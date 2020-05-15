55 потенциальных кандидатов в президенты Беларуси: как прошел последний день подачи документов в ЦИК

15 мая в ЦИК было многолюдно. Это был последний день приема документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты.

В 11 утра ЦИК собрался на заседание и зарегистрировал несколько инициативных групп. Напомним, из-за сложной эпидемиологической обстановки эти заседания проходят без наблюдателей и журналистов.

Один из первых вопросов - заявление на регистрацию инициативной группы от видеоблогера Сергея Тихановского.

- Сергей Леонидович находится сейчас под арестом, он не подавал лично заявление. И не может присутствовать на данном заседании. Присутствует его представитель по доверенности - супруга, - рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

Напомним, 41-летний блогер отбывает 15-суточный арест за участие в акции протеста против углубленной интеграции с Россией в декабре 2019 года. Он был задержан 6 мая под Могилевом, о президентских выборах объявили 8 мая. Документы в ЦИК на Тихановского принесла его жена на основании доверенности. Но на заявлении тоже расписалась она, его подписи не было, и подписать он не мог, поскольку задержан. Для ЦИК это было основанием отказать в регистрации.

- Часть 3 статьи 61 Избирательного кодекса РБ закрепляет право представителя лица, которое намеревается выдвинуться кандидатом в президенты, только подать документы о регистрации инициативной группы. Но право подписи заявления и списка членов инициативной группы в Избирательном кодексе не указывается, - сказала заведующая отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Галина Мкртычян.

- От какой даты предоставлена доверенность? - спросила Лидия Ермошина.

- 13 января 2020 года.

- Задолго до того, как были назначены выборы президента.

Взяла слово и супруга блогера. На заседание она пришла в медицинской маске и перчатках. Члены ЦИК работали без средств защиты.

- На основании доверенности у меня есть право подписи всех документов, которые в нашей республике имеют место быть, - сказала Светлана Тихановская. - Не могут быть в доверенности прописаны все пункты всех законов.

- Норма звучит только так, что представитель может подавать документы, но не подписывать эти документы. Точно так же, наверное, не может подаваться заявление в государственные органы представителем на регистрацию брака, на какие-то еще другие, которые требуют личного присутствия, - ответила Мкртычян. - Аналогичная практика была при регистрации в 2015 году при предоставлении документов Адамович в отношении Статкевича (речь об оппозиционном политике Николае Статкевиче и его жене Марине. Тогда Статкевич отбывал заключение после выборов 2010 года. - Ред.). ЦИК было признано, что на заявлении о регистрации инициативной группы должна быть личная подпись того лица, которое имеет намерение выдвинуться кандидатом в президенты. И на списке тоже должна стоять личная подпись. А вот уже подает документы доверитель.

Все члены ЦИК проголосовали за отказ в регистрации инициативной группы по выдвижению Тихановского кандидатом в президенты. На обжалование в Верховном суде есть три дня. К вечеру пятницы Светлана Тихановская подала документы на участие в выборах от себя.

В инициативной группе президента - 11 481 человек

После этого ЦИК рассматривал документы о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

- Его доверенное лицо действовало по доверенности. Кстати, в доверенности прямо указано право этого человека и подавать документы. И подписано оно самим президентом и заверено нотариально, - рассказала Лидия Ермошина. Выяснилось, что в инициативной группе значатся 11 481 человек, которые будут собирать подписи за действующего президента. - Проверка проведенная никаких замечаний по гражданству и праву участия указанных лиц не установила.

Кстати, лично президент не подавал документы в ЦИК. Это делал глава его инициативной группы, руководитель ФПБ Михаил Орда.

- Предлагаю зарегистрировать инициативную группу Александра Григорьевича Лукашенко под №1, - предложила Ермошина. Возражений не последовало.

Под номером 2 зарегистрировали группу депутата парламента Олега Гайдукевича. Третьей зарегистрированной группой стала группа потенциального кандидата - фермера из Гомельской области Юрия Ганцевича. Четвертой стала группа, которая будет собирать подписи за Владимира Непомнящих. Он родился в 1952 году, пенсионер. Кстати, почти все члены его инициативной группы живут в Гомеле.

- Судя по всему, там и будет осуществляться сбор подписей, - сказала Лидия Ермошина. - У нас это не возбраняется законом, единственное, что в будущем для избрания, как вы сами понимаете, кандидат, который собрал подписи только на одной территории, будет неизвестен на остальных территориях.

10 инициативным группам в регистрации отказали

Вечером 14 мая перед ЦИК подали заявления на регистрацию инициативных групп полтора десятка соратников Николая Статкевича и сам экс-кандидат в президенты. Подавали массово к вечеру, в итоге на площади у Дома правительства было несколько сотен людей. Некоторым ЦИК уже отказал.

