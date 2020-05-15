«Ночь музеев» во время коронавируса: группы до 6 человек и онлайн-экскурсии

В этом году международная акция «Ночь музеев» пройдет в адаптированном формате. Ради безопасности посетителей многие музеи решили провести акцию онлайн. Но не все.

В Национальном художественном «Ночь музеев» будет виртуальной. 18 мая в 19.00 в прямом эфире в Фейсбуке и на YouTube-канале обещают впервые показать то, что невозможно увидеть при посещении экспозиции. На онлайн-экскурсии расскажут, почему музей не может обойтись без хранителя, откуда тут копии шедевров мирового искусства, что такое книга поступлений и кто ее ведет.

В Национальном историческом все состоится 16 мая. В эфире сервиса VOKA в 21.00 бесплатно покажут рок-фолк-оперу «Чарадзей», адаптированную под онлайн-формат. А ближе к 23.00 трансляция продолжится уже из дворика музея, где состоится ночной концерт.

В Музее Купалы мероприятие пройдет 18 мая. В 10 утра в соцсетях музея проведут викторину, в 12.00 покажут, как работают сотрудники, а в 17.00 виртуально откроется выставка к 100-летию Купаловского театра. В 19.00 пройдет флешмоб, связанный с историями дружбы Купалы с врачами.

Музей музыки приглашает присоединиться к акции в Инстаграме и Фейсбуке музея. 16 мая в 22.00 начнется онлайн-прогулка. В программе - экскурсия по ночному музею, знакомство с призраком музея, музпрограмма, викторина.

Музей архитектуры и быта 16 мая с 19.00 до 22.00 приглашает на реальные экскурсии - тематическую, а еще - «сумеречную» при свете фонаря с частичным заходом в памятники зодчества. А с 20.00 - музыкальная программа. Обещают ночной костер и полеты на дельтаплане над вечерним музеем. Стоимость входных билетов: 4 - 7 руб. (дошкольникам - бесплатно).

В офлайн-режиме будет работать минский скейт-музей СССР. Чтобы обезопасить посетителей, в музее обещают организовать камерную индивидуальную часовую программу для небольших групп - до 6 человек). 16 мая с 18.00 до 23.00 желающие смогут узнать историю мирового и советского скейтбординга. Вход бесплатный, но можно поддержать музей в непростое для культуры время.

Музей-заповедник «Несвиж» приглашает прогуляться по «закрытым» залам 18 мая. Неплохо для тотального культурного голода. Стоимость входного билета - 4 руб.

А вот в Мирском замке «Ночь музеев» проведут онлайн. В 12.00 - виртуальная экскурсия по выставке «Оружие чести и отваги», которую в 15.00 продолжит онлайн-презентация 20 необычных пуговиц XVII - начала XIX века из мирской коллекции.

В комплексе «Линия Сталина» под Минском акция пройдет 16 мая офлайн. Начнется программа в 11 часов. А вечером гостей ожидает фейерверк и анимация с участием бронетехники времен Афганской войны.

Музей Бялыницкого-Бирули в Могилеве проводит мероприятия 17 мая с 14.00 у стен музея - например, вернисаж копий картин мастера и дефиле к 100-летию УНОВИСа. А в экспозиции пройдут концерты и презентация выставки Светланы Строгиной.