«Сейчас мы просто выживаем». Сходили в Минске на Комаровку, где есть щучья икра и амурские крабы за 500 рублей, но нет молодой белорусской картошки

«Умирают не от коронавируса, а от того, что едят что попало»

Комаровка уже никогда не станет прежней. Такие мысли приходят в голову всем, кто пришел затариться на главный рынок страны во время пандемии. Людей непривычно мало, и, что примечательно, несмотря на вездесущие таблички «соблюдайте дистанцию 1 метр», никого это особо не заботит. Пожилые стоят в очереди за редиской чуть не друг у друга на плечах. А там, где стоят на расстоянии, непременно вклинивается кто-то, кто эту очередь из-за дистанции не заметил. По ощущениям, в маске примерно каждый третий, чаще это женщины преклонного возраста. Становлюсь невольным свидетелем ссоры матери (без маски) и дочки (в маске), которые встретились на рынке то ли случайно, то ли преднамеренно.

- Да, помирать пришла сюда! - мать переходит на крик, на нее оборачиваются и продавцы и покупатели. - Как хочу, так и хожу, не собираюсь я в этой маске задыхаться!

Дочь отвечает на это непечатными словами, разворачивается и уходит.

Пока нет белорусской черешни, можно отведать узбекской.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какой коронавирус, вы что, не знаете, это же заговор производителей китайских масок и лекарств, - уверенно рассказывает свою версию происходящего мужчина лет 50. - У меня ни один знакомый не заболел еще, все это чушь собачья. Вирус этот вывели в лаборатории китайцы, а потом всем начали продавать свои маски по огромным ценам. А он же и не смертельный даже, люди умирают не от него, а от того, что едят что попало. Вот вы лимонов купите и посмотрите, что не заболеете!

Увы, но социальную дистанцию и меры предосторожности мало кто соблюдает.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

У пожилой пары в масках и перчатках противоположное мнение.

- Мы почти все время дома сидим, выходим редко и по необходимости. Сейчас вот пришли за курицей и рыбой, они на Комаровке дешевле и по виду лучше, а все остальное теперь берем в магазинах, так выгоднее. Заказали бы доставку, но вы видели, как там цены подняли сейчас? - говорит Валентина Ивановна, за ней в беседу включается муж, Иван Григорьевич. - Конечно, вирус существует, только дурак его сейчас не боится. Хотя поначалу, помню, не верилось во все это. А теперь смотрю, даже молодые и здоровые умирают, что уж про пенсионеров говорить. У нашей соседки вот дочь умерла, всего 40 лет было. Страшно все это.

Молодой белорусской картошки на рынке пока нет - холодно!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А лично мне стало страшно от того, как некоторые продавцы без масок, но в перчатках, слюнявят пальцы, отсчитывая сдачу или открывая фасовочный пакетик.

Иду в ларек с пугающей сейчас надписью «продукты из Италии», где продают самые вкусные вяленые томаты в городе (6,5 рубля за баночку).

- Поставок у нас не было, продаем то, что завезли раньше. Людей практически не было, вот сегодня первый удачный день, народ стал что-то покупать. С одной стороны, это хорошо, а с другой - я вижу столько стариков без средств защиты, что мурашки по коже…

Кроме томатов здесь же продается немецкий кофе по цене 15,5 рубля за полкило. Точно такой же в магазине стоит 34! Беру себе сразу две пачки - и день прошел не зря.

Кофе на рынке в два раза дешевле, чем в магазинах.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

«Никто нам аренду не уменьшил, как обещали»

Две недели назад у бизнеса были опасения, что из-за ограничения торговых надбавок до 10% поставок рыбы и заморских фруктов можно будет не ждать. Но продавцы с Комаровки говорят, что никаких перебоев не заметили. Все привозят исправно, и по ценам выходит даже дешевле, чем было.

- Помните, в марте доллар скакнул сразу до 2,7 рубля? Вот тогда рыба у нас прилично подорожала, а сейчас она даже дешевле, чем в декабре! - говорит продавец охлажденной рыбы.

