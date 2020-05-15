Гомельский блогер Тихановский точно не участвует в президентских выборах. ЦИК отказал

15 мая на заседании ЦИК, которое тоже прошло без наблюдателей и журналистов, рассматривали заявления от потенциальных кандидатов в президенты.

Один из первых вопросов – рассмотрение заявление на регистрацию инициативной группы от видеоблоггера Сергея Тихановского. Напомним, лично он не подавал документы. Сейчас Сергей Тихановский отбывает 15-суточный арест за участие в акции протеста против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года.

Документы в ЦИК за него по доверенности подавала жена Светлана Тихановская на основании доверенности. На заседание 15 мая она тоже пришла. Она была в медицинской маске и перчатках. Члены ЦИК – нет.

- Тихановский соответствует тем требованиям, которые предъявляются законом к кандидату в президенты. Ему больше 35 лет, он гражданин Беларуси, не имеет судимости и проживал в Беларуси последние 10 лет. Документы на регистрацию инициативной группы были предоставлены в ЦИК его супругой Светланой Тихановской по доверенности, - рассказали на заседании члены ЦИК.

Как выяснилось, эта доверенность была нотариально заверена 13 января 2020 года.

В ЦИК объяснили, что представитель инициативной группы может подавать заявление, но у него нет права подписи за заявителя.

- На заявлении о регистрации инициативной группы должна быть подпись лица, которое будет кандидатом. Эта же подпись должна быть на списках группы – тоже, - пояснили в ЦИК. – По оформленной доверенности подавать документы можно, а вот подписывать – нет. Так же нельзя по доверенности выйти замуж или проголосовать на выборах президента. Такая же ситуация была у нас в 2015 году. Мариной Адамович подавала документы на регистрацию Николая Статкевича. И ей тоже отказали.

Супруга Тихановского взяла слово и возразила.

- На основании доверенности я имею право подписывать любого рода документы, подавать заявления. В нотариальной доверенности не может быть прописаны все органы, в которые я подаю документы, - объяснила Светлана Тихановская.

Сразу после заявления блогера рассматривали заявление Александра Лукашенко. Выяснилось, что в его инициативной группе значатся 11 481 человек.

- Проверка проведенная никаких замечаний по гражданству не установила, - рассказали в ЦИК, уточнив, что документы проверены.

Кстати, лично действующий президент тоже не подавал документы в ЦИК. Это по доверенности делал глава его инициативной группы, руководитель ФПБ Михаил Орда.

В ЦИК уточнили, что в отличии от Тихановского, у Лукашенко все документы подписаны лично. И вопросов к подписи нет.

- Предлагаю зарегистрировать инициативную группу Александра Григорьевича Лукашенко под номером 1, - предложила Лидия Ермошина. Возражений не последовало.

Под номером 2 зарегистрировали группу действующего депутата Олега Гайдукевича. У него в группе 4 034 человек. Правда, некоторых исключили.

Пару минут ушло на то, чтобы отказать в регистрации инициативной группы «сурового туриста». Напомним, инженер-дизайнер стал известен несколько лет назад своими селфи и невозмутимым выражением лица. Оказалось, что он отправил документы по электронной почте. Нужного количества членов инициативной группы у него не было. В итоге в регистрации инициативной группы отказано в связи с тем, что поданное заявление не соответствует требованиям Избирательного кодекса.

Напомним, выборы президента назначены на 9 августа. По данным на утро 15 мая было подано заявления на 34 человека. 15 мая – последний день подачи документы на регистрацию инициативной группы. В группе должно быть не менее 100 человек.