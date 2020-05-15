Шопинг по-новому: рассчитываемся карточкой «Чёрная пятница» от Белинвестбанка - получаем купоны на скидки

Обладатели карточки Mastercard «Чёрная пятница» от Белинвестбанка уже давно оценили те преимущества, которые эта карточка имеет перед другими банковскими карточками. Рассчитаться «Чёрной пятницей» и получить скидки можно более чем в 4000 магазинов-партнеров банка по всей Беларуси. «Чёрная пятница» дополнительно предоставляет еще и бонусы участникам программы лояльности «Моцная картка», и практически каждая транзакция по ней имеет скидку. Шопинг с «Чёрной пятницей» превращается в праздник экономии и преимуществ. А недавно держатели «Чёрной пятницы» получили новый бонус от платежной системы Mastercard и Белинвестбанка - возможность накапливать баллы от покупок и обменивать их на скидочные купоны. Так, оплачивая ежедневные покупки карточкой «Чёрная пятница», ее обладатель получает 1 балл за каждые 10 рублей в чеке. 100 баллов можно обменять на скидочный купон в 5-10 рублей, 200 баллов - купон на скидку 20 рублей, 300 баллов - 30 рублей и так далее. На какие именно товары и услуги можно получить купон, легко узнать на сайте программы в разделе «Бонусы».

Уже на старте к бонусной программе лояльности для держателей карточек Mastercard «Чёрная пятница» подключились более полусотни партнеров, среди которых - «Папа Джонс», «Суши Хаус», «21век», «Zooбазар», «Мила», «Терра Пицца», «Такси 135». Следовательно, баллы можно обменивать на скидочные купоны на продукты питания, бытовую технику, товары для животных и многое другое.

В бонусной программе лояльности для держателей карточек Mastercard «Чёрная пятница» Белинвестбанк собирает предложения от предприятий, которые обеспечивают безопасную доставку товаров прямо домой к покупателям. Все актуальные предложения можно легко найти на сайте бонусной программы в специальной категории «Оставайтесь дома». Количество участников бонусной программы растет каждый день, и в самое ближайшее время к ней подключатся предприятия по доставке еды, бытовых товаров, косметики и т.д. Также программа пополнится новыми горячими предложениями от сети АЗС, продуктовых магазинов, аптек и операторов мобильной связи.

- Это абсолютно новая бонусная платформа лояльности для держателей карт Mastercard в Беларуси, и первый запуск мы осуществили совместно с Белинвестбанком, - говорит Денис Филиппов, управляющий директор Mastercard в Беларуси. - Уже на старте баллы за покупки можно обменивать у наших торговых партнеров, их количество будет постоянно увеличиваться. Важно отметить, что баллы принимают и партнеры, которые работают в онлайн-режиме. Таким образом, можно просто, выгодно и безопасно оплачивать и получать нужные покупки, не выходя из дома.

Стоит отметить, что новая программа Белинвестбанка в полной мере соответствует технологичности, безопасности и разумному потреблению ресурсов.

- Белинвестбанк, как первый ЭкоЛогичный банк страны, продолжает развивать свою ЭкоСистему, которая дает возможность клиентам с комфортом управлять своими финансами, получать преференции от участия в программах лояльности и различные бонусы. Кроме этого, те продукты, которые мы выводим на рынок, отражают нашу активную социальную позицию, - отмечает заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Александр Филиппович. - И, конечно же, мы оперативно реагируем на вызовы сегодняшнего дня, обеспечиваем не только безопасность финансов, но и способствуем сохранению здоровья наших клиентов. Бонусная программа лояльности для держателей карточек «Чёрная пятница» Mastercard от Белинвестбанка - это признание нашего банка в любви к своим клиентам.

КСТАТИ

Оплачивая покупки карточкой «Чёрная пятница» от Белинвестбанка, вы делаете очень важное дело - помогаете детям, больным онкологическими заболеваниями. От каждой суммы транзакции предприятие-участник за счет собственных средств перечисляет в благотворительный фонд «Моцная картка» определенный процент (от 0,2% до 1% от суммы покупки). Собранные средства перечисляются в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

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Как стать участником бонусной программы лояльности

Зарегистрируйтесь на сайте бонусной программы https://belinvestbank.bestcard.by и оплачивайте свои обычные покупки карточкой «Чёрная пятница». За каждую безналичную транзакцию начисляются баллы, которые можно обменять на сайте бонусной программы на скидочные купоны крупнейших торговых сетей страны или любимых магазинов.

Более подробно о преимуществах можно узнать на официальном сайте Белинвестбанка или на сайте программы.

СПРАВКА «КП»

ОАО «Белинвестбанк» - один из крупнейших белорусских банков. Имеет обширную региональную сеть и является крупным эмитентом банковских платежных карточек страны. За 28 лет своей истории накопил огромный опыт и традиции, которые успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой экосистемы банковско-клиентского партнерства.

Masterсard - глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии более чем в 210 странах. Миссия компании - развивать и усиливать цифровую экономику, обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, Masterсard предоставляет инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать наибольший потенциал.

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