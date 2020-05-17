2020-05-17T21:56:38+03:00
Общество
КП Беларусь

"Идем на 25 - 30% от того, что запланировали под коронавирус": медики дают прогнозы по снижению заболеваемости COVID-19

В телеэфире специалисты дали прогнозы по заболеваемости, которая, напомним, теперь держится на уровне 950 новых случаев в сутки.
Сергей ТРЕФИЛОВ
Поделиться:
Пока эпидемиологи говорят: "В июне уже точно мы выйдем на устойчивое снижение количества новых случаев".Пока эпидемиологи говорят: "В июне уже точно мы выйдем на устойчивое снижение количества новых случаев".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Теме коронавируса была посвящена двухчасовая программа «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе» канала СТВ. Говорили там и о прогнозах по снижению заболеваемости.

- Проблема дать точный прогноз все-таки есть во всем мире. Вирус новый. И спрогнозировать достаточно точно сложно. По нашему прогнозу, в целом по республике мы полагаем, что к концу месяца, а в июне уже точно, мы выйдем на устойчивое снижение количества новых случаев, - рассказала Ирина Глинская о прогнозах по заболеваемости коронавирусом в Беларуси.

Также она привела данные ученых из разных стран о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом:

- Большинство ученых мира полагают, что этот вирус будет вести себя как обычный респираторный вирус. Несмотря на то, что он впервые вышел в популяцию, то есть большинство из нас с ним еще не сталкивались, но тем не менее мы полагаем, что определенные черты от респираторного вируса у него есть. Второй момент. (…) Те факторы риска, которые имеются для заболевания в холодный период времени, летом сходят. Поэтому летом, несомненно, уровень заболеваемости будет снижаться.

- Пологий рост укладывается в эпидпрогноз, который сделал наш Республиканский центр [гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья], - уверена Елена Богдан. - Самое главное, что он позволяет на сегодняшний момент идти на 25 - 30% от того, что мы запланировали (с учетом оказания и специализированной помощи) выделить только под коронавирусную инфекцию.

Когда ведущий СТВ резюмировал реплику замминистра «То есть у нас колоссальный запас прочности», Елена Богдан уточнила: «У нас достаточный запас прочности». Также, по ее словам, наблюдается другой процесс:

- В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7 - 9,7% от количества тестов, которые мы провели. (…) На это плато мы взобрались и находимся.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, это уже не первый прогноз от белорусских чиновников. Министр здравоохранения Владимир Караник 9 марта заявил: «Мы думаем, что на пик мы выйдем в конце апреля - начале мая». Представитель ВОЗ тогда же ожидал наплыв примерно с 16 - 17 апреля. 24 марта президент Александр Лукашенко говорил: «Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем». Напомним, тогда заболевшие, по официальной статистике, добавлялись по несколько человек в день.

14 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан говорила, что ситуация, когда регистрируется по 340 - 360 в сутки, продлится около двух-трех недель. А 19 апреля главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова заявила, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели. Однако уже к 17 апреля ежедневный прирост заболевших увеличился до 500 - 600 человек в день.

Завотделением статистики Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич 1 мая в телеэфире сказал, что пик заболеваемости, по исследованиям международных экспертов, придется на 20-е числа мая и дальше пойдет на спад. 6 мая Ирина Глинская говорила, что спад стоит ждать в конце мая - начале июня. 8 мая, когда прирост был около 900 случаев за сутки, Александр Лукашенко сказал: «Если мы и дальше будем идти этим путем, то через месяц забудем про коронавирус».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус выявляют у 34% пациентов с пневмониями: врачи рассказали, как лечат и тестируют на COVID-19 в больницах

Медики говорят, что плазма для переливания есть в каждой центральной районной больнице (читать далее)

Сбываются ли прогнозы о коронавирусе от Лукашенко, Караника и чиновников?

До конца апреля - всего неделя, а обещанного пика заболеваемости коронавирусом пока не видно (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Реаниматолог из Витебска о коронавирусе: «Возраст умерших не совсем обычный, половина пациентов 1960-1973 годов рождения»
Врач Владимир Мартов объяснил, чем коронавирус отличается от ОРВИ, чем он удивляет врачей и какие у него особенности лечения. А такде уточнил, что COVID-19 - это не пневмония
Новости 24
"С его стадией и формой болезни он прожил четыре года... Это было чудом". Жена Юрия Зиссера рассказала о его болезни
"Мы обязаны пойти на этот риск". Италия выходит из карантина, а Франция критикует ее за это
Фотофакт: майского снеговика слепили под Поставами
Минздрав назвал сайты аптек, которым разрешена доставка лекарств
"Возможны падения деревьев и обрушения крыш". 18 мая - штормовое предупреждение
"На вид 17 лет, волосы светло-русые": милиция ищет девушку, которая пропала в Орше
Турция разрешила иностранцам въезд для лечения. Есть ли в списке Беларусь?
«Где находятся строители?»: на Брестчине почти слепой дедушка с палочкой оказался серийным вором
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2020 года: +969 заболевших и +5 умерших
«Сама дорога располагает погонять»: в Пинском районе после столкновения с комбайном мало что осталось от Audi
Доктор Комаровский о защитных перчатках во время коронавируса: «Вирус сохраняется и на голых руках, и на перчатках»
Ночью в Могилеве Nissan врезался в столб осветительной мачты: пострадали трое
«Это лекарство, которое работает на 100%»: Американские ученые вывели антитело полностью блокирующие коронавирус
После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, предприниматель, основатель портала TUT.BY
Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 18 по 24 мая: снова снег, дожди и только на юго-востоке теплее нормы
Российская вакцина от коронавируса может поступить в массовое производство уже в августе 2020 года
Стало известно, какая страна примет конкурс «Евровидение-2021»
Фотофакт: в борьбе с коронавирусом военные провели дезинфекцию больницы в Старых Дорогах
У белоруса, который приехал на заработки на Сахалин, нашли коронавирус
В Борисове нашли тело 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями: мужчину убили в гараже
Барановичские школьники сократят выпускной вечер, а сэкономленные деньги направят медикам
Милицейская собака Жак вывела на след преступников и раскрыла кражу