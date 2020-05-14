2020-05-14T11:27:57+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусский ресторатор: «Пожму руку тому, кто работал в ресторанном бизнесе и накопил существенную подушку безопасности. Пока таких не встречал»

Узнали у рестораторов, есть ли у них заначка, которой можно воспользоваться в условиях катастрофического падения спроса
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Изображение носит иллюстрационный характер. Фото: vitebsk.bizИзображение носит иллюстрационный характер. Фото: vitebsk.biz
Изменить размер текста:

Инициатива известного белорусского ресторатора Вадима Прокопьева, который не так давно заявил об учреждении Ассоциации рестораторов, всколыхнула этот сегмент сферы услуг. Он призвал кафе, рестораны, кондитерские, пекарни объединиться перед лицом коронакризиса и потребовать от государства принятия срочных мер: ввести понижающие коэффициенты на аренду помещений, ограничить рост тарифов на электроэнергию, объявить мораторий на проверки, штрафы и снизить налоги.

Рестораторы объясняют: падение выручки у фастфуда - от 45 - 60%, у полноформатных ресторанов - до 90 - 95%. Люди закрываются и просто не работают. Ситуация понятна. Соучредители сети кафе Garage, в которой сегодня 16 заведений, к примеру, заявляли о падении выручки на 60 - 65% в зависимости от недели. «Комсомолка» спросила Виталия Паречина, одного из соучредителей этой сети кафе, о том, есть ли у субъектов ресторанного бизнеса заначка и что надо сделать прямо сейчас для того, чтобы поддержать их.

- Любой бизнес, который получает прибыль, формирует фонд накопления или резервный фонд, условно говоря, заначку на черный день. Может быть, сейчас пришло время ее открыть?

- Окупаемость ресторанного бизнеса в лучшем случае от 3 до 7 лет - и это только в случае успешности проекта. У нас до окупаемости не доживает примерно 70% ресторанов и кафе. Если открывать новый ресторан и делать это незнающему человеку, то велика вероятность, что он в принципе закроется в первый год. В случае неокупаемости ресторана и его закрытии говорить о какой-то кубышке бессмысленно.

- А если ресторан остался на плаву?

- Возьмем идеальный вариант: ресторан открывается и окупается за 3 - 4 года. Вопрос: где взял человек для этого средства? Большинство идет в банк и берет там деньги под проценты. Кроме того, оборудование и прочие сопутствующие продукты часто также берутся без аванса, это автоматически формирует долг, который тоже надо отдавать. Зарабатывая эти 3 - 4 года, владелец успешного (подчеркиваю это) ресторанного бизнеса вносит обязательные платежи, погашает банковский кредит. Если он не рассчитался с банком и наступил такой кризис, как сегодня, то говорить о кубышке опять же невозможно. Адекватные бывалые рестораторы (их очень мало в нашей стране), если у них есть успешный проект, развиваются дальше, открывают новый ресторан или кафе. Расширяются. Надо понимать еще один момент: если ты за три года заработал и окупился, то срок жизни самого кафе или ресторана в нашей стране - не больше 10 лет. И это идеальный вариант - крутое тематическое кафе. Большинство проектов становятся неинтересны гостям и закрываются, не дожив и до 5 лет. Он деньги свои отработал, и бизнес становится убыточным. Успешный ресторатор развивается и вкладывает полученную прибыль в новый объект. Говорить о каких-то кубышках и накоплениях тут вряд ли возможно. Я первым пожму руку тому человеку, который работал в ресторанном бизнесе и накопил существенную подушку безопасности.

- Какие меры поддержки ресторанов вы сегодня считаете первоочередными?

- Первое - каникулы по уплате банковских кредитов. Сейчас многие банки пошли навстречу, но тут важна позиция государства, которое должно дать послабления им. Второе - аренда. Тут есть государственная аренда, с которой, к сожалению, трудно беседовать, есть частная аренда - торговые центры, но они, в свою очередь, тоже закредитованы. Им тоже нужна лояльность со стороны банков. Ресторанам нужны или отсрочки, или каникулы хотя бы на ближайшие 2 - 3 месяца. Торговые центры, которые находятся в частной собственности, сейчас стараются по мере своих возможностей идти навстречу. Третье - налоги, главным образом НДС, уплата платежей в ФЗСН. В нашей сети оборот упал. Чтобы выплатить квартальный платеж в ФСЗН, нам пришлось продать один из активов. То есть стоимость одного кафе равняется этому платежу. Мы обращались в Фонд социальной защиты, просили предоставить какое-то время, но нам указали, что за один день просрочки - 20% штрафа, на второй-третий день - блокируем счета, через месяц придем описывать ваше имущество. Мы продали одно из наших кафе, рассчитались. Что касается НДС, то счета пяти кафе у нас сейчас временно заблокированы - мы не смогли заплатить этот налог, не хватает оборотных средств. Работаем, но пока не рассчитаемся по налогам и платежам в бюджет, никакие иные платежи, к примеру поставщикам, проводить, разумеется, не можем.

