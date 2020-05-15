J:Mорс записали песню об эпохе коронавируса

Коронавирус изменил нашу жизнь и, конечно же, повлиял на творчество. Наверняка скоро мы увидим и услышим множество произведений, который были рождены в самоизоляции. Едва ли не первая такая ласточка - сингл J:Mорс под названием «Земля».

Лидер группы Владимир Пугач не столько поет, сколько проговаривает текст, словно обращаясь напрямую к слушателю: «Это не та земля. Не то, что не наша, просто другая». Композиция получилась очень воздушной, побуждающей слушателя подумать о том, как изменился этот мир, как хрупко наше благополучие в нем.

— Планета сама подтолкнула нас к осознанию того, что в нас гораздо больше общего, чем различий. Мы чувствуем, дышим, боимся, мы любим… И мы не можем без нашего общего дома. Так вышло, что наша новая песня «Земля» именно об этом. Нужно больше осознанности, больше ответственности — каждому из нас, — говорит Владимир Пугач. — В последнее время мы все стали немного интровертами, нас стали больше волновать экзистенциальные вопросы, я тоже рефлексирую на эту тему время от времени.

Лидер J:Морс Владимир Пугач. Фото: Алексей ВАРГАН

Интересно, что песня написана на стихи Бориса Штерна, давнего соавтора многих композиций группы (в том числе и знаменитой «Вислоухой принцессы»). А музыка написана в соавторстве с Денисом Воронцовым, бывшим клавишником группы, который сейчас пишет саундтреки к фильмам. И это очень ощущается. Режиссер клипа — Максим Сирый.

Как снять клип в это непростое время?

— Конечно, ситуация, в которой мы сегодня находимся, повлияла на выбор концепции. Мы искали решение, которое позволяло бы нам реализовать задачу без съемочного процесса. Идея использования стоковых футажей лежит на поверхности и не является чем-то исключительным, но она позволила сделать все быстро и красиво. При всем желании своими силами мы не смогли бы наснимать столько красоты. Поэтому огромное спасибо всем тем людям, которые это снимают и выкладывают в общий доступ, — прокомментировал Максим Сирый.

«Земля» войдет в новый альбом группы, его выход запланирован на осень 2020.