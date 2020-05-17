Брестская крепость и в XIX веке была неприступной, а теперь за границей тревожатся за 19 синагог: что в Беларуси относят к европейскому наследию

Также специалист рассказал, почему Мстиславль называют городом на границе Европы, и поделился, чем работа реставраторов над тремя слоями росписей в минском Соборе святых апостолов Петра и Павла напоминает труд Джотто над капеллой Скровеньи.

- Европейскость культурного наследия можно определять разными способами. Дело в том, что само понятие «наследие», институты охраны и реставрации в том виде, как мы их знаем, рождены именно на европейском континенте, - говорит Степан Стурейко, историк, культурный антрополог, председатель правления Белорусского комитета ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест), доцент Европейского гуманитарного университета. - И такое ответственное отношение к прошлому, постоянное определение себя через принадлежность к традиции, к исторической среде - исключительно европейская фишка. Во всех других частях света работа с наследием тем более развита, чем более интенсивно туда проникали западные идеи.

Степан Стурейко. Фото: Личный архив

Вот уже более 10 лет Стурейко преподает в Европейском гуманитарном в Вильнюсе. В прошлом году там запустили две новые программы по наследию - бакалаврскую «Европейское наследие» и магистерскую «Развитие культурного наследия».

- Лично мне нравится думать о европейском наследии как о совокупности лучших подходов к его сохранению, интерпретации и восстановлению, - объясняет историк. - Лучшие они тем, что в них закладывается определенный набор ценностных установок: ответственное отношение к культуре, принятие сложности исторического пути и необходимости преодоления конфликтов. И вот так, актуализируя новое или забытое наследие, мы на самом деле думаем о развитии наших городов, учимся использовать социальный и экономический потенциал наследия.

Места, где уже демонстрируются такие взвешенные серьезные подходы, по мнению Степана Стурейко, и относятся к местам европейского наследия.

- Их в Беларуси немало. Назовем лишь шесть, заострив внимание прежде всего на не самых очевидных объектах.

Спасо-Евфросиниевский монастырь со Спасо-Преображенским собором XII века в Полоцке

- Не секрет, что к середине XIII века Полоцк, расположенный на пути «Из варяг в греки», был еще и главным торговым партнером Ганзейского союза. Строительство в нем богатого монастыря свидетельствовало не только об открытости белорусских земель, но и о росте христианства, - объясняет Степан Стурейко. - Художественное решение собора совмещает греческую, византийскую и древнерусскую традиции. Последующая же история отражает соперничество двух лидирующих христианских традиций - православия и католичества, завершившееся на современном этапе их мирным сосуществованием.

Монастырь в Полоцке включен в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Все это позволило включить монастырь в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 2019 году наше Министерство культуры под эгидой Дней европейского наследия провело в монастыре конференцию, объединившую реставраторов из нескольких стран. Кстати, реставрация там проведена уникальная. Теперь ученые думают, как обезопасить раскрытые фрески XII века от температурно-влажностного воздействия. Оценивая качество уже проведенных работ и уровень привлеченных специалистов, уверен, что будет найдено самое лучшее решение.

Репортаж БТ о фресках Спасо-Преображенской церкви в Полоцке "Наша историческая сенсация".

Белорусские синагоги

- Многие, наверное, никогда и не думали о них с такой стороны. Однако соседство христианских и иудейских храмов - типичная черта европейского города. Восточнее черты оседлости, которая в свое время проходила как раз по белорусским землям, попавшим в Российскую империю, такого не встретишь. А у нас - почти в каждом городе. Но есть проблема. В отсутствие иудейских общин огромное количество бывших синагог разрушается. Они попросту заброшены. Напомню, здания в центрах городов! А среди них - настоящие жемчужины: Слоним, Ошмяны, Ружаны, Быхов. В Витебске Большая Любавичская синагога, которую, вероятно, посещал Марк Шагал, тоже в руинах.

Слонимская синагога - одна из наиболее значимых для европейского наследия в Беларуси.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В 2018 году британская организация «Еврейское наследие Европы» выделило 19 синагог, утрата которых будет наиболее болезненной. Первое место заняла Слонимская синагога. Там же - Ошмянская. Обоими объектами сейчас занимаются, но реставрации еще не начались. Белорусский комитет ИКОМОС вместе с ЕГУ помогает местным инициативам. Главное - сделать синагоги нужными жителям, актуализировать их, вписать в местную жизнь. Тогда они снова «заживут», ведь само слово «синагога» означает не храм, а общину, сообщество.

Иудейская община выкупила здание бывшей синагоги в Бресте спустя 80 лет.

Исторический Мстиславль

- Это небольшое место на самом востоке Беларуси иногда называют городом на границе Европы, - говорит Степан Стурейко. - Могилевская область не очень ассоциируется с историческими городами, однако сохранность наследия Мстиславля способна удивить: два средневековых городища, два костела, две церкви, старая кирпичная и прекрасная деревянная застройка создают ощущение гармонии.

