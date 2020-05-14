«Участок был скользкий из-за битума». После смертельной аварии дело водителя закрыли, в трагедии обвиняют дорожного рабочего

Эта авария произошла еще четыре года назад, в августе 2016-го. В 6 утра на трассе под Новогрудком водитель фуры «Мерседес Атего» попал в занос и выехал на обочину - в этом месте трассы шли дорожные работы. Водитель, которому было 29 лет, включил аварийку и вышел из машины. Уже через несколько минут на этом же месте занесло водителя грузового «Мерседес Бенц». Автомобиль врезался в фуру, стоявшую на обочине, и наехал на водителя, который стоял рядом с машиной. 29-летний молодой человек погиб на месте.

- В тот же день было возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего водителя грузовика, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Разбирательство с автодорожными экспертизами длилось больше года. Строительно-техническую экспертизу следователи затребовали в Минтруда и соцзащиты. И вскоре выяснилось, что оба ДТП произошли из-за несоответствия дороги. В отношении водителя уголовное дело прекратили, но возбудили дела в отношении руководства дорожного ремонтно-строительного управления.

На фотографиях, которые обнародовали в ГАИ, видно, что недалеко от места аварии стоят временные знаки, которые предупреждают о сужении дороги и о том, что там ведутся дорожные работы. Был знак, предупреждающий о скользкой дороге и о временном ограничении скорости. Тогда предварительной причиной аварии называли игнорирование водителями дорожных знаков.

Но, по версии следствия, ДТП случилось по другим причинам. На месте аварии нашли участок битумной эмульсии, не покрытый верхним слоем асфальта, что сделало участок скользким.

По технологии битумную эмульсию должны были проливать на одну полосу. Если ее проливали на всю ширину дороги, транзитное движение по ней должны были полностью перекрыть.

- Битум проливают непосредственно перед укладкой асфальта, - рассказал нам дорожный рабочий. - Функция эмульсии - заполнить все трещины и приклеить щебень к основанию. Там, где ведутся работы, должны стоять заграждения, тумбы, фишки - чтобы водители не могли туда заехать. Не заметить место дорожных работ обычно довольно сложно: там должны быть рабочие, после проливки битума наготове должны стоять катки, асфальтоукладчики, машина подвоза воды - много техники.

В причинах аварии СК помогали разбираться специалисты Академии наук и Госкомитета судебных экспертиз.

В результате следователи установили, что 26-летний мастер дорожной службы не сообщил начальству, что нарушил технологию укладки асфальта на участке, и просто оставил место работ в небезопасном для движения состоянии. Он не предупредил руководство о том, что нужно ограничить движения на этой трассе. В отношении мастера возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, которое повлекло смерть, и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Материалы в отношении еще нескольких работников, которые занимались ремонтом этого участка дороги, выделили в отдельное производство, их рассматривают в УСК по Гродненской области.