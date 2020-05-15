2020-05-15T22:24:34+03:00
Общество
КП Беларусь

«Развозили помощь медикам». Молодые документалисты погибли в аварии под Пуховичами

В ДТП погибли режиссер Владимир Михайловский и звукорежиссер Максим Гавриленко, режиссер Любовь Земцова в тяжелом состоянии в реанимации
Павел МИЦКЕВИЧ
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Молодые документалисты погибли в аварии под Пуховичами. Фото: СКМолодые документалисты погибли в аварии под Пуховичами. Фото: СК
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Накануне у Любови Земцовой был день рождения, а назавтра за ее жизнь боролись врачи в больнице Марьиной Горки. Она вместе с коллегами развозила помощь медикам. Группа документалистов также снимала фильм о работе волонтеров кампании ByCovid-19, которые помогают врачам. Возвращаясь со съемок, которые проходили в Гомеле, Citroen документалистов попал в ДТП.

СК сообщает, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 33-летний водитель и 26-летний пассажир Citroen, а также 20-летний житель Гомеля, управлявший автомобилем Rover. Именно он выскочил на встречную полосу в Пуховичском районе в 19.40 14 мая.

Молодые документалисты погибли в аварии под Пуховичами. Фото: СК

Молодые документалисты погибли в аварии под Пуховичами. Фото: СК

Сейчас друзья собирают деньги на похороны Владимира Михайловского. Его похоронят завтра в Бобруйске. Координатор кампании ByCovid-19 Андрей Стрижак был последним, кто разговаривал с ребятами по телефону вечером 14 мая.

- Володя говорил о том, что подумывает присоединиться к нашей команде после того, как закончит проект, - сказал Андрей Стрижак. - Максим в основном молча делал свою работу и явно был под впечатлением от того, что мы все видели в больнице. Люба много рассказывала о проекте и о том, как ей важно запечатлеть нашу работу. За день мы очень сдружились, как бывает с людьми, которые на одной волне. Это было больше чем документальное кино.

Группа документалистов снимала цикл фильмов «Неизвестная Беларусь» для телеканала «Настоящее Время». По последним данным, Любовь Земцову в тяжелом состоянии перевезли в минскую больницу.

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