В это время мой взгляд падает на баночку с черной икрой. Надпись гласит, что это щучья икра за 75 рублей. Не успеваю отойти от шока, как замечаю клешни краба и огромного угря без ценника.

- Это икра щуки, она на самом деле рыжая. А это черная, потому что подкрашенная. Ее неплохо покупают, очень вкусная! Если хотите деликатесов, вот краб дальневосточный, по ценам от 50 до 500 рублей. Консервированный стоит всего 50 рублей за баночку, но лучше уже взять килограммовую банку шоковой заморозки, за 250 рублей. Или вот угря еще хорошо берут, 180 рублей за кило.

В маске на рынок ходит только треть людей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С мыслями, что от таких цен шоковая заморозка может случиться у кого угодно, иду к одиноким прилавкам с мороженой рыбой. Судя по виду лобстеров и анчоусов, они устали ждать своего покупателя не меньше, чем продавцы. На целом ряду всего три продавца.

- Сегодня наша недешевая рыба никому не нужна, живем только за счет постоянных клиентов. Сами понимаете, никто, просто мимо проходя, филе тунца не захватит. Мы продаем свежемороженую продукцию, у нее срок годности два года. Вот распродаем, что купили до эпидемии, а там будем смотреть. Сейчас мы просто выживаем. Никто нам аренду не уменьшил, как обещали. Мало того, ее увеличили на 10% с апреля, вслед за арендной ставкой. А ведь людей ну совсем нет, продажи упали на 70% минимум. Единственный плюс, что рынок пошел на уступки и оставил нам ежедневную оплату. То есть раньше, если ты заплатил абонемент за месяц, то не важно, вышел или нет на работу - плати. Сейчас же, если не вышел на работу, деньги за место (32 рубля) не потеряешь. А вот налоги плати как хочешь. Но выхода нет, переезжать некуда: это же Комаровка, в других местах все еще хуже.

Голубика вкусная, но цны пока кусачие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иду туда, где кипит жизнь и не соблюдаются элементарные правила безопасности, - на ряды с фруктами и овощами. Первым делом становится ясно, что природные иммуностимуляторы подешевели в разы: лимон стоит 5 рублей за кило (есть даже по 3 рубля, но подгнивший), чеснок - 10, а имбирь - 18 рублей. Продавцы единодушны: интерес к ним поугас, сейчас пришло время ягод. На прилавках лежит красивая азербайджанская и испанская голубика, отвести взгляд от которой помогает только кусачий ценник: от 40 до 45 рублей за кило. Не слаще кажется и спелая черешня по 18 рублей. Клубника в основном по 16 - 17. Нашлась даже наша, из-под Щучина. Стоит дешевле греческой - по 14 - 15 за кило, а по виду ничем не уступает.

- Мы очень давно работаем с фермером из Гродненской области, урожай у него начинается в середине апреля. По голландской технологии выращивает. Покупателям очень нравится: клубничка сладкая, не пустота какая-то. А вот отечественную голубику ждать можно только к началу июля.

Черри стоят от 2 до 9 рублей, но других отличий между нами не заметно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из удивительных открытий - цены на томаты черри: есть по 9, есть по виду такие, но по 1,8 рубля. Для сравнения купила горсть за 3 рубля и за 8,5 рубля, но не нашла отличий ни по вкусу, ни по виду. Что удивляет не меньше, так это практически полное отсутствие привычных отечественных овощей - вся морковь, капуста и свекла приехала из Украины. Даже молодая бульбочка - сплошь азербайджанская. Зато за последние 10 дней она подешевела с 4 до 2,5 рубля. Хотя в одной из торговых сетей такая же вчера была по 1,7.

- Наша картошка поспеет в лучшем случае к концу июня. Весна холодная была, еще пару дней назад снег лежал. Картошка такие перепады не любит, так что урожая большого ждать не стоит, - говорит продавец.

Авокадо - редкий пример того, что на Комаровке и вкуснее, и намного дешевле, чем в магазинах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот красный лук, который совсем недавно стоил 7 рублей, вдруг оказался по 15. Зато виноград подешевел, сейчас его можно купить уже за 3,5 рубля.

ЧТО ПОЧЕМ?