Пару минут ушло на то, чтобы отказать в регистрации инициативной группы «сурового туриста» Виталия Зелковского. Напомним, инженер-дизайнер стал известен несколько лет назад своими селфи и невозмутимым выражением лица. Оказалось, что он отправил документы по электронной почте.

- В качестве и руководителя, и координатора, и члена инициативной группы он указал только себя. А состав инициативной группы должен быть не менее 100 человек. Получается, что его группа состоит из одного человека - из него самого, - пояснила секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

Валерий Цепкало подал документы лично.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В группе экс-банкира Бабарико - 7,5 тысячи

Во второй половине дня 15 мая было намного больше активности, чем днем ранее. В 12.00 заявление подал бывший глава ПВТ Валерий Цепкало. В его инициативной группе 555 человек.

- Сколько планируете потратить на кампанию? - уточнили у него журналисты.

- Сколько позволяет законодательство. Избирательный фонд может быть 9000 базовых величин. Фонд будет создан после регистрации инициативной группы.

- Вас называют спарринг-партнером действующего президента...

- Не знаю, что такое спарринг-партнер. Иду самостоятельно на эти выборы. Это мое обдуманное решение, давно вызревшее решение. Оно объясняется тем, что хочу изменений в Беларуси.

Уточним. Спарринг-партнер - это спортивный термин. Он означает партнера в тренировочном бое или поединке.

Банкир Виктор Бабарико решил участвовать в выборах 11 мая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Известный банкир, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико за пару дней через соцсети собрал внушительную инициативную группу.

- Уже больше 5,5 тысячи. Надеемся, что будет возможность подавать уточненные списки. Сейчас уже больше 7,5 тысячи, - рассказал Виктор Дмитриевич.

- Вас называют пророссийским кандидатом...

- Не понимаю, что вы подразумеваете под определением «пророссийский». Я Бабарико Виктор Дмитриевич, белорус. Думаю, этого достаточно.

- Какая ваша мотивация?

- Сделать Беларусь лучше. Думаю, у любого человека такая мотивация. Иду на выборы, чтобы избраться президентом Беларуси. Верю, что им стану.

- Ожидали такую поддержку в интернете?

- Это не моя поддержка. Это всего лишь право быть включенным в список. Это не избирательная кампания. Рад, что белорусы проявляют интерес к выборам.

Также Бабарико сказал, что его увольнение из банка связано с началом политической кампании. Окончательное решение он принял 11 мая.

- В условиях пандемии правильно проводить выборы?

- Не я принимаю решение о сроках выборов. Для себя считаю возможным принять участие.

- Верите, что получится собрать 100 тысяч подписей?

- Если бы не верил в это, то не делал бы.

Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова и Николай Козлов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оппозиционные политики, которые весной проводили праймериз и пытались выбрать единого кандидата, тоже пришли в ЦИК. Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова и Николай Козлов решили, что не будут выбирать единого кандидата для президентской кампании, но подали документы для регистрации инициативных групп, чтобы проводит пикеты и продвигать идею, что выборы в условиях пандемии коронавируса опасны.

Анна Канопацкая, депутат Палаты представителей 2016 - 2019 годов и бывший член Объединенной гражданской партии (ОГП), пришла на высоких каблуках и с букетом бело-красно-белых цветов. В ее инициативной группе 1200 человек, но еще около полутысячи она планирует добавить в понедельник.

- Благодарна всем, кто откликнулся. И тем, кто еще не дошел до компьютера, но собирается это сделать. Уверена, что мы сможем это сделать, и соберем не только необходимый минимум, но и больше. Хотя понимаю, как это сложно, - сказала Анна Канопацкая.

Анна Канопацкая была одним из самых ярких депутатов прошлого созыва парламента.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы перехватили часть партийной оппозиции…

- Всегда говорила, что у меня если и был конфликт, то только с руководством ОГП. Это не вся партия. Меня всегда поддерживали в регионах и люди, которые работают на изменения в Беларуси.

Документы подал сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, в его инициативной группе около 1,5 тыс. человек.

Татьяна Короткевич стала первой женщиной-кандидатом в президенты в 2015 году. В этот раз она пожелала возглавить штаб политика Андрея Дмитриева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы готовились к этому пять лет, работая с людьми по всей Беларуси. До этого мы прошли две большие кампании. Поэтому, с одной стороны, страшнее делать шаг, поскольку мы хорошо понимаем, куда мы идем. С другой стороны, нам проще, потому что мы прекрасно понимаем, чем мы будем заниматься.

Сергей Черечень подавал документы в окружении соратников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одним из последних в ЦИК пришел лидер БСДГ Сергей Черечень в окружении соратников. В его инициативной группе значатся 1080 человек. Центризбирком принимал документы на регистрацию инициативных групп до конца пятницы, решения по ним будут вынесены во вторник, 19 мая. Напомним, выборы президента назначены на 9 августа. По данным на вечер последнего дня подачи документов, подали заявления 55 инициативных групп.

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