Сохранность наследия Мстиславля способна удивить, говорит эксперт. Это - один из местных костелов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Центр Мстиславля изобилует стариной.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

И все же назвал я его не за красоту, а за то, что именно этот город был выбран для участия в программе Совета Европы COMUS, посвященной разработке стратегий развития исторических городов, ориентированных на интересы местных сообществ. Это была попытка вместе с жителями определить, каким быть городу. И это очень хорошая практика, которую следовало бы распространить на другие исторические города Беларуси, безотносительно участия Евросоюза.

Мсц сла . Я ХАЧУ ГЭТА БАЧЫЦЬ!.

Собор святых апостолов Петра и Павла в Минске

- Православный храм, возведенный в конце 1620-х годов, - одно из самых старых зданий Минска. Собор затерялся в современной застройке Немиги и внешне не вызывает особых эмоций. Думаю, далеко не все минчане там были. Его секрет - внутри. В 2017 году работа по реставрации настенных росписей была отмечена дипломом ведущей европейской организации в области сохранения наследия Europa Nostra. То есть ей можно гордиться и показывать любому профессиональному реставратору как эталон.

Собор святых апостолов Петра и Павла, возведенный в конце 1620-х годов, - одно из самых старых зданий Минска.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Дело в том, что за всю историю на стены храма были нанесены три слоя росписей. Честно говоря, ни один не был мировым шедевром. Но каждый - историческая ценность. Так вот, реставраторы творческого объединения «Басталия» сумели придумать, как раскрыть и преподнести каждый из слоев одновременно. Именно эта филигранная работа поставила наш скромный храм на мировой уровень. Однажды я услышал, как о проведенной работе рассказывает ее руководитель - художник-реставратор Федор Сорока. Появилось чувство нереальности. Подумалось: вот так, наверное, Джотто мог рассказывать про роспись своей капеллы Скровеньи…

RESTAURATIO. Документальный фильм.

Брестская крепость

- Еще один неочевидный объект. В период строительства в 1836 - 1842 годах крепость можно отнести к одним из самых совершенных укреплений Европы. Ее история связана с печальными событиями Второй мировой. Однако мало кто осознает, что грандиозный мемориал «Брестская крепость-герой» занимает только 30% территории крепости, а 70% почти не используется. Но почему? И как следовало бы развивать эту территорию с использованием его обширного потенциала?

В период строительства в 1836 - 1842 годах крепость считали одним из самых совершенных укреплений Европы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Местные власти думают про это, но и общественность не остается в стороне. В городе действует замечательная организация Фонд развития Брестской крепости (кстати, его координатор преподает у нас), которая не только изучает и популяризирует наследие крепости, но и разработала концепцию создания международного историко-культурного центра, способного привлечь до 2 миллионов посетителей в год. А потенциал там огромный: разные пласты истории, к тому же отдельные крепостные объекты расположены на территории Польши, что делает крепость прекрасным местом для реализации трансграничных европейских проектов. Кстати, в большинстве стран Евросоюза 9 мая - это именно День Европы, отмечаемый как день единства. Согласитесь, Брестская крепость - лучшее место, чтобы подумать о важности мира.

Презентационный ролик проекта "Брест-2019".

Несвижский дворец

- Несвижский дворец известен каждому как музей и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако мало кто задумывается о его экономическом значении для города. После реставрации и открытия дела здесь пошли в гору. Повысилась харизма места. Цены на недвижимость в Несвиже - на уровне областных центров. Налажено хорошее автобусное сообщение. На территории дворца - магазин, кафе, ресторан и две гостиницы.

Музей-заповедник в дворце Радзивиллов сыграл для современного Несвижа не только роль культурной жемчужины...Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

...но и повлиял на развитие города в целом.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Музей занимает место третьего ведущего работодателя города. В нем трудоустроены 200 человек. Несвижан из них - 90%. Летом дворец способствует трудоустройству дополнительно 100 - 120 человек. Множество рабочих мест связаны с деятельностью музея косвенно: работники ресторана и гостиниц, поставщики сувениров, водители, строители и так далее. Музей построил 12-квартирный дом для сотрудников и купил 5 квартир за внебюджетные деньги. В 2016 году Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» был удостоен приза уже упомянутой организации «Европа Ностра» в категории «Преданная служба».

. Музей построил 12-квартирный дом для сотрудников и купил 5 квартир за внебюджетные деньги.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

КСТАТИ

Британский архитектор китайского происхождения Цвай Со, автор проекта белорусской часовни в Лондоне, получившей премию лучшего здания мира, готовит очередной проект, связанный с нашей страной. Он работает с Фондом еврейского наследия в Великобритании и семьей Наташи Каплински. Задача проекта - сохранить Слонимскую синагогу XVII века.

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