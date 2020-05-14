2020-05-14T16:53:41+03:00
Минск
КП Беларусь

Минобороны: «У солдат в Уручье коронавирус. А подполковник, который был на ИВЛ, уже дышит самостоятельно»

Общую цифру военнослужащих, которые заболели COVID-19, ведомство не называет
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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У солдат из 56-го полка связи подтвердился COVID-19.У солдат из 56-го полка связи подтвердился COVID-19.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В одной из воинских частей минского микрорайона Уручье у солдат обнаружили коронавирус.

- В конце апреля в 56-ом полку связи у солдата подтвердился COVID-19. Все военнослужащие, кто с ним контактировал, были изолированы в специально оборудованном районе изоляции. А 2 мая у них были взяты пробы на коронавирус. У части из них результат оказался положительным. Этих военнослужащих доставили в главный военный клинический медицинский центр. Остальные пока остаются в районе изоляции, - сообщила "Комсомолке" официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.

Как уточняет пресс-служба ведомства, никто из этих военнослужащих не принимал участия в параде и не контактировал с теми, кто к нему готовился.

Также известно, что у военнослужащих роты почетного караула, принимавших участие в параде, не обнаружили COVID-19.

- Среди заболевших военнослужащих нет никого на ИВЛ, а среди ребят, проходящих срочную службу, нет ни одного тяжелого течения болезни, - говорит Наталья Гаврусик. - 40-летний подполковник, который находился на ИВЛ, дышит самостоятельно уже несколько дней.

Общую цифру военнослужащих, которые заболели COVID-19, Минобороны не называет.

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