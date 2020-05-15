Нефтяной прорыв? До конца декабря 2020 года Россия поставит в Беларусь 9 миллионов тонн

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» до конца года может поставить в Беларусь до 9 миллионов тонн нефти.

- В рамках развития сотрудничества с Республикой Беларусь компания заключила договоры с ОАО «Нафтан», ЗАО «БНК» и ОАО «Мозырский НПЗ» на поставку нефти общим объемом до 9 миллионов тонн в период с апреля по декабрь 2020 года, - говорится в сообщении, размещенном на сайте «Роснефти». О цене сделки и стоимости нефти не сообщается.

Напомним, с начала года Беларусь и Россия не могут договориться в вопросах поставки нефти. Основная причина - премия в $11,7 за тонну нефти, которую прежде Беларусь много лет уплачивала российским поставщикам. Сейчас, в условиях налогового маневра в России и снижающихся мировых цен на черное золото, наша страна больше не хочет платить каких бы то ни было премий. В конце марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что стороны договорились - российские поставщики сделают скидку $7 за тонну, а оставшиеся $4,7 возьмет на себя правительство России путем межбюджетных расчетов между странами. Недавно первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что стороны почти договорились о механизмах межбюджетных расчетов и готовят соответствующие бумаги к подписанию.