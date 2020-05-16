«Пока маму возили по больницам, у нее случилось кислородное голодание мозга»: минчанин о том, как коронавирусом заболела вся его семья

Бизнесмен Сергей Капанец - один из тех, кого пандемия зацепила по полной программе: его родители, а также его семья заразились этим коронавирусом. Сергей считает, что многих проблем можно было бы избежать, если бы из поликлиники сразу пришли взять тесты на коронавирус, а не лечили родителей 8 дней от ОРВИ.

- У меня мама - инвалид III группы, после инсульта. Папа на днях отметил 70 лет, а маме 70 лет будет в августе. В общем, оба в группе риска. Как только стало известно, что эта зараза добралась до нас, мы с сестрой решили не посещать родителей, чтобы случайно их не заразить. Не виделись мы с ними с февраля, но так получилось, что по отдельности у всех поднялась температура, поставили ОРВИ. К родителям пришла участковый терапевт из 35-й поликлиники в Курасовщине, выписала таблетки - это даже не антибиотики были. И вот они 8 дней лежали с температурой 38. Мама у меня без сопровождения папы не передвигается, ей тяжело. Утром 10 апреля я понял, что ситуация сложная - надо ехать им на помощь. Смотрю, лежит градусник, а на нем 39,4 температура. Оказалось, это мерил папа. Я тут же позвонил в поликлинику, вызвал дежурного врача, на этот раз она выписала антибиотики.

На следующий день, в субботу, мама позвонила и сказала, что папе стало хуже. Я бросил все и поехал, по дороге вызвал скорую. Со бригадой мы приехали почти одновременно. Врачи скорой помощи не понимали, почему родителей до сих пор не направили в больницу. В общем, их повезли в 3-ю больницу. Я поехал за ними, ведь мама без посторонней помощи не передвигается, а папа был слаб. В 3-й больнице сделали обоим рентген - маме диагностировали пневмонию и госпитализировали. Папа, как сказал дежурный врач в приемном отделении, уже перенес пневмонию дома. Ему в заключении написали «острый бронхит» и отпустили домой.

Минчанин Сергей Капанец считает, что из-за того, что долго не ставили диагноз коронавирус заразилась вся семья. Фото: личный архив

- Как вы узнали о том, что больны коронавирусом?

- Через два дня папе стало совсем плохо, я опять вызвал скорую, которая повторно доставила его в 3-ю больницу. К тому времени у мамы уже подтвердился коронавирус, я стал контактом первого уровня и был вынужден соблюдать самоизоляцию. Я начал звонил в приемное отделение предупредить, что у папы 100% коронавирус, но там постоянно было занято. Звонил в «103» - там, мне сказали, что занимаются оперативными вызовами им не до этого. Звонил на папин телефон, но врачи отказывались брать у него трубку. В общей сложности папа просидел около 6 часов в приемном покое без маски (как потом подтвердилось, он был заражен коронавирусом) и его положили в реанимацию.

В ночь на 12 апреля мама перестала самостоятельно дышать. Из 3-й больницы маму повезли в 6-ю больницу, на аппарат ИВЛ. С 12 апреля по 9 мая мама находилась в медицинской коме на аппарате искусственной вентиляции легких. С 9 мая, как мне сказали в реанимации 6-й больницы, маме начали уменьшать дозу препаратов и работу ИВЛ. К этому понедельнику она почти самостоятельно дышала и должна была прийти в себя - но до сих пор этого не случилось. Как мне сейчас говорят врачи, с момента, когда мама перестала дышать, и до момента ее попадания в 6-ю больницу на аппарат ИВЛ прошло много времени, кислород слишком долго не поступал в мозг. Лечащий врач сказала, что глаза реагируют на свет, но в сознание она не приходит. Сказали, что может уже и не прийти...

13 апреля мне позвонили и сказали, что я контакт первого уровня по маме. А 15 апреля сообщили, что и по папе тоже. При этом умудрились неправильно внести мой адрес. Неделю ко мне никто не приходил брать тест. Зато звонила милиция с вопросом, почему это я не открываю дверь.

- Получается, коронавирусом ты заразился, когда повез родителей в больницу?

- Да. Но я почти весь апрель провел на больничном - ставили диагноз ОРВИ, а коронавирус подтвердили только после того, как взяли мазок через неделю. Я отказывался дважды ехать в больницу и решил лечиться дома, тем более что заболели коронавирусом и жена, и ребенок. Мы перешли на домашнюю самоизоляцию и разделились по комнатам.

- Как ваша семья перенесла болезнь?

- У меня 10 дней была высокая температура, ломило тело, у жены - 2 дня, а ребенок очень легко. После первого отрицательного теста мне позвонила участковый терапевт. Сказала прийти в поликлинику для сдачи анализов. После рентгена оказалось, что у меня пневмония. Так что сейчас все еще дома, пью антибиотики.

Родители Сергея, а также его семья заразились коронавирусом.Фото: Андрей АБРАМОВ

- Как сейчас себя чувствует твой папа?

- У папы уже два отрицательных теста, то есть от коронавируса он вылечился. Но стал жаловаться на ноги, ему стало трудно даже стоять. Заведующая отделением в 3-й больнице сказала: это у него хроническое заболевание ног. Но откуда ему взяться, если у папы никогда таких проблем раньше не было. Пытался определить его в Аксаковщину - ведь президент сказал, что туда кладут тех, кто выздоравливает, но не долечился. Там сказали - нет, берем только тех, у кого тест на коронавирус все еще показывает положительный результат. Мы с сестрой отвезли его в платную клинику - и там увидели тромб, с ним надо срочно что-то делать, потому что может оторваться в любой момент. Вот такой ад.

После всего, что мы пережили за последний месяц, у меня остались вопросы:

- Я не понимаю, как участковый врач-терапевт, зная, что у людей в зоне риска 8 дней сохраняется температура 38 и более, не прописал антибиотики, не направил на рентген?

- Я не понимаю, как можно врачу 3-й больницы одного члена семьи с пневмонией и всеми признаками коронавируса положить в больницу, а второго отпустить домой?

- Я не понимаю, как при госпитализации второго члена семьи через два дня в ту же 3-ю больницу, уже с подтвержденным коронавирусом первого, можно было продержать более пяти часов в приемном отделении без индивидуальной защиты, подвергая опасности других людей?

- Я не понимаю, почему ко мне, контакту первого уровня, 5 дней никто не приходил взять мазок, хотя куда я только не звонил!

- Я не понимаю, почему у родителей так и не провели дезинфекцию на этаже, в подъезде?

И эти вопросы каждый день только накапливаются.

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