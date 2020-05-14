2020-05-14T16:41:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Цена шенгенских виз снизится до 35 евро, но когда мы сможем воспользоваться ими - пока непонятно

Европарламент одобрил соглашения между Европейским союзом и Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии
Геннадий МОЖЕЙКО
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Европарламент одобрил снижение стоимости шенгенских виз с 80 до 35 евро.Европарламент одобрил снижение стоимости шенгенских виз с 80 до 35 евро.
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За соглашение об упрощении визового режима проголосовали 634 депутата из 686. Это значит, что шенгенские визы для белорусов теперь будут стоить 35 евро вместо 80. Правда, соглашение еще должен утвердить Совет ЕС, но это уже чисто формальная процедура.

Эпопея с переговорами тянулась 6 лет. За это время шенгенские визы даже успели подорожать с 60 до 80 евро. Это произошло 2 февраля 2020 года, когда в силу вступил новый Визовый кодекс ЕС. Подписать соглашение о снижении стоимости визы должны были еще в январе 2020 года в Брюсселе, но все затянулось.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что сказано в соглашении?

Во-первых, снижается стоимость краткосрочных шенгенских виз для граждан Беларуси с 80 до 35 евро. Во-вторых, сокращается список документов, необходимых для подачи за визами. В-третьих, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Наконец, время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, станет больше категорий граждан, которые смогут получить визу бесплатно.

В соглашении о реадмиссии говорится о том, что Беларусь и ЕС должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют или перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена сторонами ратификационными грамотами - то есть не ранее 1 июля. Но нам и не к спеху: европейские границы для простых белорусов закрыты из-за пандемии коронавируса. И когда их откроют - пока неизвестно. Более того, Евросоюз уже дает понять, что он недоволен принимаемыми в Беларуси мерами по борьбе с коронавирусом, намекая на то, что, если ситуация не изменится, границы ЕС для белорусов могут не открыться даже тогда, когда они откроются для граждан других стран. Если это действительно произойдет, шенгенские визы белорусам могут попросту не понадобиться.

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