищу «суровый белорус» и «суровый турист».

Экс-депутат и действующий парламентарий

О желании стать кандидатом в президенты на пресс-конференции 12 мая заявила бывший депутат парламента Анна Канопацкая. Она юрист по образованию, была директором компании, которая оказывает юридические услуги. В парламент попала в 2016 году, считалась одной из двух оппозиционных депутатов и действительно за время работы была заметна. С 1995 по 2019 год была членом ОГП, но политсовет партии лишил Канопацкую партийного членства с формулировкой «за потерю доверия». Осенью 2019 года пыталась снова участвовать в парламентской избирательной кампании, но не сумела собрать тысячу подписей в свою поддержку. Поддержать дочь на пресс-конференцию пришел отец Анны Канопацкой - Анатолий Труханович, которого считают первым белорусским долларовым миллионером.

В парламенте нынешнего созыва работает Олег Гайдукевич, он сын опытного участника выборов Сергея Гайдукевича, который трижды участвовал в президентской гонке (в 2001, 2006 и 2015 годах) и никогда не критиковал президента. Олег Гайдукевич учился в Академии МВД, работал в правоохранительных структурах, сейчас он возглавляет Либерально-демократическую партию, которой руководил его отец Сергей Гайдукевич. О желании участвовать в выборах-2020 Олег Гайдукевич говорил давно.

Выборы назначены на 9 августа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дипломат и банкир объявили об участии в Фейсбуке

На своей странице в Фейсбуке о желании идти в президенты написал экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало. Он родился в Гродно, окончил МГИМО в Москве. В 1994 году Цепкало был в команде Александра Лукашенко. После первых президентских выборов стал замглавы МИД, работал послом в США. А в 2005-м возглавил ПВТ, который покинул в 2017 году. По данным dev.by, Валерий Цепкало продал элитный дом, который находится за Национальной библиотекой в Минске, для того, чтобы финансировать кампанию.

12 мая на странице в Фейсбуке объявил о желании подать документы в ЦИК известный банкир Виктор Бабарико. Он математик по образованию, окончил БГУ. С 2000 по май 2020 года был главой правления Белгазпромбанка. Кстати, из банка он уволился по собственному желанию накануне объявления о желании участвовать в выборах.

У Виктора Дмитриевича есть благодарность от Александра Лукашенко за вклад в развитие банковской системы Беларуси. Бабарико - известный филантроп и любитель искусства, получил в 2015 году почетное звание «Меценат культуры Беларуси».

Тоже в Фейсбуке заявил об участии Андрей Дмитриев - он занимает должность сопредседателя кампании «Говори правду» (ГП). Напомним, на выборах 2015 года от ГП участвовала первая и пока единственная кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Андрей Дмитриев на выборах 2010 года руководил инициативной группы кандидата в президенты Владимира Некляева.

Видео о желании участвовать представил Сергей Черечень - сейчас он руководит партией Белорусская социал-демократическая Грамада, которую раньше возглавлял Станислав Шушкевич. О Сергее Черечне известно, что родился он в Кричеве, учился в БГУИР, работал консультантом по кризисному менеджменту.

КСТАТИ

Идем на рекорд

Похоже, шестая президентская кампания может стать рекордной по числу тех, кто желает зарегистрировать инициативную группу. Но и раньше желающих были десятки. На выборах-2015 в ЦИК подавалось 14 инициативных групп (кандидатов было четверо), в 2010-м в ЦИК заявилось 19 групп, а в кампании участвовали 10 кандидатов. В 2001 году на выборы заявилось 26 групп - участвовали 4 кандидата. А в самой первой президентской гонке участвовали 19 человек, но кандидатами в президенты стали, помимо Александра Лукашенко, еще пятеро.

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