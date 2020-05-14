«Мои контакты - это, в основном, милиция». Брестские блогеры Петрухин и Кабанов после суда и изолятора попали в больницу с коронавирусом

– Мы больше месяца были на самоизоляции в деревне под Пинском. До этого много ездили по стране и решили домой не возвращаться, а пойти на самоизоляцию, на всякий случай, – говорит Александр Кабанов, активист и блогер из Бреста.

Кабанова с высокой температурой забрали в больницу 9 мая. Неделей раньше он вышел из изолятора временного содержания, где отбывал 15 суток за участие в несанкционированных акциях против аккумуляторного завода в Бресте.

Перед поступлением в ИВС его осматривали врачи скорой помощи. Но поскольку кроме температуры никаких других симптомов болезни не было, Александр от госпитализации отказался. А теперь в больнице он получил положительный результат теста на коронавирус.

– Я и сейчас чувствую себя нормально. Как будто и не болею, – говорит Кабанов.

Блогер говорит, что его контакты - это, в основном, милиция. И его товарищ, активист и блогер Сергей Петрухин, с которым Кабанов вместе был на самоизоляции. Петрухин почти неделю провел в ИВС и в суд 11 мая приехал с повышенной температурой.

Сергей Петрухин в больнице встретился с парнем, с которым сидел в ИВС. Фото: со страницы Сергея Петрухина в Фейсбуке.

Сергея судили за участие в несанкционированном уличном массовом мероприятии 19 апреля в Бресте. Петрухин вел онлайн-трансляцию акции против против аккумуляторного завода. Скорой помощи в суде он не дождался – его отвезли обратно в ИВС отбывать наказание, и только на следующий день забрали в Брестскую центральную городскую больницу.

– У Сергея Петрухина тоже положительный тест на Covid19. Это при том, что мы были в самоизоляции, в магазин только в масках, сразу обрабатывали руки, – утром 14 мая сообщил на своей страничке в Фейсбуке Александр Кабанов.

В одной камере с Сергеем Петрухиным в изоляторе было еще 7 человек.

– Парень, который сейчас со мной лежит в больнице, был со мной в ИВС. В камере нас было семеро. У него была температура 37, 5, вызвали "скорую". Но его не забрали и не изолировали от остальных. А заехал он уже с температурой 37, 2, – рассказывает Сергей Петрухин.

Сергей Петрухин в суде. Фото: Игорь Масловский

По словам активистов, последний раз на массовых акциях в Бресте они присутствовали месяц назад - и тогда все были в масках.

Кстати, акции против аккумуляторного завода продолжаются: люди по-прежнему собираются на площади каждое воскресенье.