Дома всё в порядке: в Беларуси представили собственную систему умного дома

Система «А1 Умный дом» - это комплексное решение, включающее роутер A1 Elegance, а также широкий набор дополнительных устройств: умную колонку с голосовым помощником Алиса от Яндекса, умную розетку для удаленного включения и выключения бытовых приборов, камеру видеонаблюдения с расширенными возможностями, а также различные датчики, которые реагируют на движение, открытие дверей или окон, задымление или затопление, регулируют температуру и влажность в помещении.

Принцип работы решения от А1 очень прост: все устройства присоединяются к «центру» умного дома - роутеру A1 Elegance, - который передает информацию на смартфон или планшет пользователя. Связь роутера с устройствами осуществляется посредством радиосигналов в диапазоне 2,4 ГГц по протоколу Zigbee.

Уникальной особенностью роутера A1 Elegance является его многофункциональность. Помимо управления умным домом, он одновременно используется в качестве двухдиапазонного Wi-Fi-роутера, позволяющего раздавать интернет в самые удаленные уголки помещений. Также он оснащен 3G/4G-модулем, обеспечивающим резервный мобильный канал при автоматическом переключении между режимами Wi-Fi и 3G/4G. Таким образом, его можно использовать как самостоятельный мобильный роутер там, где не проведен фиксированный интернет, а в домах, подключенных к сети любого провайдера, - в качестве универсального роутера для домашнего интернета с поддержкой мобильного в случае перебоев с электричеством или фиксированной связью. Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает устройству до 6 часов работы в автономном режиме.

Управлять системой «А1 Умный дом» со смартфона можно через одноименное мобильное приложение (доступно для устройств с ОС Android и iOS). Оно позволяет добавлять и активировать умные датчики и устройства пользователя (до 150 различных единиц – от бытовой техники до систем безопасности), создавать собственные сценарии с учетом индивидуальных потребностей или пользоваться готовыми (такими, как умное освещение, имитация присутствия, безопасный дом), а также получать на телефон уведомления о нештатных и чрезвычайных ситуациях.

Датчики для создания системы умного дома можно приобретать поштучно, чтобы комбинировать их на свое усмотрение. Они не требуют штробления стен и монтируются на любой поверхности с помощью клеевого слоя. Для удобства пользователей самые востребованные датчики и устройства сгруппированы в комплекты по доступной цене:

– «Безопасный дом» (датчики дыма, протечки и открытия);

– «Безопасный дом+» (датчики дыма, протечки и открытия, камера видеонаблюдения);

– «Комфортный дом» (датчик задымления, два датчика открытия и умная розетка);

– «Комфортный дом+» (датчики задымления, протечки, открытия, умная колонка, а также инфракрасный пульт дистанционного управления).

«А1 Умный дом» доступен абонентам всех операторов мобильной и фиксированной связи Беларуси. При этом для пользователей линейки тарифных планов «Комби» предусмотрены особые условия приобретения необходимого оборудования: специальная цена и рассрочка на 11 месяцев. Стоимость IoT-роутера A1 Elegance составляет от 299 рублей или 27,18 рубля в месяц при покупке в рассрочку на 11 месяцев. Стоимость базового комплекта датчиков – от 249 рублей или 22,90 рубля в месяц при покупке в рассрочку.

Узнать про систему «А1 Умный дом» подробнее можно в магазинах А1, виртуальном магазине А1, а также в контакт-центре по телефону 150.