- Вы уже вступили в Ассоциацию рестораторов?

- Что касается этой инициативы, то мы ее концептуально полностью поддерживаем - объединяться надо. Но надо и четко понимать, вопросы какой повестки она будет решать. Если ее деятельность будет направлена на то, чтобы что-то «отжимать» от государства, то я не думаю, что это имеет смысл в актуальных реалиях. Мы в тот же день, когда узнали об учреждении этой ассоциации, подали заявку на вступление в нее. К сожалению, прошло около недели, с нами пока еще никто не связался.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Белорусский ресторатор: «Пожму руку тому, кто работал в ресторанном бизнесе и накопил существенную подушку безопасности. Пока таких не встречал»
Узнали у рестораторов, есть ли у них заначка, которой можно воспользоваться в условиях катастрофического падения спроса
«Многие предпочитают новостройки без сумасшедших бабушек и льготников». 7 вопросов эксперту по подбору недвижимости
В апреле рынок столичной недвижимости резко рухнул. Спросили у эксперта, какие квартиры люди выбирают сейчас, когда недвижимость дешевеет, и выгодно ли хватать дешевые квартиры в Смолевичах
Глава союза предпринимателей: «Запретили работать стоматологиям, ярмаркам на открытом воздухе. Но разве ярмарка опаснее, чем очередь в кассу магазина?»
Какие меры нужно принять властям, чтобы смягчить удар пандемии коронавируса по бизнесу и поможет ли в этом указ «О поддержке экономики»? Мнение Александра Калинина, председателя Белорусского союза предпринимателей
«Квадратный метр будет как минимум на 300 долларов дешевле, чем сейчас»: эксперты делают прогнозы квартирном вопросе в Минске
Жилье дешевеет, но банки перестают выдавать кредиты. Спросили у экспертов, о чем это говорит и что делать тем, кому очень нужна новая жилплощадь
«Выручка упала в 10 раз, доставка не спасет, пришло время развенчать эти мифы о сверхприбыли»: белорусские рестораторы хотят добиться от властей поддержки их бизнеса
Для начала они решили объединиться в ассоциацию, ее глава уже успел записать резкое и жесткое видеообращение
«Когда запускались, не ожидали, что будет такой спрос». Как развивается чуть ли не единственная сфера бизнеса, которая выигрывает в условиях пандемии
Агрегаторы доставки еды стремительно развиваются и набирают новых работников, а магазины ускоряют развитие онлайн-доставки
Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет
В указе о материальном стимулировании работников здравоохранения оказалось маловато конкретики, и каждое медучреждение стало трактовать его по-своему
10000 рублей спортсмену без образования, 8000 - слесарю и от 400 до 2000 рублей в месяц - врачу. Удивительные вакансии на бирже труда
Спросили у эксперта, кто в Беларуси останется без работы в ближайшее время, и посмотрели, какие зарплаты предлагают работодатели в республиканском банке вакансий
Новости 24
Блогер Тихановский все-таки стал кандидатом в президенты — его жена подала документы в ЦИК
Лукашенко - Румасу: «Как будем рассчитываться по долгам?»
Минчанин, обвиняемый в мошенничестве, больше 10 лет скрывался в Литве
Широкая денежная масса в Беларуси за апрель уменьшилась на 5,5%
В Свислочском районе автопоезд врезался в автобус: 4 пострадавших
Ребенок вскрыл две иномарки, а бездомный помог ему подкатить одну из них к пункту приема металла
"Пришлось сидеть дома почти две недели". Гомельчане рассказали, сколько ждали результата теста на коронавирус
«Некоторые успели затариться на 100 тыс. долларов». На гомельском рынке пропадают и дорожают товары
Шенген всего за €35. Европарламент одобрил соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии
Более 50 пациентов получили плазму переболевших коронавирусом
Судьба решена: осиротевший универсам «Столичный» выставят на аукцион
В Гродненской области из-за нарушений при укладке асфальта в ДТП погиб 29-летний мужчина
В Слониме войсковая часть судится с райисполкомом из-за не годного призывника, который поступил на службу с редкой патологией
3000 предприятий и граждан попросили банки Беларуси о кредитных каникулах
Все страны - соседки Беларуси оставляют внешние границы закрытыми
В Минске в частном доме на пожаре погибли четыре человека
Белорусская железная дорога продлила «антикоронавирусную» рассадку в поездах еще на месяц
ЦИК Беларуси назвал еще 5 возможных кандидатов в президенты
Нашли водителя, который сбил на машине 18-летнего сельчанина и скрылся: парень погиб