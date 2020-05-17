2020-05-17T21:42:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Реаниматолог из Витебска о коронавирусе: «Возраст умерших не совсем обычный, половина пациентов 1960-1973 годов рождения»

Врач Владимир Мартов объяснил, чем коронавирус отличается от ОРВИ, чем он удивляет врачей и какие у него особенности лечения. А такде уточнил, что COVID-19 - это не пневмония
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
При лечении пациентов с COVID-19 важна помощь анестезиолога-реаниматолога.При лечении пациентов с COVID-19 важна помощь анестезиолога-реаниматолога.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Заведующий отделением реанимации и анестезиологии Витебской больницы скорой помощи Владимир Мартов в своем дневнике в ЖЖ ведет хронику коронавируса. А в интервью "Комсомолке" врач рассказал, что при свином гриппе им не приходилось разворачивать столько дополнительных коек. На днях на Yotube-канале издательства "Медицинская литература" Владимир Мартов поделился опытом лечения пациентов с COVID-19, рассказав много чего интересного.

Врач объясняет, что для ОРВИ характерна высокая температура, кашель, недомогание. В тоже время COVID-19 - это своеобразная инфекция. По его словам, некоторые пациенты отчего-то (и наука найдет этому причину!) "сваливаются в пике", которое требует экстраординарных мер, не применяемых при обычной ОРВИ. И для кого-то это пике оказывается фатальным. При этом возраст умерших не совсем обычный: половина пациентов 1960-1973 годов рождения без значительной сопутствующей патологии.

"Возраст умерших не совсем обычный: половина пациентов 1960-1973 годов рождения"

Как говорит Мартов, лечение COVID-19 только разрабатывается. При этом есть патогенетическое лечение заразившихся пациентов. Это подача кислорода тем, кто в этом нуждается. Также пациенты должны лежать на животе (прон-позиция).

Мартов отвечает на вопрос, почему важна помощь анестезиолога-реаниматолога. Дело в том, что они специалисты по доставке кислорода и оценке его достаточности.

Врач Владимир Мартов поделился опытом лечения пациентов с COVID-19. Фото: кадр из видео канала "Медицинская книга".

Врач Владимир Мартов поделился опытом лечения пациентов с COVID-19. Фото: кадр из видео канала "Медицинская книга".

"Свести до минимума физические нагрузки. Купировать панику, успокоить пациента"

По мнению Мартова, важно нацелить пацента на правильное поведение во время заболевания: сведение до минимума физической нагрузки, никакой дыхательной гимнастики и ингаляций. Также важно купировать панику и успокоить человека.

- Хорошо, когда врач не боится пациентов, заходит к ним и долго с ними разговаривает, сколько бы их много не было, - говорит Владимир Мартов. - Желательно, чтобы врач сам был спокоен, чтобы успокоить пациентов.

По словам Мартова, небольшой процент пациентов нуждается в кислороде. Но при этом есть люди, для которых своевременная подача кислорода критична.

"Такое ощущение, что у тяжелых пациентов пропадает функциональная остаточная емкость легких. Поход пациентов в туалет или даже прием пищи сидя для них - непомерная нагрузка. "Пациентов, которые по каким-то причинам не могут восполнить возникший дефицит кислорода, ждет ИВЛ. (...) Похоже, что только подачей кислорода и прон-позицией мы и управляем течением болезни".

"Вирусное поражение легких изначально двустороннее"

Мартов настаивает: коронавирус - это не "пневмония".

- Пусть это выглядит, как пневмония. Симптомы пневмонии: температура, кашель, правда без мокроты. И на рентгенограмме или на КТ - это пневмония. На самом деле это не так. Это только выглядит, как пневмония.

Мартов говорит, что вирусное поражение легких изначально двустороннее. И приводит аналогию: вирусного поражения одного носового хода не бывает.

При этом Мартов считает, что "нет ничего хорошего" в протоколе лечения двусторонней полисегментарной пневмонии:

- Потому что мы начинаем жонглировать с антибактериальными средствами. Они, естественно, не помогают. (...) И ладно бы, если бы эти антибактериальные средства были бы безобидны. К сожалению, это не так. Мы можем получить осложнения... (колит, диарея, тошнота, рвота).

Как говорит Мартов, ИВЛ при COVID-19 длительная (2-5 недель) с массой осложнений. "Ранняя экстубация на фоне мнимого благополучия, как правило, фатальна".

Напомним, по состоянию на 16 мая за весь период пандемии в Беларуси умерло 160 человек, у которых подтвердился коронавирус. А всего зарегистрировано 28 681 случай COVID-19 (+951 за сутки).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Кто-то переносит коронавирус на ногах, а у кого-то легкие разрушаются за пару суток»: реаниматолог-анестезиолог заразился COVID-19 и рассказал о болезни

Минобороны: «У солдат в Уручье коронавирус. А подполковник, который был на ИВЛ, уже дышит самостоятельно»

«Я закрывала больничный, а оказалось – у меня пневмония и коронавирус»: как минчанка вместо выхода на работу попала в больницу

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Реаниматолог из Витебска о коронавирусе: «Возраст умерших не совсем обычный, половина пациентов 1960-1973 годов рождения»
Врач Владимир Мартов объяснил, чем коронавирус отличается от ОРВИ, чем он удивляет врачей и какие у него особенности лечения. А такде уточнил, что COVID-19 - это не пневмония
Новости 24
"С его стадией и формой болезни он прожил четыре года... Это было чудом". Жена Юрия Зиссера рассказала о его болезни
"Мы обязаны пойти на этот риск". Италия выходит из карантина, а Франция критикует ее за это
Фотофакт: майского снеговика слепили под Поставами
Минздрав назвал сайты аптек, которым разрешена доставка лекарств
"Возможны падения деревьев и обрушения крыш". 18 мая - штормовое предупреждение
"На вид 17 лет, волосы светло-русые": милиция ищет девушку, которая пропала в Орше
Турция разрешила иностранцам въезд для лечения. Есть ли в списке Беларусь?
«Где находятся строители?»: на Брестчине почти слепой дедушка с палочкой оказался серийным вором
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2020 года: +969 заболевших и +5 умерших
«Сама дорога располагает погонять»: в Пинском районе после столкновения с комбайном мало что осталось от Audi
Доктор Комаровский о защитных перчатках во время коронавируса: «Вирус сохраняется и на голых руках, и на перчатках»
Ночью в Могилеве Nissan врезался в столб осветительной мачты: пострадали трое
«Это лекарство, которое работает на 100%»: Американские ученые вывели антитело полностью блокирующие коронавирус
После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, предприниматель, основатель портала TUT.BY
Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 18 по 24 мая: снова снег, дожди и только на юго-востоке теплее нормы
Российская вакцина от коронавируса может поступить в массовое производство уже в августе 2020 года
Стало известно, какая страна примет конкурс «Евровидение-2021»
Фотофакт: в борьбе с коронавирусом военные провели дезинфекцию больницы в Старых Дорогах
У белоруса, который приехал на заработки на Сахалин, нашли коронавирус
В Борисове нашли тело 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями: мужчину убили в гараже
Барановичские школьники сократят выпускной вечер, а сэкономленные деньги направят медикам
Милицейская собака Жак вывела на след преступников и раскрыла кражу