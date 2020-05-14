Белорусский ресторатор: «Пожму руку тому, кто работал в ресторанном бизнесе и накопил существенную подушку безопасности. Пока таких не встречал»
Инициатива известного белорусского ресторатора Вадима Прокопьева, который не так давно заявил об учреждении Ассоциации рестораторов, всколыхнула этот сегмент сферы услуг. Он призвал кафе, рестораны, кондитерские, пекарни объединиться перед лицом коронакризиса и потребовать от государства принятия срочных мер: ввести понижающие коэффициенты на аренду помещений, ограничить рост тарифов на электроэнергию, объявить мораторий на проверки, штрафы и снизить налоги.
Рестораторы объясняют: падение выручки у фастфуда - от 45 - 60%, у полноформатных ресторанов - до 90 - 95%. Люди закрываются и просто не работают. Ситуация понятна. Соучредители сети кафе Garage, в которой сегодня 16 заведений, к примеру, заявляли о падении выручки на 60 - 65% в зависимости от недели. «Комсомолка» спросила Виталия Паречина, одного из соучредителей этой сети кафе, о том, есть ли у субъектов ресторанного бизнеса заначка и что надо сделать прямо сейчас для того, чтобы поддержать их.
- Любой бизнес, который получает прибыль, формирует фонд накопления или резервный фонд, условно говоря, заначку на черный день. Может быть, сейчас пришло время ее открыть?
- Окупаемость ресторанного бизнеса в лучшем случае от 3 до 7 лет - и это только в случае успешности проекта. У нас до окупаемости не доживает примерно 70% ресторанов и кафе. Если открывать новый ресторан и делать это незнающему человеку, то велика вероятность, что он в принципе закроется в первый год. В случае неокупаемости ресторана и его закрытии говорить о какой-то кубышке бессмысленно.
- А если ресторан остался на плаву?
- Возьмем идеальный вариант: ресторан открывается и окупается за 3 - 4 года. Вопрос: где взял человек для этого средства? Большинство идет в банк и берет там деньги под проценты. Кроме того, оборудование и прочие сопутствующие продукты часто также берутся без аванса, это автоматически формирует долг, который тоже надо отдавать. Зарабатывая эти 3 - 4 года, владелец успешного (подчеркиваю это) ресторанного бизнеса вносит обязательные платежи, погашает банковский кредит. Если он не рассчитался с банком и наступил такой кризис, как сегодня, то говорить о кубышке опять же невозможно. Адекватные бывалые рестораторы (их очень мало в нашей стране), если у них есть успешный проект, развиваются дальше, открывают новый ресторан или кафе. Расширяются. Надо понимать еще один момент: если ты за три года заработал и окупился, то срок жизни самого кафе или ресторана в нашей стране - не больше 10 лет. И это идеальный вариант - крутое тематическое кафе. Большинство проектов становятся неинтересны гостям и закрываются, не дожив и до 5 лет. Он деньги свои отработал, и бизнес становится убыточным. Успешный ресторатор развивается и вкладывает полученную прибыль в новый объект. Говорить о каких-то кубышках и накоплениях тут вряд ли возможно. Я первым пожму руку тому человеку, который работал в ресторанном бизнесе и накопил существенную подушку безопасности.
- Какие меры поддержки ресторанов вы сегодня считаете первоочередными?
- Первое - каникулы по уплате банковских кредитов. Сейчас многие банки пошли навстречу, но тут важна позиция государства, которое должно дать послабления им. Второе - аренда. Тут есть государственная аренда, с которой, к сожалению, трудно беседовать, есть частная аренда - торговые центры, но они, в свою очередь, тоже закредитованы. Им тоже нужна лояльность со стороны банков. Ресторанам нужны или отсрочки, или каникулы хотя бы на ближайшие 2 - 3 месяца. Торговые центры, которые находятся в частной собственности, сейчас стараются по мере своих возможностей идти навстречу. Третье - налоги, главным образом НДС, уплата платежей в ФЗСН. В нашей сети оборот упал. Чтобы выплатить квартальный платеж в ФСЗН, нам пришлось продать один из активов. То есть стоимость одного кафе равняется этому платежу. Мы обращались в Фонд социальной защиты, просили предоставить какое-то время, но нам указали, что за один день просрочки - 20% штрафа, на второй-третий день - блокируем счета, через месяц придем описывать ваше имущество. Мы продали одно из наших кафе, рассчитались. Что касается НДС, то счета пяти кафе у нас сейчас временно заблокированы - мы не смогли заплатить этот налог, не хватает оборотных средств. Работаем, но пока не рассчитаемся по налогам и платежам в бюджет, никакие иные платежи, к примеру поставщикам, проводить, разумеется, не можем.
- Вы уже вступили в Ассоциацию рестораторов?
- Что касается этой инициативы, то мы ее концептуально полностью поддерживаем - объединяться надо. Но надо и четко понимать, вопросы какой повестки она будет решать. Если ее деятельность будет направлена на то, чтобы что-то «отжимать» от государства, то я не думаю, что это имеет смысл в актуальных реалиях. Мы в тот же день, когда узнали об учреждении этой ассоциации, подали заявку на вступление в нее. К сожалению, прошло около недели, с нами пока еще никто не связался.