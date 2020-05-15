2020-05-15T20:09:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Тепло вернется в Беларусь только «в последней пятидневке мая», говорят синоптики

Сейчас температура воздуха на 3 - 8 градусов ниже климатической нормы. Чего ждать на следующей неделе, с 18 мая?
Ирина КАЛИНИНА
Поделиться:
Переодеться в летнюю одежду мы сможем, скорее всего, только ближе к июню.Переодеться в летнюю одежду мы сможем, скорее всего, только ближе к июню.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Такого фокуса от погоды мы не ожидали: уже середина мая, а вместо шортов и босоножек нам все еще приходится носить теплую одежду.

- Температура воздуха за последние сутки была на 3 - 8 градусов ниже климатической нормы, - рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - Связано это в первую очередь с поступлением в Беларусь прохладных воздушных масс с северо-запада Европы.

На выходных позагорать тоже не получится: погода значительно не изменится.

- Температура по-прежнему прогнозируется пониженная, ночью местами ожидаются заморозки до 0…-3 градусов, в среднем +1…+7. Днем температура воздуха по северу Беларуси - от +11 градусов, по югу - до +18. Преимущественно в северной части страны ожидаются кратковременные дожди, местами сильный ветер.

Следующая неделя, увы, тоже не принесет заметных изменений. Фотографироваться на фоне цветущих деревьев придется в теплых куртках. Ночью синоптики прогнозируют примерно +1…+7, днем - от +9 до +16. В начале недели по югу Беларуси может быть на пару градусов теплее. В отдельных районах пройдут дожди, ожидается сильный порывистый ветер.

Когда же придет тепло?

- Есть вероятность, что к температуре, которая соответствует климатической норме, мы приблизимся в последней пятидневке мая, - рассказал Александр Беганский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко про посевы картофеля: «В этом году, мне кажется, он будет в цене» (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«После коронавируса чувствую только очень резкие запахи. Нужен не один месяц на восстановление»: Наталья заболела первой в Лунинце, а затем слегла вся семья
Наталья болела больше месяца, ее муж был в реанимации на ИВЛ. Они уже дома, но коронавирусом заразился свекор женщины, у невестки и племянника - двухсторонняя пневмония
«Выходим на так называемое плато по коронавирусу»: замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала о ситуации в Беларуси
По ее словам, в республике в среднем выявляется около 8,7 - 9,7% положительных тестов на COVID-19 от того количества тестирований, которые были проведены
Новости 24
Видеофакт. В Минске эвакуировали людей из гипермаркета на улице Кальварийская
Из-за коронавируса отменили один из крупнейших музыкальных фестивалей Беларуси
Видеофакт. Лукашенко рассказал, как из мяса и молока делать «конфетку»
Директор психоневрологического интерната в Мядельском районе: «Коронавирус выявлен у 32 человек, двое работников умерли – о вспышке речи не идет»
ЦИК принял заявление на регистрацию инициативной группы экс-депутата Анны Канопацкой
Минимум 324 рубля за одну рыбину и вплоть до уголовной ответственности для браконьеров
Вместо блогера Тихановского, которому ЦИК отказал в регистрации, на выборы идет его жена
ВОЗ: эпицентр пандемии сейчас находится на востоке Европы в России, Украине, Беларуси и Казахстане
В Ушачском районе служебная собака 6 километров шла по следу и пришла прямо домой к ворам
В Беларуси с начала года доходы населения выросли больше чем на 7%
Лукашенко считает, что коронавирус пошел на пользу сельскому хозяйству