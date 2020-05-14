ЦТ и выпускные экзамены в Беларуси в 2020 году: что ждет выпускников и абитуриентов

Президент заслушал доклады вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко по вопросам экзаменов в 9-х и 11-х классах, ЦТ и вступительной кампании в вузы, летнего отдыха детей. Александр Лукашенко сказал чиновникам, что это темы, по которым надо сейчас давать ответ: их не отменяют ни проблемы в экономике, ни вирусы.

«Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события», - сказал Лукашенко. Отметив, заодно, что в Беларуси не будут делать, как соседи, ведь «мы не жили так, как жили наши соседи»: «Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать».

Судя по всему, президент намекает на отмену Единого госэкзамена в России из-за коронавируса. Напомним, местное Министерство просвещения готово также выставить выпускникам 9-х и 11- классов, которые не собираются поступать в вузы, отметки в аттестат по итогам года. ЕГЭ по русскому языку и математике обязательны для абитуриентов высшей школы.

Тем временем Игорь Карпенко доложил, что сегодня школы в среднем посещают 41% (раньше чиновники заявляли цифру от 30 до 40% - Ред.) ребят:

«Это в первую смену. По-разному развиваются события в разных регионах. Особенно в сельской местности - там гораздо больше школьников на занятиях. И мы выстраиваем образовательный процесс таким образом, чтобы не потерять качество образования».

Позже газета «Звязда» добавила, что в Минске в школы ходит только 27 – 28 учащихся.

После доклада у президента, передает БелТА, министр Карпенко рассказал…

…ОБ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ IV ЧЕТВЕРТИ…

- Естественно, стоит вопрос, как аттестовать школьников, - сказал Игорь Васильевич в кабинете президента. Но уже после встречи повторил не раз озвученное чиновниками Минобразования: всех аттестуют, проблем здесь нет никаких.

- И не надо нагнетать вопрос в чисто технологических каких-то аспектах. Схема есть, ничего не изменилось. Порядок аттестации никто не отменял. Он действует. И каждый учитель знает этот порядок аттестации, - уверен министр.

По его словам, даже в условиях индивидуального удаленного обучения с использованием IT-технологий можно решить спорные моменты: «Есть формы. Мы определили, что это могут быть какие-то индивидуальные консультации и встречи вне учебных занятий». Причем вопросы по аттестации, сказал министр, надо задавать не прессе, а местным управлениям образования. «На худой конец, Министерству образования», - добавил Карпенко.

…О ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАХ…

«Давайте определимся, как мы будем проводить там [в школе – Ред.] выпускные экзамены по окончании 9-х и 11-х классов», - сказал президент во время встрече с Карпенко и Петришенко. Но и после нее конкретику министр не озвучил:

«Учебный год завершим в установленные сроки - 30 мая. Затем проведем выпускные экзамены. Немножко посмотрим по содержанию этих экзаменов и дням проведения. Откорректируем, может быть, немножко график».

Также будут приняты меры предосторожности, как того требует Министерство здравоохранения.

…О ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРАХ…

Игорь Карпенко после встречи с президентом объяснил: проведение массовых мероприятий в учебных заведениях ограничено.

- Вместе с тем есть масса обращений по поводу завершения учебного года и проведения выпускных вечеров. Тут надо исходить из того, какой это регион, какое учреждение образования, какая там ситуация складывается, обрисовал ситуацию министр.

На данный момент, по словам Карпенко, есть договоренность, что аттестаты о среднем образовании выпускники получат в торжественной обстановке. Можно предположить, что речь идет о линейках, которые можно провести у школ под открытым небом. А вот решения о формате выпускных ляжет на администрации школ, конечно, вместе с родителями.

- Если я начну сейчас сверху навязывать, говорить, что делать каждому классу, или предлагать разделять класс на две половины, наверное, это будет не всегда восприниматься адекватно. Мы не будем никого ни в чем ограничивать в этих вопросах, - пояснил роль министерства Игорь Карпенко. При этом он прокомментировал непонятную для него позицию тех родителей и выпускников, которые не посещают занятия, но переживают за выпускной.

- Не нужно нагнетать непонятную истерию, когда (высказывается мнение. - Прим. БелТА), что в школу я не иду, но меня так волнует тема, как же я буду на выпускном и в каком платье.

Кстати, точно не состоится республиканский «Последний звонок» в Бобруйске. А вот с Республиканским балом выпускников вузов в конце решение еще не принято, но Минобразования считает возможным его провести: «Мы внесли свои предложения главе государства. Думаю, что в ближайшее время будет определена конкретная дата и формат данного мероприятия».

…О ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ…

- Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того, чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол - поступай в вуз, - сказал на совещании президент.

Пока ясно, что сроки вступительной кампании сместят. Так, централизованное тестирование начнется не с 13 июня, а с 25-го. Интересно, что тестирования по русскому языку и математике, на которые записывается больше всего абитуриентов, разделят на два дня, в каждый из которых будут отдельные тесты. Полный график ЦТ, пообещал Игорь Карпенко, скоро озвучат.

Можно предположить, что сроки всех этапов поступления тоже сдвинутся примерно на две недели. Пока же, комментируя ситуацию, министр отметил:

- Это не значит, что у нас не будет запаса времени для того, чтобы подготовиться к началу нового учебного года. Как раз мы укладываемся во все сроки проведения кампании, включая момент подачи документов, зачисление в высшие учебные заведения на бюджет и платно, поступление в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения.

Напомним, в большинстве вузов подать документы и попасть на бюджетные места в 2020-м абитуриенты рассчитывали с 16 по 21 июля, а на платные – до 8 августа.

…ОБ ОТДЫХЕ ШКОЛЬНИКОВ…

Министр сообщил, что летние лагеря с круглосуточным пребыванием детей начнут работать с 15 июня. На более позднее начало смен, чем обычно, заметил Карпенко, пошли «учитывая пожелания Министерства здравоохранения». Ну а школьные лагеря откроют уже с 1 июня. В последних число мест будет зависеть от количества заявок.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

По словам Игоря Карпенко в 2020-м цифры приема чуть увеличены в основном за счет технических, технологических специальностей, медицинских, физкультурно-оздоровительных.

«Немного увеличен набор и в средние специальные учебные заведения. А в системе профтехобразования идет гибкий набор. Мы можем цифры скорректировать», - добавил министр.

КСТАТИ

Министерство образования к концу года планирует создать единую онлайн-платформу для обучения в школах. «Деньги на эти цели есть. Подготовлены технические задания. Готовится объявление тендера», - сказал Игорь Карпенко. Также он рассказал, что свои услуги в этом направлении уже предложили компании Парка высоких технологий, ЮНИСЕФ, Всемирный банк.

«Мы это делаем даже не с прицелом на то, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. У нас же были случаи, когда ребенок болел, пропустил занятия», - сказал министр.

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