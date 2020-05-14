Глава ЦИК Лидия Ермошина: Не думала, что заявок на участие в президентских выборах будет так много

15 мая последний день подачи заявлений для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси. Напомним, выборы пройдут 9 августа. На 14 мая было подано 23 заявки.

В инициативной группе президента - 11 тысяч человек

Среди подавших заявление о регистрации - действующий президент Александр Лукашенко, его инициативную группу возглавляет председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, а в инициативной группе 11 тысяч человек.

Так, 14 мая прибавились заявки от блогера Сергея Тихановского, главы ЛДП Олега Гайдукевича, руководителя транспортной компании Натальи Кисель, оппозиционного политика Николая Статкевича и ряда его единомышленников.

Глава ЦИК Лидия Ермошина не ожидала такой активности.

- Честно говоря, я думала, что у нас эти выборы будут очень вялые. Не потому, что случилась эпидемия, как и везде в мире. А потому, что, когда был политический сезон - зима, весна, наши политики вели себя очень неактивно, не заявлялись, поэтому я не думала, что их (заявивших о желании стать кандидатами. - Ред.) будет так много, - цитирует Лидию Ермошину Первый национальный канал Белорусского радио.

Она не согласна с критикой по поводу назначения выборов в период пандемии.

- Да, народа стало меньше ходить (на улицах. - Ред.), но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины - закрытые помещения - не так много людей заходит в масках. То есть далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что население у нас страшно напугано, сидит в бункере и сборщики подписей потревожат покой, нарушат эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого эпидемиологического режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать, - считает Лидия Ермошина.

Напомним, подписи для выдвижения кандидатов будут собирать с 21 мая по 19 июня. Потом на протяжении 20 дней будут проверять подписные листы. С 5 по 14 июля ЦИК проведет заседание, после которого станет понятен список кандидатов в президенты.

Еще Лидия Ермошина рассказала, что причин для переноса выборов на более поздний срок нет, а имена кандидатов в президенты станут известны в июле.

- Выборы по Конституции переносить можно только в двух случаях: в случае войны либо объявления чрезвычайного положения. Слава богу, у нас нет подобных поводов совершенно.

«Не надо путать меня с отцом - я другой»

Днем 14 мая возле ЦИК особой активности не было. В 12.00 пришел подавать документы Олег Гайдукевич. В сентябре прошлого года он сменил в должности председателя Либерально-демократической партии своего отца Сергея Гайдукевича и занял кресло депутата парламента. По пути в ЦИК он показал документы (большая папка с листами и флешка). После подачи поделился впечатлениями:

- В период пандемии коронавируса ЦИК работает со всеми мерами предосторожности, документы принимают в фойе, а не в кабинете, и это правильно. Сотрудники в масках, соблюдают дистанцию. Мне понравилось, как организована работа. Мы тоже закупили тысячи масок и перчаток для того, чтобы собирать подписи. У нас в группе 4053 человека, на каждого есть такие средства защиты для безопасной работы. Мы заранее подготовились к выборам. Не понимаю, как можно за два дня до выборов решить участвовать, собирать инициативную группу через Фейсбук. Группу надо научить, готовить. По требованиям ЦИК необходимо назначать координаторов, которые имеют право сдачи подписных листов. Если нет координаторов, то не получится сдавать подписные листы. В моей команде люди разных сфер, мы ее представим. После регистрации планируем провести конгресс патриотических сил. С хорошим настроением вступаю в избирательную кампанию.

Олег Гайдукевич просит не путать с его отцом: "Я другой"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Олег Гайдукевич: "Спарринг-партнер - это самый слабый кандидат, который не хочет победить и не может собрать электоральную базу"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, в бюллетенях фамилия Гайдукевич может появиться в четвертый раз. Сергей Гайдукевич участвовал в президентских выборах 2001, 2006 и 2015 годов, в 2010-м неожиданно снял свою кандидатуру. Сейчас кандидатом может стать Олег Гайдукевич, поэтому его называют спарринг-партнером действующего президента.

- Спарринг-партнер - это самый слабый кандидат, который не хочет победить и не может собрать электоральную базу, - ответил Олег Сергеевич. - У нас люди падки на названия экс-должностей. Я нынешний: лидер партии, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам. У меня нет кейса неудач и ненависти. Нам не нужен кандидат в президенты, который идет вымещать свои обиды. Я несу позитив. Я полностью готов к должности президента, у меня есть опыт в политике, команда.

Олег Гайдукевич: "Я полностью готов к должности президента, у меня есть опыт в политике, команда"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Олег Гайдукевич добавил, что не надо путать его с отцом:

- Я уважаю своего отца, он старожил белорусской политики. Но я другой. Ни хуже, ни лучше, но другой. Думаю, все это увидят.

КСТАТИ

На проведение президентских выборов в Беларуси планируется направить почти 15 млн долларов

- На 2020 год в бюджете заложена сумма на два тура выборов - 36 млн рублей. С учетом курса доллара на данный момент она составляет 14 млн 775 тыс. долларов, - цитирует Лидию Ермошину БелТА. В 2015 году на президентские выборы было направлено около 26 млн рублей (17 млн долларов).

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