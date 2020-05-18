«Смотрю на друзей и радуюсь, что я в логистике: есть работа и деньги». Как белорусские логисты работают при закрытых границах

Один из белорусских разработчиков программного обеспечения в сфере спутникового мониторинга компания Gurtam запустила глобальный проект, который позволяет оценить влияние пандемии коронавируса на автотранспортную отрасль. Суть подхода в том, что свежие данные о пробегах грузовых, небольших коммерческих автомобилей в конкретной стране ежедневно сравниваются с данными за относительно спокойный с эпидемиологической точки зрения период (с 13 января по 2 февраля 2020 года) и наносятся на карту. В результате страны на карте мира раскрашены в три цвета: красным - те, на территории которых суммарный пробег уменьшился, зеленым - увеличился, серым - те, показателей которых недостаточно для расчета.

Если посмотреть на карту, то самый большой спад - без малого 90% - у Филиппин. Падение в Европе: в Австрии - минус 27%, в Италии - минус 9%, в Германии - минус 4%. Соседи и партнеры нашей страны тоже не в плюсе: грузопоток в Польше сократился на 16%, в Казахстане - на 11%, в России и Латвии - на 3%.

Беларусь на карте обозначена зеленым колером с показателем на 15 мая плюс 1,42%. Мы несколько уступаем Украине с ее +2,9%, но удивляет сам факт: в период массового карантина в Европе и закрытия границ всеми нашими соседями белорусская логистика и транспортная индустрия демонстрируют рост.

СНИЖАЕМ ТАРИФЫ И ЖДЕМ ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИНА В РОССИИ

- С закрытием границ и введением карантина в России у международных транспортных компаний появились дополнительные сложности в работе, - констатировал директор транспортной компании «ГлавДоставка» Дмитрий Лаганцов. - Теперь нужно больше усилий для согласования дня и времени забора и доставки груза, ведь многие предприятия изменили режим и форму работы, а большое количество сотрудников работают удаленно. Но грузы предприятия стараются отправлять и получать, несмотря на ограничения. Возможно, в меньших объемах.

- А ваши показатели изменились?

- В целом мы смогли сохранить объем грузов, перевозимых ранее. Во-первых, за счет привлечения новых клиентов - появилось много частных лиц, отправляющих грузы в Россию и Казахстан, во-вторых, за счет снижения тарифов на самые популярные направления - Москва и Санкт-Петербург и обратно. Увеличился грузопоток между Москвой и Минском в обоих направлениях, при этом есть снижение объемов в российские регионы и из них.

- Ассортимент грузов изменился?

- Не могу выделить что-то особое в структуре перевозимых товаров. Заметили снижение перевозок высокотехнологического оборудования. Инвестиции, модернизацию и закупки белорусский бизнес прекратил.

- Как изменилась работа водителей?

- Если говорить о тех из них, кто выезжает за пределы Беларуси, то ужесточились требования и контроль при прохождении границы. Меряют температуру, каждый водитель заполняет анкету, регламентированы разрешенные места остановок по маршруту. Невзирая на карантин, ограничения и закрытие границ, международное перемещение грузов также возможно во все города России, Казахстана. Многие предприятия, в том числе российские, продолжают работу, но с измененным графиком, в определенное время. Как только ослабнет карантинный режим, возобновится полноценный рабочий день предприятий, мы ожидаем рост грузов в Россию и из ее регионов.

Границы во время карантина закрыт. Но не на замокФото: Иван ВИСЛОВ

«СМОТРЮ НА СВОИХ ДРУЗЕЙ И РАДУЮСЬ, ЧТО Я В ЛОГИСТИКЕ: ЕСТЬ РАБОТА И ДЕНЬГИ»

