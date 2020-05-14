«Нет денег оплачивать такую площадь»: универсам «Столичный» в Минске выставили на аукцион

Универсам «Столичный», расположенный рядом с ЦУМом, отсчитывает свою историю еще с 60-х годов прошлого века и считается одним из старейших магазинов города. Но его площади выставили на аукцион. По планам городских властей, на этом месте вместо «Столичного» расположится другой продуктовый.

- Нам интересно, чтобы в универсам пришел работать сильный оператор и организовал там хорошую торговлю, - сказал агентству Минск-Новости начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов и почеркнул, что принять участие в аукционе могут все желающие.

По его словам, на расторжение контракта пошел сам собственник - Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Более двух тысяч квадратных метров в центре города выставят на торги в середине июня.

А что происходит в самом магазине? Недавно в сети появилась информация, что магазин активно готовят к закрытию. Портал koko.by написал, что полки магазина опустели, а из зала убрали несколько стеллажей с алкоголем. В четверг, 14 мая, полки магазина пустыми не выглядели: множество продавцов в практически полном отсутствии покупателей выкладывают на прилавки новый товар. А вот некоторые стеллажи со спиртным по-прежнему не заполнены.

- Да, магазин закрывается, - говорит сотрудница «Столичного». - Он нерентабельный, у предприятия нет денег оплачивать такую площадь. Аукцион будет 16 июня, может, еще не купит никто, и мы будем дальше работать. Мы сами еще ничего точно не знаем.

Между тем, по словам ее коллеги, им уже объявили дату закрытия - 24 мая. Кто-то из продавцов увольняется, кого-то переводят на работу в ЦУМ.

- Покупателей стало очень мало, маленький оборот. У предприятия нет денег даже зарплату платить. Вон недавно нас отправляли за свой счет, а я снимаю квартиру, на нынешнюю зарплату я даже не могу жилье оплатить. Поэтому я увольняюсь, - говорит продавец магазина.

И если сам магазин еще работает, то из детского кафе, расположенного через стену от него, уже вывезли практически все оборудование. Оно откроет двери только уже после того, как обретет нового владельца.

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