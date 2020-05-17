«Богатые тут не ходят!» Посмотрели, чем живет «Поле чудес» на рынке в Ждановичах

Из проезжающих по минской кольцевой машин наверняка летит немало крепких слов в сторону известного «Поля чудес» в Ждановичах. Сверху открывается шокирующий вид на людской муравейник, который особенно оживает по выходным. Маски, социальная дистанция, запах санитайзера – все это в другой жизни. Тут свои законы.

На "Поле чудес" можно отыскать милые сердцу вещи из советского детства.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы решили заглянуть на «Поле чудес» (кстати, это официальное название рынка, даже табличка есть) и выяснить – уж не потомки ли бессмертного Дункана Макклауда там собираются.

"Поле чудес" в одной известной стране.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Раньше «Поле чудес» располагалось в другом месте, рядом с овощным рынком. Но с февраля торговцев дарами природы вывели за черту города к деревне Таборы, а рынок подержанных вещей передвинули поближе к кольцевой. Купить тут по-прежнему можно все, что мило сердцу с советских времен – от детских игрушек, пластмассовых машинок и солдатиков до медалей «Ветеран труда» и значка «Ударник соцсоревнования».

В эти фотоаппараты сейчас непросто купить пленку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прямо на земле на газетках распласталось множество железок – гаечных ключей, сверл, метизов, которые, как уверяют знатоки, в советские времена были и тверже и лучше. А также подковы, замки, фотоаппараты, пластинки, старые теннисные ракетки и прочая ерунда, которую, возможно, кто-то выкинул, а рачительный продавец «Поля чудес» нашел и выставил на продажу – вдруг кому-то вновь пригодится. Есть даже бюстики Сталину – те, что побольше 60 рублей, а поменьше – почему-то за 120.

Барашек Георгий и кукла Маша - наконец-то они встретились.Фото: Павел МАРТИНЧИК

6 рублей – аренда стола на день

- Раньше аренда места на день стоила 1 рубль. Причем на старом месте были навесы, можно было укрыться от дождя. А сейчас квадратный метр казенного стола без навеса стоит 3 рубля, а если занять весь стол – то все 6 рублей! - сокрушается мужчина пенсионного возраста, у которого маска при виде нас сползла на подбородок.

Аренда стола обходится в 6 рублей - но чек почему-то дают только на 1 рубль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ну а покупателей меньше стало?

- Конечно! Раньше люди валом шли на продуктовый рынок, и к нам заглядывали ради интереса. А сейчас на старом месте даже таблички нет – не все знают, где мы сейчас.

Чего только ни найдешь на развалах на "Поле чудес".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А что же вы не переехали в Таборы вслед за продуктовым рынком?

- Там покупателей пока тоже мало. Без машины сложно добираться. Маршрутки? А вы придите сюда в 7.40 утра, когда отправляется первая маршрутка в Таборы. Увидите, что тут творится! Люди давятся, только бы в нее попасть. Какая дистанция, какой коронавирус, о чем вы! При этом, заметьте, торговать в Минск съезжаются оптовики со всей Беларуси. Вот так, потолкались в маршрутке, потом на рынке - и повезли коронавирус по своим деревням и райцентрам. А еще удивляются, откуда у нас вспышки эпидемии даже в маленьких городах, откуда люди за границу не ездили.

Вожди советских времен в ассортименте.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стоило лишь разговориться с мужчиной, как нас обступили со всех сторон продавщицы.

- Ну а куда нам деваться! Пенсии маленькие, вот и крутимся как можем. А нам тут такие условия создают, что не выжить. Мужчины железо продают, это дорогостоящий товар. А у нас секонд-хенд (показывает женщина на видавшие виды вещи, на которые уже вряд ли кто-то позарится). Разве справедливо, что мы платим аренду одинаково? Но это еще пол беды - чтобы занять стол, нужно приходить на рынок в 4 утра. Знаете, что тут творится, когда открывают ворота – люди бегут места занимать получше. И дерутся, и ноги ломают!

Советские ковры здесь все еще востребованы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ну и оно того стоит? - задаю в общем-то риторический вопрос.

- О чем вы говорите, нету у нас никакой прибыли. Отдаю вещи по 50 копеек – так никто не берет. Как вернуть 6 рублей, что заплатила за стол, – не знаю.

- Нужен рынок побольше, - вступает в разговор пенсионерка Елена. – Сюда приезжают инвалиды, больные люди не от хорошей жизни, а потому, что довели. Богатые сюда не ходят! Считаю, что в стране нужно делать специальный рынок для пенсионеров, с дешевыми ценами.

На "Поле чудес" можно найти немало монет - но велика ли их ценность - большой вопрос.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Чего же вы стоите весь день, если прибыли нет?

