Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 мая 2020 года: больше 150 умерших, перенос ЦТ и доплаты тем, кто работает в условиях неполной занятости

Число подтвержденных случаев по всему миру превысило 4,3 миллиона случаев. Наиболее сложная ситуация складывается в США (более 1,390 млн инфицированных) и в России (свыше 242 тысяч).

По официальной информации Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 26 772 человека с положительными тестами на COVID-19. Выздоровели 8 168 пациентов, умерли – 151. В ведомстве отмечают, что погибшие имели ряд хронических заболеваний, осложненных коронавирусной инфекцией. Эти данные Минздрав озвучил 14 мая. Цифры на пятницу, 15 мая, пока не назывались, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Начало централизованного тестирования в Беларуси перенесут почти на две недели

Сроки вступительной кампании в республике сместят почти недели: ЦТ начнется 25 июня. Ранее планировалось, что первое испытание пройдет 13 июня.

Министр образования Игорь Карпенко заверил, что проблем с аттестацией учащихся быть не должно. Глава ведомства не видит препятствий, чтобы аттестовать школьников по итогу учебного года.

Все границы 5 стран-соседок Беларуси остаются закрытыми

В Евросоюзе обсуждают постепенное открытие границ между странами ЕС, а вот внешние рубежи пока останутся закрытыми минимум до июня. Польша не намерена отпирать границы с Беларусью минимум до 12 июня, Латвия – до 9 июня, а Литва – до 31 мая.

На сайте президента Украины есть информация, что с 22 мая государство приступит ко второму этапу смягчения карантина. Пока это означает, что минимум до этого срока белорусско-украинское сообщение не возобновится. Российская граница и вовсе остается закрытой на неопределенное время: в правительстве РФ не называют точную дату снятия ограничительных мер.

Люди, которые работают в условиях неполной занятости, получат доплаты

Меры поддержки, которые пока еще дорабатываются в правительстве, анонсировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. По его словам, те граждане, которые работают в условиях неполной занятости, из-за чего их зарплата оказалась меньше минимальной, получат доплаты. Их сформируют за счет бюджета. Помощь на местах будет осуществляться с участием местных исполкомов. Возглавить эту работу и нести за нее ответственность должны губернаторы.

В Докшицкую ЦРБ пациентов с пневмониями поступает меньше, чем выписывается

Первого пациента с коронавирусом в Докшицах приняли в конце марта. Когда количество инфицированных выросло, под лечение людей с COVID-19 отдали койки из непрофильных отделений, а дневной стационар начал оказывать круглосуточную помощь. Но прошел месяц и медики уверяют, что болезнь в регионе идет на спад. На протяжении нескольких дней пациентов с пневмониями в стационар поступает меньше, чем выписывается. Заведующая терапевтическим отделением Докшицкой ЦРБ Оксана Юнцевич рассказала, что раньше было тяжело: смены длились по 10-11 часов, но никто не пал духом. А сейчас два врача и несколько медсестер уже ушли в отпуск.

Плазму выздоровевших от COVID-2019 перелили более 50 пациентам

Врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней БГМУ Дмитрий Литвинчук рассказал, что переливание плазмы людей, переболевших коронавирусом, показывает положительные результаты. А вот лекарственные средства, которые используют для лечения пациентов, по сути, являются экспериментальными. Универсального препарата пока нет. Подробнее о том, чем сегодня лечат пациентов с COVID-19, читайте здесь.

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