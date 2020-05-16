Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 мая 2020 года: страна выходит на плато, смертельное самолечение и нетипичные признаки инфекции

Число случаев COVID-2019 во всем мире превысило 4,19 миллионов. Наибольшее количество инфицированных выявлено в США – более 1,41 млн человек. Затем идут Россия (свыше 262 тысяч) и Великобритания (более 234 тысяч).

В Беларуси за все время зарегистрировано 27 730 человек с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 8 807 пациентов, умерли 156 человек. Минздрав отмечает, что у погибших имелись хронические заболевания и COVID-2019.

Замминистра здравоохранения: «Выходим на так называемое плато по коронавирусу»

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила, что Беларусь выходит на плато по заболеваемости COVID-2019. По словам замминистра, в последнее время в стране регистрируется около 8,7-9,7% положительных тестов на коронавирус от того количества исследований, которые уже были проведены. По количеству проводимых тестов Беларусь находится на втором месте среди стран СНГ.

Также Елена Богдан отметила, что в республике наблюдается пологий рост, а не пикообразный, который был бы «выше возможностей системы здравоохранения Беларуси».

Фельдшер скорой – о том, какие надбавки к зарплате получили его коллеги-медики

Фельдшер Владимир Макаренко показал свой расчетник и рассказал, сколько он и его коллеги, которые работают с пациентами с COVID-19, получили за месяц.

- 80% коллег с моей подстанции получили по 25 рублей, самая большая надбавка на моей подстанции - 150 рублей. Два человека работали все время вместе: один получил 150 рублей, второй 100, непонятно, по какому принципу начисляют эти надбавки. А водитель возил доктора, который берет мазки на коронавирус, ему не доплатили ничего, - рассказал медработник.

Также фельдшер рассказал о вопиющем случае самолечения:

- Человек месяц пил перекись водорода для профилактики коронавируса. Мы забрали его с кровохарканьем, вздутием живота, он был бледный, кислорода было 68 в крови.

Позже этот пациент умер.

Как в Беларуси лечат от COVID-2019?

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан рассказала, что для пациентов со средне-тяжелой формой течения заболевания достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции, которую пациенты не особо любят. Прон-позицией называется положение, в котором человек лежит на животе, а под грудью и тазом у него находятся подушки, чтобы живот как бы висел. В такой позе пациенты должны находиться по 15 часов в сутки.

Также Елена Богдан отметила, что на сегодня плазма для переливания имеется в любой центральной районной больнице.

Президент: «Коронавирус пошел на пользу сельскому хозяйству»

Александр Лукашенко отыскал плюсы в пандемии COVID-2019. Он заявил, что сама вспышка и истерия вокруг нее меняют сознание людей. Во время рабочего визита в Витебскую область президент сказал о людях:

- Они поняли, что надо держаться за землю. Люди совершают переоценку своих действий и жизненных устоев, и это на пользу сельскому хозяйству.

Белорусские военные медики получили защитные комбинезоны из Великобритании

2000 защитных санитарно-гигиенических комбинезонов получил Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил Беларуси. Их на безвозмездной основе передал атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси подполковник Тимофи Уайт-Бойкот.

В России из-за нетипичных проявлений коронавируса больным пришлось вскрывать брюшную полость

Российские медики сообщили о совершенно новых клинических проявлениях COVID-19 у инфицированных. Известно, что в разные дни в разные клиники страны поступили два человека. Их тесты подтвердили наличие коронавирусной инфекции. У женщины наблюдалась высокая температура, кашель, заложенность носа и «матовое стекло» легких. У мужчины диагностировали внебольничную двухстороннюю полисегментарную пневмонию.

- В ходе лечения у обоих пациентов динамика лечения стала отрицательной - проявился симптом острого живота и возросла температура. Их пришлось экстренно оперировать для диагностической лапараскопии. В итоге обнаружился асцит - жидкость в брюшной полости (серозный мутный выпот. - Ред.). При этом других данных острой хирургической патологии у обоих пациентов не было, - пояснили в пресс-службе ФМБА.

В итоге специалисты сделали вывод, что это нетипичный вариант коронавируса, который протекает с клинической картиной серозного перитонита. Подробнее об этом читайте здесь.

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