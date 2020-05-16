«Пока ни один жених целовать невесту не отказался»: как в Минске сейчас проходят свадьбы

- Сложнее всего в сложившейся ситуации парам, в которых жених или невеста - иностранцы, - рассказывает начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина. - Границы ведь закрыты, и они элементарно не могут попасть на собственную свадьбу. В результате переносят и роспись, и празднование, но свадьбу не отменяют.

А вот пары, где оба белорусы, расписываем в рабочем порядке. Естественно, рекомендуем не звать слишком много гостей, держать социальную дистанцию во время церемонии бракосочетания. Люди относятся с пониманием, и на регистрацию брака, включая гостей, больше чем по 10 - 12 человек не приходят. Кто-то в маске, кто-то без. Это решение каждого.

- А фразу «теперь жених может поцеловать невесту» после регистрации брака говорите?

- До начала церемонии мы обговариваем с молодоженами все нюансы ее проведения. И если бы кто-то попросил не говорить эту фразу, мы бы, разумеется, выполнили их просьбу. Но пока что ни один жених целовать невесту не отказался.

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