1% и вы стали покупателем квартиры в Минске!

У каждого из нас – свои мечты о собственной квартире. И чаще всего, ограничивая себя даже в стремлениях, мы руководствуемся мудрым, казалось бы, принципом: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Но мудрым ли? Ведь журавль в руках – лучше синицы! А квартира должна быть не просто новая, а в престижном комплексе в центре Минска и в элитном доме!

1% и вы стали покупателем квартиры!.

Весна 2020-го войдет в историю как время, когда в Минске можно было купить лучшие квартиры на лучших условиях. Такое вряд ли когда-нибудь повторится, но акции крупнейшего застройщика сегодня делают реальной даже самую смелую мечту.

Купить квартиру в центре города, в престижном комплексе можно в рассрочку от застройщика на 100 месяцев и без первого взноса! Таким образом, каждый месяц вы будете выплачивать всего 1% от стоимости вашей квартиры!

Можно хорошо сэкономить, воспользовавшись еще целым рядом интереснейших предложений! Можно получить партнерский банковский кредит «Ипотека с нами» от ОАО «Беларусбанк» на выгодных условиях! В общем, возможно все! И ваша квартира действительно очень быстро может стать реальностью!

Но о способах покупки поговорим чуть позже. Ведь главное внимание приковано к тому, какого уровня жилье продается сегодня прямо в центре Минска!

Комплекс «Парк Челюскинцев» уникален уже только по своему расположению. Прямо на главной улице столицы – проспекте Независимости! И одновременно – у границ одноименного парка и Ботанического сада. Под окнами квартир – более 170 гектаров леса! Сосны, березы, ели, каштаны и липы, плюс самые экзотичные растения аллей и оранжерей Ботанического сада – это природное богатство в центре города неоценимо!

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Вся инфраструктура большого города под рукой! Сразу две станции метро, многочисленные остановки общественного транспорта. Школы и детские сады, поликлиники и кинотеатры, магазины и рестораны… Прямо у подъезда – велодорожка, через парк – СОК «Олимпийский» с бассейнами и теннисными кортами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

Но кроме расположения комплекс отличается тем, что это самое современное жилье, построенное по европейским стандартам комфорта и качества! Это элитные дома и престиж всей жилой инфраструктуры, созданной талантливыми проектировщиками!

Сегодня приобрести квартиры в комплексе «Парк Челюскинцев» можно в двух здания – дом №1 и дом №2.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1.

Фасадом дом обращен прямо к проспекту Независимости. По сути, это фасад всего комплекса – и он впечатляет!

Доступные к покупке квартиры остались только в 3-й секции, которая насчитывает – 12 этажей, на каждом этаже – по четыре квартиры! Это по-настоящему элитное размещение!

Здесь же – два бесшумных скоростных лифта фирмы OTIS, ордного из лучших мировых производителей. При этом лифт позволяет спуститься от дверей квартиры прямо в паркинг!

Входишь в подъезд – и попадаешь в лобби-ресепшн, с консьержем и санитарной комнатой, с зоной встречи гостей и ожидания курьера. Выходов два – на автостоянку к проспекту Независимости и во двор, к тишине и свежести парка.

Лобби дома №1.

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией. Во дворе дома – детские площадки.

В этом доме расположены и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую собственную бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

А будущим жителям предпринимательская активность будет только кстати – как здорово иметь магазинчики, кафе или салоны сферы услуг прямо в собственном доме!

Этот дом очень понравился покупателям, и здесь сегодня продаются последние квартиры. Лучше поторопиться – выбор ограничен, и каждый день свободного жилья все меньше!

Подобрать квартиру именно на свой вкус проблем нет – в продаже есть несколько типов самого комфортного жилья, у каждого из которых есть свои преимущества!

Например, «двушка» площадью около 52 «квадратов». Здесь есть возможность разместить две изолированные комнаты, кухню-столовую – и самый потрясающий вид на лес! Выше шестого этажа – над сосново-березовым морем вся панорама столицы!

«Евродвушка» площадью около 40 метров – небольшая уютная квартира с шикарным видом на парк из каждой комнаты! И здесь множество возможностей: отдельная спальня, большая гостиная со встроенной кухней, при этом планировка уникальна – на этой площади может разместиться даже гардероб!

Еще один вариант «евродвушки» – 46 «квадратов». Небольшая уютная квартира с видом на благоустроенный внутренний двор. Тихая, защищенная от городского шума, с отличной планировкой, где есть все необходимое.

«Евротрешка» площадью около 65 метров – в этих квартирах окна выходят на две стороны, поэтому в них отличная инсоляция. Здесь вы можете разместить просторную гостиную с кухней с видом на проспект Независимости, раздельный санузел, две спальни, можно выделить помещение под гардероб. Одна из лоджий – глубиной 1,5 м! По сути, остекленная терраса с видом на проспект Независимости!

Квартиры-студии площадью чуть больше 32 метров – это небольшие уютные квартиры с отличной планировкой с видом на благоустроенный тихий внутренний двор. Расположение окон позволяет разделить квартиру на 2 изолированных помещения либо использовать как полноценную студию, разделив пространство на функциональные зоны.

Кроме того, в комплексе «Парк Челюскинцев» сегодня можно приобрести квартиры в доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года.

Дом №2.

Здесь первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. На втором этаже есть квартиры с открытыми террасами – исключительно уютная приватная территория с видом на красоту парка!

Первый этаж дома №2 – это паркинг

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Застройщик также предлагает квартиры в комплексе «Маяк Минска» – первом участке комплексной застройки, в котором работы уже практически завершены.

Этот комплекс буквально за несколько лет преобразил район у Национальной библиотеки. Он построен по соседству с обширной лесопарковой зоной, что уже подразумевает особый уровень комфорта. Но главное, впервые в белорусской столице он возводился по принципу «город в городе». Это значит, что все необходимое для счастливой и комфортной жизни у его жителей – рядом, в шаговой доступности.

Комплекс «Маяк Минска».

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Школа.

Детский сад.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр Dana Center.

В комплексе «Маяк Минска» в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Это жилье премиум-класса в уже готовых зданиях! Покупателям не нужно ждать окончания строительства – можно просто осмотреть свою будущую квартиру, приобрести ее и сразу же приступать к ремонту, а вскоре – и к заселению!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело».

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дизайнерского лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детская площадка.

«Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» – это ваша реальная возможность купить жилье в престижных жилых комплексах в центре Минска, воспользовавшись весенними акциями от застройщика!

Рассрочка без первого взноса до 100 месяцев –это результат огромных инвестиций со стороны застройщика. И весомый ответ на просьбы покупателей сделать покупку квартир в этих престижных комплексах более доступной! Теперь вы можете выплачивать 1% стоимости своей квартиры в месяц – и жить в ней. Гораздо выгоднее, чем платить сопоставимые суммы за жилье арендное!

Рассрочка на 100 месяцев – это не только доступно для многих семей, но и менее хлопотно! Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт! И по сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж.

К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при желании использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Наконец, есть и хорошая новость для тех, кто хотел бы воспользоваться банковским кредитом. Сейчас, когда потребительское кредитование в стране на длительные сроки практически приостановлено, у застройщика действует партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! Условия очень привлекательные – в первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий – 9,75%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком на 20 лет в белорусских рублях.

Вся важная информация о способах покупки квартиры и онлайн-бронирование – на сайте bir.by!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

В престижных столичных комплексах – лучшие условия для покупки квартир!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.