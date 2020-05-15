Во время коронавируса не надо надевать малышу маску гулять в компании других мам: врач о том, как защитить ребенка от инфекции

Как защитить новорожденного, который только появился на свет, от COVID-19? Об этом рассказала Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя» во время одного из онлайн-стримов комитета по здравоохранению Мингорисполкома «Марафон женского здоровья».

Кормить или не кормить грудью?

- Если мама является контактным лицом, кормить грудным молоком ребенка можно, прикладывая к груди и соблюдая правила личной гигиены. В данном случае - обработка рук, не более того.

Если мама с положительным анализом на коронавирус, но нет симптомов, тоже можно кормить грудью. Однако перед кормлением обязательно надо помыть грудь с мылом, надеть хирургическую маску, обработать руки. Риск заразить ребенка есть, но он не доказан, и семья выбирает, готова она подвергнуть малыша риску или нет. Есть второй вариант - сцедить молоко в бутылочку, чтобы покормил ребенка здоровый член семьи или медсестра, если мама с малышом в больнице.

Но если у мамы симптоматика - температура повышенная, кашель - и она плохо себя чувствует, лучше сцедить молоко, чтобы сохранить лактацию, и вылить его, а ребенка временно покормить смесью.

Можно ли ходить в «адведкі»?

- Никаких «адведак»! Если родственники хотят видеть малыша, покажите им его издалека. Если кто-то из близких заболел, по возможности человек должен изолироваться, а малышу стоит покапать в носик интерферон, чтобы создать барьер. Это не панацея, но хуже не будет. Обычно вирусная инфекция проходит через носоглотку.

Что сделать для профилактики после посещения поликлиники?

- По приходе домой промыть малышу носик физраствором или раствором соли. Вирус остается на слизистой носа первые два часа. Новорожденный не может дышать ротиком. Поэтому сначала закапываете одну ноздрю, даете ребенку продышаться, а потом вторую.

Если мама болеет и принимает лекарства, может ли она кормить грудью?

- Если препараты несовместимы с лактацией, надо сцеживать и выливать молоко. Гормоны, ответственные за лактацию, вырабатываются ночью. Поэтому обязательно надо сцеживаться хотя бы два раза с 2 часов ночи до 8 утра и каждые три часа днем. Если мама настроена сохранить лактацию, у нее все получится.

Почему у новорожденных бывает пневмония?

- Чаще это связано с инфекцией у мамы. Она может перенести во время беременности какую-то простуду, быть носителем стафилококка, стрептококка патогенного. Плацента не всегда срабатывает как защита, и инфекция проникает внутрь.

Чего не надо делать в период пандемии COVID-19?

- Не надо надевать на младенца маску и перчатки, обрабатывать его антисептиком. Нельзя ограничивать общение новорожденного с папой. Ребенок должен изначально видеть папу, слышать его голос, - подчеркивает Юлия Рожко. - Мамы более эмоциональны, и иногда им успокоить малыша тяжело.

Если его берет на руки папа, с более спокойной психикой, не такой волнительный, как мама, - ребенок быстрее успокаивается. Рекомендуется положить малыша папе на грудь - и пусть папа что-то рассказывает ему, поет, читает сказки. Тембр мужского голоса успокаивает ребенка и хорошо влияет на неврологическое развитие.

Не стоит убирать из дома животных. Если ребенок сразу после выписки из роддома попадает туда, где живет кошка или собака, то чаще всего у него не развивается аллергия, в отличие от случаев, когда вы потом берете животных.

Во время коронавируса мамам не стоит гулять с новорожденным в компании с другими мамами. Основные бессимптомные переносчики инфекции - дошкольники, поэтому лучше держаться вдалеке от игровых площадок и мест скопления людей. Лучшее место для прогулок - парк или лес.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Из-за COVID-19 первые прививки можно отложить?

- Эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции в настоящее время не влияет на эффективность и безопасность проводимой вакцинации, - рассказала Ольга Таранова, заведующая Городским центром вакцинопрофилактики Городской детской клинической инфекционной больницы Минска. - Эксперты ВОЗ не считают пандемию коронавируса противопоказанием для вакцинации детей. Наоборот, указывают на то, что проводить вакцинацию сейчас очень важно.