Организаторы концертов: Судя по опыту соседей, шоу-бизнес в Беларуси оживет не ранее сентября

Коронавирус наиболее сильно ударил по сфере туризма, а также шоу-бизнеса. По данным Министерства культуры, с 12 марта в Беларуси отменили 156 мероприятий. И, увы, продолжают отменять. Организаторы концертов не просто лишились работы, но и ушли в минус. А сейчас вынуждены возвращать деньги зрителям, которые купили билеты.

Мы обратились к директору концертного агентства "Джет концерт" Александру Косачу, который в числе 15 ведущих организаторов культурно-развлекательных мероприятий в Беларуси подписал петицию. И он рассказал, какую именно поддержку просит шоу-бизнес у государства.

- Мы предлагали комплексные меры, в том числе отсрочки по аренде, по некоторым налогам, но подчеркивали, что для нас ключевой вопрос - разобраться с возвратом денег за билеты. По существующим нормам их необходимо вернуть в течение семи дней. Это сложно даже вне форс-мажорной ситуации, а мы в ней оказались сейчас, - говорит Александр Косач. - В Прибалтике, например, вместо возврата денег за билеты на период пандемии зрителям выдают ваучеры, по которым можно посетить равнозначный концерт на протяжении года. Идею с ваучерами в Министерстве культуры не приняли, но время возврата денег, скорее всего, будет увеличено. Причем не только на период пандемии, но и после.

Шоу-бизнес переживает сейчас не лучшие свои времена. Фото: Алексей ВАРГАН

Важно отметить, что инициатива исходит не только от организаторов, но и от самих артистов. Ведь организаторы не сидят на мешке с деньгами - они оплачивают аренду зала, рекламу, значительная часть суммы поступает на предоплату гонораров артистам. Если зрители захотят вернуть свои деньги, их придется возвращать прежде всего артистам.

- Мы со своей стороны постараемся придумать дополнительные бонусы для наших зрителей, чтобы они не сдавали билеты. Возможно, это будет дополнительные билеты - сейчас мы вместе вырабатываем эти бонусы, чтобы они для всех организаторов были едиными, - говорит Александр Косач.

- Ведутся ли разговоры о конкретной дате, когда снова будут концерты?

- Мы ждем отдельного распоряжения Миздрава на этот счет. Но, исходя из опыта соседей, возобновление серьезной концертной деятельности можно ожидать не ранее сентября.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министерство культуры инициировало общественное обсуждение по этой болезненной теме до 24 мая. Посылать свои предложения о том, как спасать шоу-бизнес, можно на e-mail expert.minkult@gmail.com.