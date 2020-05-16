2020-05-16T14:26:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пока маму возили по больницам, у нее случилось кислородное голодание мозга»: минчанин о том, как коронавирусом заболела вся его семья

Минчанин Сергей Капанец считает, что из-за того, что долго не ставили диагноз коронавирус заразилась вся семья - он сам, родители, жена, дети. А мама до сих пор не вышла из комы
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Сергей считает, что многих проблем можно было бы избежать, если бы из поликлиники сразу пришли взять тесты на коронавирус.Сергей считает, что многих проблем можно было бы избежать, если бы из поликлиники сразу пришли взять тесты на коронавирус.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Бизнесмен Сергей Капанец - один из тех, кого пандемия зацепила по полной программе: его родители, а также его семья заразились этим коронавирусом. Сергей считает, что многих проблем можно было бы избежать, если бы из поликлиники сразу пришли взять тесты на коронавирус, а не лечили родителей 8 дней от ОРВИ.

- У меня мама - инвалид III группы, после инсульта. Папа на днях отметил 70 лет, а маме 70 лет будет в августе. В общем, оба в группе риска. Как только стало известно, что эта зараза добралась до нас, мы с сестрой решили не посещать родителей, чтобы случайно их не заразить. Не виделись мы с ними с февраля, но так получилось, что по отдельности у всех поднялась температура, поставили ОРВИ. К родителям пришла участковый терапевт из 35-й поликлиники в Курасовщине, выписала таблетки - это даже не антибиотики были. И вот они 8 дней лежали с температурой 38. Мама у меня без сопровождения папы не передвигается, ей тяжело. Утром 10 апреля я понял, что ситуация сложная - надо ехать им на помощь. Смотрю, лежит градусник, а на нем 39,4 температура. Оказалось, это мерил папа. Я тут же позвонил в поликлинику, вызвал дежурного врача, на этот раз она выписала антибиотики.

На следующий день, в субботу, мама позвонила и сказала, что папе стало хуже. Я бросил все и поехал, по дороге вызвал скорую. Со бригадой мы приехали почти одновременно. Врачи скорой помощи не понимали, почему родителей до сих пор не направили в больницу. В общем, их повезли в 3-ю больницу. Я поехал за ними, ведь мама без посторонней помощи не передвигается, а папа был слаб. В 3-й больнице сделали обоим рентген - маме диагностировали пневмонию и госпитализировали. Папа, как сказал дежурный врач в приемном отделении, уже перенес пневмонию дома. Ему в заключении написали «острый бронхит» и отпустили домой.

Минчанин Сергей Капанец считает, что из-за того, что долго не ставили диагноз коронавирус заразилась вся семья. Фото: личный архив

Минчанин Сергей Капанец считает, что из-за того, что долго не ставили диагноз коронавирус заразилась вся семья. Фото: личный архив

- Как вы узнали о том, что больны коронавирусом?

- Через два дня папе стало совсем плохо, я опять вызвал скорую, которая повторно доставила его в 3-ю больницу. К тому времени у мамы уже подтвердился коронавирус, я стал контактом первого уровня и был вынужден соблюдать самоизоляцию. Я начал звонил в приемное отделение предупредить, что у папы 100% коронавирус, но там постоянно было занято. Звонил в «103» - там, мне сказали, что занимаются оперативными вызовами им не до этого. Звонил на папин телефон, но врачи отказывались брать у него трубку. В общей сложности папа просидел около 6 часов в приемном покое без маски (как потом подтвердилось, он был заражен коронавирусом) и его положили в реанимацию.

В ночь на 12 апреля мама перестала самостоятельно дышать. Из 3-й больницы маму повезли в 6-ю больницу, на аппарат ИВЛ. С 12 апреля по 9 мая мама находилась в медицинской коме на аппарате искусственной вентиляции легких. С 9 мая, как мне сказали в реанимации 6-й больницы, маме начали уменьшать дозу препаратов и работу ИВЛ. К этому понедельнику она почти самостоятельно дышала и должна была прийти в себя - но до сих пор этого не случилось. Как мне сейчас говорят врачи, с момента, когда мама перестала дышать, и до момента ее попадания в 6-ю больницу на аппарат ИВЛ прошло много времени, кислород слишком долго не поступал в мозг. Лечащий врач сказала, что глаза реагируют на свет, но в сознание она не приходит. Сказали, что может уже и не прийти...

13 апреля мне позвонили и сказали, что я контакт первого уровня по маме. А 15 апреля сообщили, что и по папе тоже. При этом умудрились неправильно внести мой адрес. Неделю ко мне никто не приходил брать тест. Зато звонила милиция с вопросом, почему это я не открываю дверь.

- Получается, коронавирусом ты заразился, когда повез родителей в больницу?

- Да. Но я почти весь апрель провел на больничном - ставили диагноз ОРВИ, а коронавирус подтвердили только после того, как взяли мазок через неделю. Я отказывался дважды ехать в больницу и решил лечиться дома, тем более что заболели коронавирусом и жена, и ребенок. Мы перешли на домашнюю самоизоляцию и разделились по комнатам.

- Как ваша семья перенесла болезнь?

- У меня 10 дней была высокая температура, ломило тело, у жены - 2 дня, а ребенок очень легко. После первого отрицательного теста мне позвонила участковый терапевт. Сказала прийти в поликлинику для сдачи анализов. После рентгена оказалось, что у меня пневмония. Так что сейчас все еще дома, пью антибиотики.

Родители Сергея, а также его семья заразились коронавирусом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Родители Сергея, а также его семья заразились коронавирусом.Фото: Андрей АБРАМОВ

- Как сейчас себя чувствует твой папа?

- У папы уже два отрицательных теста, то есть от коронавируса он вылечился. Но стал жаловаться на ноги, ему стало трудно даже стоять. Заведующая отделением в 3-й больнице сказала: это у него хроническое заболевание ног. Но откуда ему взяться, если у папы никогда таких проблем раньше не было. Пытался определить его в Аксаковщину - ведь президент сказал, что туда кладут тех, кто выздоравливает, но не долечился. Там сказали - нет, берем только тех, у кого тест на коронавирус все еще показывает положительный результат. Мы с сестрой отвезли его в платную клинику - и там увидели тромб, с ним надо срочно что-то делать, потому что может оторваться в любой момент. Вот такой ад.

После всего, что мы пережили за последний месяц, у меня остались вопросы:

- Я не понимаю, как участковый врач-терапевт, зная, что у людей в зоне риска 8 дней сохраняется температура 38 и более, не прописал антибиотики, не направил на рентген?

- Я не понимаю, как можно врачу 3-й больницы одного члена семьи с пневмонией и всеми признаками коронавируса положить в больницу, а второго отпустить домой?

- Я не понимаю, как при госпитализации второго члена семьи через два дня в ту же 3-ю больницу, уже с подтвержденным коронавирусом первого, можно было продержать более пяти часов в приемном отделении без индивидуальной защиты, подвергая опасности других людей?

- Я не понимаю, почему ко мне, контакту первого уровня, 5 дней никто не приходил взять мазок, хотя куда я только не звонил!

- Я не понимаю, почему у родителей так и не провели дезинфекцию на этаже, в подъезде?

И эти вопросы каждый день только накапливаются.

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