2020-05-14T16:42:18+03:00
Звезды
КП Беларусь

Организаторы концертов: Судя по опыту соседей, шоу-бизнес в Беларуси оживет не ранее сентября

15 ведущих организаторов культурно-зрелищных мероприятий обратились с петицией, в которой просят увеличить время отсрочки возврата денег за несостоявшиеся концерты
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Большие концерты, которые планировались весной и летом, скорее всего, будут переносить на более благоприятное время, когда удастся побороть коронавирус. Фото: личный архивБольшие концерты, которые планировались весной и летом, скорее всего, будут переносить на более благоприятное время, когда удастся побороть коронавирус. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Коронавирус наиболее сильно ударил по сфере туризма, а также шоу-бизнеса. По данным Министерства культуры, с 12 марта в Беларуси отменили 156 мероприятий. И, увы, продолжают отменять. Организаторы концертов не просто лишились работы, но и ушли в минус. А сейчас вынуждены возвращать деньги зрителям, которые купили билеты.

Мы обратились к директору концертного агентства "Джет концерт" Александру Косачу, который в числе 15 ведущих организаторов культурно-развлекательных мероприятий в Беларуси подписал петицию. И он рассказал, какую именно поддержку просит шоу-бизнес у государства.

- Мы предлагали комплексные меры, в том числе отсрочки по аренде, по некоторым налогам, но подчеркивали, что для нас ключевой вопрос - разобраться с возвратом денег за билеты. По существующим нормам их необходимо вернуть в течение семи дней. Это сложно даже вне форс-мажорной ситуации, а мы в ней оказались сейчас, - говорит Александр Косач. - В Прибалтике, например, вместо возврата денег за билеты на период пандемии зрителям выдают ваучеры, по которым можно посетить равнозначный концерт на протяжении года. Идею с ваучерами в Министерстве культуры не приняли, но время возврата денег, скорее всего, будет увеличено. Причем не только на период пандемии, но и после.

Шоу-бизнес переживает сейчас не лучшие свои времена. Фото: Алексей ВАРГАН

Шоу-бизнес переживает сейчас не лучшие свои времена. Фото: Алексей ВАРГАН

Важно отметить, что инициатива исходит не только от организаторов, но и от самих артистов. Ведь организаторы не сидят на мешке с деньгами - они оплачивают аренду зала, рекламу, значительная часть суммы поступает на предоплату гонораров артистам. Если зрители захотят вернуть свои деньги, их придется возвращать прежде всего артистам.

- Мы со своей стороны постараемся придумать дополнительные бонусы для наших зрителей, чтобы они не сдавали билеты. Возможно, это будет дополнительные билеты - сейчас мы вместе вырабатываем эти бонусы, чтобы они для всех организаторов были едиными, - говорит Александр Косач.

- Ведутся ли разговоры о конкретной дате, когда снова будут концерты?

- Мы ждем отдельного распоряжения Миздрава на этот счет. Но, исходя из опыта соседей, возобновление серьезной концертной деятельности можно ожидать не ранее сентября.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министерство культуры инициировало общественное обсуждение по этой болезненной теме до 24 мая. Посылать свои предложения о том, как спасать шоу-бизнес, можно на e-mail expert.minkult@gmail.com.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Бросали подушки, растягивали плед: в Минске заметили девочку, стоявшую в окне 3-го этажа
Житель Гродно в заначке вместо 2 тысяч долларов нашел пачку сувенирных «зеленых»
На торгах 14 мая курс доллара снова вырос
Литва и Латвия продлили сроки закрытия границ
В Могилеве орудуют лжеволонтеры, благотворительный фонд предупреждает: все, кто просит у вас наличные, - мошенники!
Дожди затянутся. Погода в Беларуси на выходные 16 - 17 мая и начало недели
По рекомендациям Минздрава летние лагеря в Беларуси начнут работать позже обычного
В Гомеле погиб 20-летний лонгбордист
«Мой дед был партизаном»: посол Словакии принял участие в параде в Минске и из-за этого ушел в отставку
Минобразования предложило школам самим решить судьбу выпускных
Выпускные экзамены в школах Беларуси могут перенести
Пьяный без прав ехал по встречке, а потом просил милиционера за деньги проводить его домой
Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»
Женщина хотела купить ребенку французского бульдога по дешевке, но оказалась жертвой мошенников
Ермошина: "Народ узнает списки кандидатов в президенты Беларуси в июле"
Начало ЦТ в Беларуси перенесут почти на две недели. Министр образования Карпенко рассказал об аттестации выпускников
Лукашенко про вступительную кампанию: «Никаких ненужных послаблений быть не должно»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 14 мая 2020 года: за сутки плюс 947 новых случаев, всего умерших 151 человек
В Докшицкую ЦРБ пациентов с пневмонией поступает на 60% меньше
Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы