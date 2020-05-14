Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 мая 2020 года: количество пневмоний в Минске и Витебске идет на спад, число вакансий упало на 14% и новые правила о сроках самоизоляции

Во всем мире количество подтвержденных случаев коронавируса превысило отметку 4,29 миллионов. Первое место печального рейтинга по-прежнему занимают США - там заразились более 1,4 млн человек. На втором месте с большим отрывом находится Россия - свыше 242 фактов инфицирования. Тройку лидеров замыкает Великобритания (больше 230 тысяч).

По последним данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 25 825 случаев COVID-2019. После наблюдения врачей и курса лечения выздоровели и были выписаны 7 711 человек, умерли 146 пациентов. В ведомстве уточняют, что погибшие имели ряд хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией. За все время в республике проведено 296 380 тестов.

Лукашенко заявил, что после 9 мая количество пневмоний в Минске снизилось в 2 раза

Президент ответил на критику в свой адрес по поводу проведения парада на День Победы. Он отметил, что в мероприятии участвовало участвовало множество военных, переболевших и другие люди. Но у главы государства было убеждение: нахождение на параде на воздухе - это не хуже, «чем они там где-то будут заперты».

- Но все-таки в душе, в сердце была какая-то настороженность… Ну и что мы получили?! В Минске значительное - вчера в два раза - снижение пневмоний, в два раза! И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло, и не только в Минске - и мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших людей, - объяснил Александр Лукашенко.

Из-за коронавируса количество вакансий в Беларуси снизилось на 14%

О том, что из-за вспышки COVID-2019 в стране сокращается количество вакансий, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. По словам главы ведомства, спрос со стороны работодателей стал сокращаться, но это не значит, что предложений о трудоустройстве нет. Они есть: 72 тысячи.

По сравнению с данными Минтруда на начало года, количество вакансий сократилось на 14%. На 1 января их было 83,6 тысяч, а сегодня – 72 тысячи. Таким образом, цифра сократилась на 11,6 тысяч или на 14%.

В Беларусь из Китая прибыла линия по производству респираторов и средства медицинского назначения

13 мая в Беларуси приземлился самолет из Китая, который доставил гуманитарную помощь. Общий вес груза составляет более 10 тонн, более половины от этого объема занимают средства медицинского назначения, закупленные белорусским Минздравом. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, средствах индивидуальной защиты. Также борт привез в Минск линию по производству респираторов KN95, которая необходима для запуска собственного производства этих изделий.

На Витебщине снижается количество пациентов с пневмониями

О том, что ситуация в Витебске остается сложной, но она стабильная и контролируемая, рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий:

- Снижение пациентов с пневмониями стало заметно с конца апреля. По региону - на 20%, по областному центру - на 29%. Что касается тяжелых пневмоний, то ситуация остается на том же уровне. Заметно лишь незначительное снижение.

Также он отметил, что с 1 апреля по 12 мая в Витебске и Витебской области выписаны более 5,4 тысяч пациентов. Из них 308 – это медицинские работники.

Изменился порядок сокращения и продления сроков самоизоляции

Минздрав Беларуси принял постановление «О продлении и сокращении сроков самоизоляции». После официального опубликования оно вступает в силу. Итак, теперь самоизоляцию продлят в случаях:

- у контакта в последний день самоизоляции не получен результат теста на COVID-19;

- при повторном тесте у контакта первого уровня подтвержден коронавирус.

- получен второй положительный тест на COVID-19.

Тем, кому сроки самоизоляции продлят, будет вручен документ с указанием конкретных сроков и со специальными требованиями.

Сократят период самоизоляции иностранцам и прибывшим из-за границы в случае:

- если человек приехал с целью оказания специализированной помощи медучреждениям;

- при получении ходатайства от иностранных организаций, специалисты которых работают в медучреждениях Беларуси;

- при наличии отрицательного теста на COVID-19, который сделан не позднее двух суток до момента пересечения границы.

В Беларуси появятся тесты, которые определяют точное количество антител к коронавирусу в крови выздоровевших

По словам заведующей клинико-диагностической лабораторией, врача первой квалификационной категории 1-й городской клинической больницы Минска Татьяны Борисенко, в ближайшее время в республике могут появиться тесты, которые определяют, какое именно количество антител к коронавирусу содержится в крови человека. Это важно знать, когда речь идет о донорстве плазмы. Чем больше показатель антител – тем более длительным будет иммунитет.

Почему экспресс-тесты лучше делать в медучреждениях?

Врач первой квалификационной категории 1-й городской клинической больницы Минска Татьяна Борисенко считает, что тесты на коронавирус в первую очередь нужно делать контактам первого уровня, пациентам с симптомами заболевания и врачам, которые контактируют с носителями вируса.

По словам специалиста, чувствительность поступивших в страну экспресс-тестов достигает 98% - это очень высокий показатель. А вот делать их самому Татьяна Борисенко не рекомендует:

- Как специалист лабораторной диагностики, отмечу, что тест должен выполняться врачом или лаборантом с точным соблюдением инструкции. Лишь в таком случае можно рассчитывать на правильный результат.

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