2020-05-14T16:53:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские мужчины идут в загс в среднем в 28 лет, а женщины все чаще рожают после 40: как выглядят наши семьи и браки в цифрах

За последние 10 лет белорусы стали еще позже жениться и заводить детей
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
В 2019 в Беларуси появилось на свет 87602 ребенка.В 2019 в Беларуси появилось на свет 87602 ребенка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В 2019 году в Беларуси заключили 62 744 брака. Об этом Белстат сообщил в отчете, приуроченном к Международному дню семьи, он отмечается 15 мая. Для 69,2% мужчин и 66,4% женщин это был первый в их жизни брак. Интересно, что горожане женятся чаще: в городе на 1000 человек зарегистрировано 7,3 брака, в сельской местности - всего 4,6.

За последние 10 лет средний возраст белорусских молодоженов, вступающих в первый брак, увеличился приблизительно на два года. Если в 2010-м средний возраст жениха составлял 26,5 года, а невесты - 24,4, то в 2019-м он увеличился до 28,3 и 26,1 года соответственно.

Интересно, что в прошлом году органы ЗАГС зарегистрировали 879 браков, где жених и невеста были в возрасте 60+.

Вопросы воспитания и образования детей - в 89,7% случаев их выносят на семейный совет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вопросы воспитания и образования детей - в 89,7% случаев их выносят на семейный совет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ 40+ СТАЛИ РОЖАТЬ В ДВА РАЗА ЧАЩЕ

В 2019-м в Беларуси появились на свет 87 602 ребенка. 87,2% из них родились в законном браке. В 2010 году этот показатель был значительно ниже - 80,4%. Средний возраст матери в Беларуси - 29,6 года, при этом в городах рожают чуть позже (в среднем в 30 лет), чем на селе (в 28,3 года). В прошлом году в Беларуси родилось 1056 двоен, были и тройни - таких случаев зарегистрировано 14 на всю республику.

Статистики отмечают еще один демографический тренд: в стране увеличивается количество женщин, которые родили в возрасте от 40 до 44 лет. В 2019 году у матерей 40+ родилось 2257 детей. По данным Белстата, это в 1,8 раза больше, чем 10 лет назад, при этом более половины (52,5%) из рожденных малышей - третьи и последующие дети. Значит, все чаще белоруски старше сорока не просто решаются на прибавление в семействе, но и становятся многодетными мамами.

ТОЛЬКО 2,8% МУЖЕЙ САМИ РЕШАЮТ, НА ЧТО ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

Рассказали статистики и о том, кто и как в белорусских семьях управляет семейным бюджетом. По результатам опроса замужних женщин, 74,6% пар решения о распоряжении семейными финансами принимают совместно. Крупные покупки планируют сообща 87,4% пар. А если говорить о повседневных походах по магазинам, то женщины решают, на что пойдут деньги, в 73,5% случаев, а мужчины - лишь в 1,3%.

В каждой четвертой семье (22,1% пар) всем семейным бюджетом распоряжается женщина. И только 2,8% мужей единолично заправляют деньгами всей семьи.

Схожее единодушие проявляют белорусские семьи в вопросах воспитания и образования детей - в 89,7% случаев их выносят на семейный совет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году в Беларуси:

Поженились 62 744 пары

В 93 случаях из 100 оба молодожена - граждане Беларуси

Мужья в 7 раз реже распоряжаются семейными финансами, чем жены

38,7% молодых мам родили первого ребенка

61,3% мам родили второго, третьего и последующих детей

Первого ребенка жительницы городов заводили в 30 лет, деревень - в 28,3 года

В 89,7% семей воспитанием и образованием детей занимаются оба родителя

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«О заболевших тут рассказывали все - даже на каком месте они сидели в автобусе»: как белорус пережил коронавирус в Китае и что там происходит сейчас
Артем Новик поделился впечатлениями о тотальном контроле, самоизоляции и ударе по бизнесу, а также о том, как в Поднебесной изменилось отношение к иностранцам. Часть 1
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 мая 2020 года: количество пневмоний в Минске и Витебске идет на спад, число вакансий упало на 14% и новые правила о сроках самоизоляции
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на четверг, 14 мая 2020 года
«Построили капличку - и холера не дошла до деревни»: жители Докшицкого района шутят про «первую версию коронавируса» и снова просят в часовне защиты
Уникальная часовня 170 лет стоит в безлюдном месте, где когда-то жили дружные и мастеровитые люди. Вырезанные из дерева фигуры святых в белых «фартушках» - явление у нас не частое
Белорусский астролог о новом ретроградном периоде: «Финансовая ситуация начнет стабилизироваться в середине лета»
На этот раз ретроградными станут сразу три планеты - Сатурн, Венера и Юпитер. С точки зрения астрологии мы вступаем в уникальное время, которое бывает раз в 60 лет
«Раньше смотрела глазами пациента, теперь - глазами врача»: аллерголог из Витебска переболела коронавирусом и стала пульмонологом, чтобы спасать других
25-летняя аллерголог Елена Мацко сама перенесла коронавирус и пневмонию. Она рассказала, как боролась с ними и как теперь трудится пульмонологом в областной больнице, лечит и подбадривает таких же пациентов [фото]
Новости 24
Бросали подушки, растягивали плед: в Минске заметили девочку, стоявшую в окне 3-го этажа
Житель Гродно в заначке вместо 2 тысяч долларов нашел пачку сувенирных «зеленых»
На торгах 14 мая курс доллара снова вырос
Литва и Латвия продлили сроки закрытия границ
В Могилеве орудуют лжеволонтеры, благотворительный фонд предупреждает: все, кто просит у вас наличные, - мошенники!
Дожди затянутся. Погода в Беларуси на выходные 16 - 17 мая и начало недели
По рекомендациям Минздрава летние лагеря в Беларуси начнут работать позже обычного
В Гомеле погиб 20-летний лонгбордист
«Мой дед был партизаном»: посол Словакии принял участие в параде в Минске и из-за этого ушел в отставку
Минобразования предложило школам самим решить судьбу выпускных
Выпускные экзамены в школах Беларуси могут перенести
Пьяный без прав ехал по встречке, а потом просил милиционера за деньги проводить его домой
Лукашенко про высокую цену на российский газ: «На что мы можем рассчитывать в будущем?»
Женщина хотела купить ребенку французского бульдога по дешевке, но оказалась жертвой мошенников
Ермошина: "Народ узнает списки кандидатов в президенты Беларуси в июле"
Начало ЦТ в Беларуси перенесут почти на две недели. Министр образования Карпенко рассказал об аттестации выпускников
Лукашенко про вступительную кампанию: «Никаких ненужных послаблений быть не должно»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси, последние данные на 14 мая 2020 года: за сутки плюс 947 новых случаев, всего умерших 151 человек
В Докшицкую ЦРБ пациентов с пневмонией поступает на 60% меньше
Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы