2020-05-15T17:32:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус выявляют у 34% пациентов с пневмониями: врачи рассказали, как лечат и тестируют на COVID-19 в больницах

Медики говорят, что плазма для переливания есть в каждой центральной районной больнице
Сергей ТРЕФИЛОВ
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У пациентов с пневмониями будут брать не только мазок ПЦР, но и экспресс-тест на антитела.У пациентов с пневмониями будут брать не только мазок ПЦР, но и экспресс-тест на антитела.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Теме коронавируса была посвящена двухчасовая программа «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе» канала СТВ. Так, замминистра здравоохранения Елена Богдан пояснила, что экспресс-тесты на антитела к вирусу, которые теперь у всех на слуху, будут использовать у контактов первого уровня на 13 - 14-й день их изоляции. «Если экспресс-тест покажет, что человек перенес заболевание, то его изоляцию продлят до 21 дня», - сказала чиновница. Напомним, в Беларусь поступило уже 140 тысяч таких тестов.

Теперь, по словам замминистра, этот тест будут делать и всем пациентам с пневмониями.

- Около 34% (заболеваемости коронавирусом. - Ред.) мы выявляем (…) у пациентов с пневмониями. Поэтому на сегодняшний момент мы решили немножко поменять тактику. И мы пациентам, которые поступают с пневмониями, будем брать не только мазок ПЦР, мы в обязательном порядке будем делать экспресс-тест для того, чтобы посмотреть иммуноглобулины. Потому что пневмония не развивается молниеносно с первого дня контакта - обязательно уже проходит какое-то время.

Замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская рассказала, что из ежедневно публикуемого числа новых случаев около 60% - это контакты первого уровня: это те люди, которые не обратились в поликлинику, но их выявили и изолировали.

- По одному выявленному пациенту мы обследуем иногда до десяти контактных лиц. И выявлением среди контактных лиц мы по-прежнему находим около 64 %, - говорит Елена Богдан. - Естественно, когда мы находим контактное лицо, мы начинаем дальше идти, дальше обследовать контакты и изолировать эти контакты. Таким образом, не допуская этого лавинообразного роста заболеваемости.

«Плазма доступна в любой центральной райбольнице»

Затронули медики и тему лечения.

- Как показывает практика, (…) для средне-тяжелых форм достаточно кислородовой поддержки, небольшого перечня лекарственных средств и прон-позиции (когда человек лежит на животе, а под грудью и тазом у него лежат две подушки, чтобы живот как бы висел), которую так не любят наши пациенты, - говорит Елена Богдан. - Даже пациенты с легким и средне-тяжелым течением пневмоний должны находиться в такой позиции по 15 часов в сутки. Это доказано, проверено на себе нашими специалистами.

Также замминистра отметила: «На сегодняшний день плазма (для переливания пациентам с COVID-19. - Ред.) доступна в любой центральной райбольнице, любом нашем учреждении».

По контингенту тяжелых пациентов, рассказал главврач 6-й минской больницы Игорь Юркевич, данные белорусских медиков совпадают с мировыми показателями.

- Это люди в возрасте, а также те, что имеют тяжелые соматические заболевания, лица, которые в свое время забыли о здоровом образе жизни.

Больше коронавирусом болеют мужчины, их возраст - 50 лет и старше, часто с сопутствующими патологиями. Практически все эти пациенты проходят через кабинет КТ, а для их лечения среди прочего используются комбинации антибактериальных средств, которые перекрывают возбудителя инфекции, есть в наличии иностранные препараты.

Кстати, о том, как их поставляют, рассказала Елена Богдан. По ее словам, сегодня из препаратов во всем в мире нужно одно и то же:

- Соответственно, некоторые лекарственные средства, например тот же «Иммард» из Индии, мы смогли получить только при большой поддержке из МИДа, при хорошей работе нашего посольства, которое выходило на правительство Индии. И мы получили и получаем специальное разрешение на выпуск из страны этих препаратов.

КСТАТИ

На 25% снизилось число кишечных инфекций, а ротавирусов - в 6 раз

Усиленное мытье рук принесло неожиданный эффект. Главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк сказала: «Если сравнивать апрель текущего года и апрель предыдущего года, то заболеваемость ротавирусной инфекцией среди жителей Минска уменьшилась в 6 раз». А вот Алина Рогова, главврач 26-й городской поликлиники в столичном спальном микрорайоне Каменная Горка, заметила:

- В настоящее время снизилось количество кишечных инфекций. Значительно - на 25% по сравнению с уровнем прошлого года. И это в первую очередь, конечно, связано с тем, что мы стали аккуратней относиться к себе, к чистоте рук, к личной гигиене.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Участники программы озвучили еще ряд интересных моментов.

- В Минске под больных с COVID-19 выделено 4500 коек из примерно 12 тысяч общего фонда.

- Благодаря бизнесу в городе появится еще 10 компьютерных томографов - теперь в каждом районе Минска будет по аппарату.

- То, что эпицентром заболеваемости в Минской области в какой-то момент стал Копыль, областные медики не ожидали. Больше этого ожидали от Минского района как граничащего с Минском.

- За сутки дезинфицируют снаружи и внутри 200 - 250 минских скорых, которые участвуют в перевозке людей с подтвержденной инфекцией или с подозрением на нее.

- За два месяца 90 работников столкнулись с коронавирусом на МТЗ.

- Раз в неделю проводят генеральную дезинфекцию гардеробов, входных групп, проходных крупных предприятий столицы.

- В больницу спелеолечения в Солигорске пойдут на реабилитацию пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме.

- Контактные бригады в поликлиниках уже с этой недели получают экспресс-тесты, но чтобы полноценно запустить это (прежде всего в Минске), потребуется неделя.

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