- Когда начался этот коронакризис и границы стали закрываться, мы думали, что будет не просто сложно, а очень сложно. У всех начались катастрофические проблемы с работой, первыми пострадали турфирмы. Но границы-то для водителей фактически остались открытыми, да и многие предприятия в России, пусть и изменив график, работали и работают, - делится своими не подтвердившимися опасениями менеджер компании «Вест Маттерхорн» Дарья Малиновская. - Основное наше направление сейчас - доставка грузов между Беларусью и Польшей, есть и Германия, и, как ни удивительно, Италия. Обратила внимание на рост объемов пиломатериалов и досок, которые мы возим в Польшу. Разговорилась с клиентом, спросила: для чего столько досок? Он мне ответил: для гробов, их же из досок делают. Люди ведь сейчас умирают из-за коронавируса. Этот ответ, конечно, поверг в шок. Я работаю в логистике год, и последние два месяца - это лучшие месяцы по количеству сделок, работы очень много. Я очень рада, что я в логистике: вижу, с какими трудностями в работе (точнее, с ее отсутствием) сталкиваются мои друзья и знакомые. У нас действительно есть заказы. Те, кто хочет свести контакты к минимуму, работают на удаленке, по большому счету мне в моей ежедневной деятельности нужен только компьютер и интернет.

- Водителей, которые ездят в Польшу, сажают на карантин?

- Насколько я знаю, эта практика исполняется неукоснительно. После каждого рейса, когда водитель возвращается из Польши в Беларусь, он проходит 14-дневный карантин, ему делают тест на коронавирус, проверяют, чтобы он был отрицательным.

«РАНЬШЕ ВОЗИЛИ 50 ФУР МОЛОЧКИ, СЕЙЧАС - ТОЛЬКО 25»

- Мы занимаемся импортными и экспортными грузоперевозками из Европы, обслуживаем главным образом Россию и Беларусь, возим грузы и в Украину, и в страны средней Азии, - рассказала о ситуации специалист одной из логистических компаний Мария. - В целом все чувствуют себя неплохо, так было даже в тот момент, когда в Италии был введен жесткий карантин и, казалось, там все сидели по домам. Тем не менее многие предприятия продолжали работать. Отгрузки не прекращались полностью, идут и сейчас, но объем их снизился - упала покупательская способность. И причина не только в ограничениях и карантине - влияет и нестабильность доллара и евро на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси. Многие компании-заказчики сейчас стоят на стопе либо заказывают меньше грузов и грузоперевозок. Но для логистики этот процесс в том масштабе, который есть сейчас, не катастрофа. Упал импорт строительных смесей и всего того, что нужно для ремонта. Поставки продуктов питания в целом остались, по моим наблюдениям, на прежнем уровне. Но здесь все неоднородно. Я работаю с крупным российским предприятием, которое поставляет в Беларусь молочные продукты, его объемы поставок снизились. Если в первом квартале мы возили 50 фур в месяц, то сейчас - всего 25.

- Как изменилась стоимость перевозок?

- Есть регионы, главным образом это европейские страны, где сильно снизились ставки, то есть фрахт за перевозку. Грузов стало меньше, а машин на рынке меньше не стало, все хотят работать. Спрос уменьшился, предложение не упало, в результате снизилась цена. Да, ситуация с пандемией COVID-19 коснулась нашего предприятия, но на фоне других компаний и отраслей мы себя чувствуем не так скверно, как могло бы быть.

Фуры не простаиваютФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

ДОСТАВКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ ВОЗОБНОВИТСЯ ПОСЛЕ 18 МАЯ

- У нас парк из 150 машин, зарегистрированных в Чехии, это тенты и рефрижераторы. Что можно точно сказать: рефрижераторы (их у нас 30%) и работали, и работают в период пандемии. Продукты питания и предметы первой необходимости, в принципе, продолжают отгружаться. Мы сфокусированы, кроме прочего, на Италии, оттуда доставка грузов в Россию, Беларусь, Казахстан не прекращалась, - говорит представитель компании «Транс Солюшнз» Ольга Зарицкая. - Интересно, что, когда был пик пандемии в этой стране, многие предприятия перестали ездить туда. Стало меньше машин, в какой-то момент возник реальный их дефицит.

- Есть отрасли, в которых перевозки сократились?

- Самая проблемная отрасль - это автопром. Он полностью закрылся. Заводы Renault, Skoda, Volkswagen возобновляют свою работу только после 18 мая. Одно из фокусных направлений нашей деятельности - доставка автокомпонентов для сборочных производств, эта деятельность была поставлена на стоп, но мы компенсировали ее за счет других клиентов. В целом по итогам прошедших четырех месяцев мы остаемся на уровне 2019 года. В мае из-за того, что не работала Россия, будет определенная просадка, мы надеемся ее наверстать за счет отложенного спроса в июне. По нашим прогнозам, в этом году мы ожидаем падения продаж на российском рынке примерно на 50%.

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