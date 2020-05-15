«На улицу с первого этажа выбрасывали подушки и одеяла». В Минске годовалая девочка стояла на карнизе окна - ее спасли соседи

Вечером 11 мая жильцы дома по улице Одоевского в Минске заметили, что на выступе фасада на третьем этаже стоит ребенок, который держится за раму окна. Люди, которые это увидели, быстро скоординировались: растянули под окном плед, разбросали подушки.

По словам очевидцев, первой заметила ребенка на окне девушка, которая гуляла с мамой неподалеку, - она побежала звать на помощь соседей. Жильцы первого этажа стали выбрасывать на улицу подушки и одеяла.

Один из очевидцев поднялся в квартиру, из окна которой вылезла девочка. Дверь ему спустя время открыл мужчина. Оказалось, что родители девочки в это время спали после застолья, а мужчина, который открыл дверь, - друг их семьи, он выпивал вместе с ними.

Мужчина, который вошел в квартиру, рассказал, что на окне квартиры стоит ребенок. Знакомый семьи подошел к окну и забрал девочку. Соседи вызвали милицию - годовалую девочку и ее 10-летнюю сестру, которая в это время была в гостях у родственников, забрали от родителей и передали бабушке - об этом рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

На фотографиях Следственного комитета квартира, в которой в тот день находилась семья, выглядит очень неопрятно: в одной комнате нет обоев, в другую сгружена старая мебель. По словам супругов, они там не жили, а приехали только для того, чтобы сделать там ремонт и переселиться.

Супруги говорят, что в этой квартире они не живут - приехали, чтобы сделать ремонт. Фото: СК

В социально опасном положении семья не состояла. Маме детей 31 год, папе - 35 лет. Родителей задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Заведомое оставление в опасности». Возможное наказание - от ареста до лишения свободы на срок до 3 лет.

Следователи сейчас изучают работу местных властей и отдельных должностных лиц, которые должны обеспечивать безопасность и защиту прав детей. В СК просят людей, которые что-то знают о случившемся или о других фактах, касающихся этой семьи, сообщить по телефону 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).

В 2018 году из окна седьмого этажа по улице Маршала Лосика в минском микрорайоне Сухарево выпал пятилетний Рома. Его спасли люди, которые чудом оказались рядом в тот момент: кто-то сбросил с балкона одеяло, другие растянули его под окном, еще один человек побежал на седьмой этаж в надежде затянуть мальчика обратно в квартиру. Ребенок все же сорвался с окна и упал на плед - он получил ушибы, переломов у него не было.

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