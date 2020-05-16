Чокаются шампанским в монитор, отправляют цветы и смотрят слайд-шоу: организатор свадеб о том, как проводит в Беларуси виртуальные торжества

Люди планировали свадьбу и знать не знали, что торжеству помешает короновирус. Можно перенести мероприятие до лучших времен или тихо расписаться в загсе. Но есть и третий вариант! Как проводят торжество в онлайн-формате, рассказала телеведущая и ведущая мероприятий Юлия Юрченко.

Осталась без работы

- Обычно у ведущих с мая начинается так называемый свадебный сезон. Да и в марте - апреле без работы не сидишь - приглашают на презентации, юбилеи. Сейчас, по понятным причинам, отменилось все, - рассказывает ведущая.

В сфере ивента ситуация развивалась по классическим законам психологии. Сначала отрицание, потому что никто не понимал масштабов проблемы. Еще в начале марта мероприятия были. Но в воздухе уже витал запах антисептика. Дальше началась паника, запланированные даты слетали одна за другой.

- К счастью, у меня есть телевизионная работа, съемки продолжаются. Пишу статьи. Думала, переживу этот период, сейчас всем непросто. У артистов отменились концерты, многие проекты приостановлены.

Но наступила третья стадия, когда начали думать, что же делать. Исполнители начали давать онлайн-концерты, бренды - готовить оригинальный видеоконтент для лидеров мнений и доставлять им пиццу для приятного просмотра. Даже сериалы можно снимать на удаленке в набирающем обороты формате screenlife. Так чего же свадьбу отменять, если платье и кольца уже куплены.

Юля всегда поможет устроить праздничный онлайн. Фото: личный архив

Кричать «горько!» будем в zoom

- Сначала вариант свадьбы онлайн казался странным. Помог случай: ко мне обратилась пара, белорусы, которые живут в Германии. В апреле они отмечали 45 лет совместной жизни. Им и без коронавируса было сложно собрать друзей-родных, так как все живут в разных странах. Спросили, можно ли что-то придумать. В итоге мы сделали очень душевные посиделки в режиме конференц-кола. Заранее разослали на мейлы пригласительные, указали дресс-код, подготовили много видеороликов и слайд-шоу с приятными воспоминаниями, даже устроили маленький розыгрыш.

Потом докрутили формат с командой, придумали разные варианты развлечений и видеоконтента - стандартные свадебные конкурсы онлайн ведь не работают. Дальше поняли, что при необходимости и удаленную конференц-связь можно усовершенствовать и сделать полноценную трансляцию на случай, если предусмотрена небольшая программа, например с исполнителями. Да и платье бабушка точно захочет рассмотреть во всех подробностях.

Вариант идеально лег на небольшие события, когда не хочется тратить много денег, а отметить нужно. Таким образом мы поздравили именинницу с 50-летием. К счастью, исправно работает доставка и курьерская служба: приглашенным привезли шампанское и закуски. А юбилярша периодически исчезала из кадра, чтобы принять еще один букет цветов.

Бюджет вечера сокращается в разы. Помещение, звуковое оборудование арендовать не нужно, кейтеринговые компании сейчас соглашаются работать на выгодных условиях. Да и гонорар ведущего, что скрывать, существенно меньше по сравнению с офлайн-событиями.

Наряжайтесь, как в ресторан

Если решите на себе испытать праздничный онлайн, Юля Юрченко поделилась полезными советами.

- Это кажется само собой разумеющимся, но убедитесь, что у вас будет хорошая бесперебойная связь. Например, бесплатная версия zoom выключается через 40 минут. Потом вы потратите время на настройки, теряете праздничный запал и точно кого-то из гостей. Самое простое решение - профаккаунт, видеочат Google Duo или аналоги.

Я рекомендую всем гостям выходить на связь как минимум с ноутбука - так будет лучше ощущаться личное общение. Что касается старшего поколения - многим сложно управляться с гаджетами. Смартфон для многих пожилых людей в принципе вещь не очень комфортная, на небольшом экране сложно что-то рассмотреть. Идеально выводить изображение на монитор. В нашей команде появился человек, который сможет привезти и быстро подключить монитор. Для таких случаев мы закупили защитные маски класса FFP3.

Очень важно помнить, что это такой же праздник, как если бы вы собрались в ресторане. Просто поболтать вы можете и на кухне в спортивном костюме. Чтобы задать настроение, нужно соблюсти весь антураж. Наряжаться обязательно. Так создается предвкушение вечера, вы психологически уже настраиваетесь, что это не рядовой созвон.

Конечно, технически сложно сделать мероприятие на 80 и более гостей. Придется очень тщательно продумать список приглашенных, ограничившись самыми близкими. Оптимальное количество - 25 - 30 человек. Если никого не смогли вычеркнуть и компания получилась большая, выручит интеллектуально-развлекательный квиз. Участники смогут разбиться на команды и создать комнаты для обсуждения ответов (такая функция есть в zoom).

И не забудьте приложить к закускам и шампанскому бонбоньерки или просто приятные сувениры и завести общий хештег, которым будете отмечать фотографии. Вам точно будет что вспомнить и детям рассказать!

Торжество в онлайн-формате идеально подходит для небольшого количества гостей. Фото: личный архив

5 простых советов, как украсить онлайн-свадьбу

- В случае онлайн тематика - это настоящая палочка-выручалочка. Самый простой вариант - дискотека 80-х или латиноамериканская вечеринка. Она объединит гостей, начиная от одежды, еды и заканчивая развлечениями и темами для разговора.

- Важно сразу определиться с меню. Если берете на себя заказ еды, решите, к каким расходам готовы. Можно доставить легкие закуски с шампанским, можно смену блюд в формате банкета. Если друзья и родственники находятся в разных городах, договоритесь, что будет на столах. Если тема Япония - суши, Мексика - буритос, СССР - оливье. Главное, чтобы договор соблюдали все, иначе один ленивый друг, который просто пьет чай с печеньем, испортит весь антураж.

- Поначалу всем будет непривычно и немного неловко, ведь некоторые гости могут быть не знакомы между собой. Это серьезный выход из зоны комфорта для скромных людей. На это время роль ведущего может взять на себя и активный друг, который знаком со всеми участниками.

- Разошлите всем какой-нибудь забавный реквизит, с которым можно будет фотографироваться или выполнять задания. Если есть время на подготовку, снимите видеоролики. В онлайн-формате акцент всегда на визуальную часть. Причем это задача не только для виновников торжества, но и для друзей-родных: от мини-фильма с историей знакомства и забавного видеоклипа в качестве поздравления от подружки до целой программы в стиле «Вечернего Урганта» или того же модного screenlife-сериала. Не так важно качество. Смело снимайте на смартфон, монтаж можно сделать с помощью простейшей программы. Вариант на скорую руку - слайд-шоу с фотографиями. Придумайте смешные подписи, и у вас будет дополнительный повод для обсуждения и шуток.

- Огромный бонус таких событий и ноу-хау нашей команды - вы можете позволить себе «пригласить» на праздник известного исполнителя. В случае онлайн-включения гонорар звезды существенно меньше - они ведь сейчас тоже сидят без работы. А эмоций будет - через край, ведь это личное общение с любимым артистом. Так на юбилей друзья сделали имениннице незабываемый подарок - поздравления от звезды. Сюрприз удался! Девушка первую минуту просто визжала от восторга.

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