- Ну, а вдруг рубль какой заработаю…

А вот мужчина с самоварами настроен более оптимистично. Говорит, на его товар всегда найдется заинтересованный покупатель. А ведь цены не такие уж и маленькие – самый простенький самовар советских времен стоит 30 рублей, а раритетный, царских времен с медалями – все 500 р.

Бусики себе, любимой!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«От коронавируса спасаемся липовым чайком»

Честно говоря, мы собирались писать о том, как работает рынок во время эпидемии COVID 19. Но оказалось, тема коронавируса в разговорах тут вообще не в приоритете. Да, на заборе объявление, что продавцы обязательно должны быть в масках. Но реально маски мало кто носит.

Люди тут не особо заморачиваются по поводу масок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым сознательным среди покупателей оказался ребенок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы коронавируса боитесь? – спросили у пенсионного возраста женщины.

- Ай, ну что бояться, - отмахнулась 62-летняя Ванда. Оказалось, когда-то сама была корреспондентом в «Транспортнике Беларуси». Так что коллеги.

– Ем сухофрукты, настаиваю липовый чаечек и сама пью, и детям даю – не помню, когда в последний раз болела. Были у меня проблемы с сердцем – так я начала ходить пешком. Три километра утром, четыре километра вечером, и все, свое сердце я «расходила». Врачи даже удивлялась.

Торгуют тут как со столов, так и с земли. А стоит одинаково.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А я в коронавирус не верю! – бодро кивнула женщина, наглухо упакованная в маску под массивными очками. – Помню, во время войны зимы были страшно холодными, ходила эпидемия гриппа. Мы, маленькие совсем, лежали с большой температурой без памяти. Когда я пришла в себя, мама очень плакала – думала уже, что не выживу. Так что, будь как будет – если придет пора умирать, не спрячешься дома.

Товары на любой вкус.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока я общался с продавцами, к нашему фотографу подошли местные пацанчики.

– А что будет, если мы тебе камеру разобьем? – поинтересовались они без агрессии, даже вроде как с любопытством.

- Ну попробуйте, вы за всю свою жизнь столько не наторгуете, сколько она стоит, - так же дружелюбно ответил наш фотограф. Пацаны отступили.

Ботинки за 20 рублей

Наиболее частый вопрос, который нам задавали – а у вас разрешение есть? Редакционное задание в письменном виде интересовало охранников, разрешение на съемку – продавцов и покупателей. И даже пьяненький мужичок подошел узнать, кто именно позволил нам фотографировать в этом святом месте. Даже удивительно, как быстро в людях, которые торгуют с земли, просыпается контролер.

Дешевле, чем на этом рынке, обувь и не сыскать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очень хотелось поговорить с покупателем. Что ищет он на этом клондайке барахла. И покупатель не заставил себя искать, сам подошел – конечно, поинтересоваться, знаем ли мы, что снимать людей без их согласия мы не имеем права.

- Так мы и не снимаем, если человек говорит, что не хочет, - заметили мы.

- Это хорошо, потому что не все тут, знаете, хотят светиться в газете. Когда-то по молодости мое фото вышло в заводской многотиражке, мне приятно было. Ну а какими успехами можно похвастаться на «Поле чудес»?

Гардероб модницы давно ушедших дней.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Часто сюда приходите?

- Постоянно. То на «Поле чудес», то на развалы секонд-хенда - знаете, чуть дальше, но тоже в Ждановичах. – Василий многозначительно смерил сам себя взглядом, после чего стало понятно, что одежда на нем, собственно, здесь и куплена.

- Ну, похвастайтесь, что хорошего тут приобрели? – подыграли мы.

- А вот ботинки, всего за 20 рублей, а относил их всю зиму. И все еще в хорошем состоянии, - сказал он не без гордости. – Где вы еще за такие деньги сейчас обувь купите – вся не меньше 100 рублей стоит!

А это богатство, видимо, так и нашли в картонной коробке на чердаке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Честно говоря, мы так и не поняли, что тянет сюда людей в эти смутные времена. Уж точно не желание заработать – сейчас в Минске можно устроиться на работу, которая принесет побольше денег. Да и в секонд-хендах в Минске цены почти такие же, но состояние вещей при этом получше. Общение? Наверняка. Но еще больше – привычка. Это где-то снаружи, в мире, бушует коронавирус, который, конечно же, придумал Дональд Трамп, чтобы таким хитрым образом набить себе карманы. А тут, на «Поле чудес» жизнь застыла в очень далеких докоронавирусных временах. Примерно в лихих 90-х. Будто вся огромная советская страна не развалилась - а скукожилась, как шагреневая кожа, до размеров «Поля чудес».

Покупателя с деньгами на "Поле чудес" днем с огнем ищут. Люди больше посмотреть заходят.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирус? Это же не у нас!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маски? Не, не слышалиФото: Павел МАРТИНЧИК

Духи для прекрасных дам.Фото: Павел МАРТИНЧИК