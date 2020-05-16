2020-05-16T22:45:23+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ обыграл «Слуцк» и стал единоличным лидером чемпионата Беларуси

В матче 9-го тура был привет для болельщиков «Слуцка» из Австралии
Владимир КРИУЛИН
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Это не фотошоп. Борис Панкратов все же иногда пропускает мячи.Это не фотошоп. Борис Панкратов все же иногда пропускает мячи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Очередной тур чемпионата Беларуси по футболу стартовал в пятницу. «Торпедо-БелАЗ» обыграло «Городею» - 3:1. В субботу «Энергетик-БГУ» одолел брестское «Динамо» (2:1), «Шахтер» - «Славию» (2:0).

Верховая борьба. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховая борьба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Борисове БАТЭ принимал «Слуцк». Это был матч команд, которые с одинаковым количеством очков шли на первом месте.

This is Artem Serdyuk. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

This is Artem Serdyuk.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В составе «желто-синих» было сразу пять замен по сравнению с предыдущим матчем. Кирилл Альшевский объяснил это тем, кто надо было дать игровую практику тем, кто раньше не так часто появлялся в составе. Плюс на следующей неделе у БАТЭ сразу два матча с брестским «Динамо» - в чемпионате и финале Кубка страны, поэтому надо равномерно распределить нагрузку.

Игорю Стасевичу не привыкать собирать награды в разных номинациях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорю Стасевичу не привыкать собирать награды в разных номинациях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благо есть болельщики, которые на футбол ходят в масках/респираторах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благо есть болельщики, которые на футбол ходят в масках/респираторах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но не все в маски. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но не все в маски.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольный матчи на воздухе. Но в людных местах во время пандемии COVID-19 не будут лишними. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбольный матчи на воздухе. Но в людных местах во время пандемии COVID-19 не будут лишними.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ быстро повел в счете и к 24-й минуте вел 2:0. Забили Милич и Стасевич. Во втором тайме Нехайчик установил окончательный счет - 3:0.

БАТЭ в этом матче легко справился с соперником. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ в этом матче легко справился с соперником.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции от футбола. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции от футбола.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики "Слуцка". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики "Слуцка".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Slutsk till I die! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Slutsk till I die!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Привет австралийским болельщикам "Слуцка". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Привет австралийским болельщикам "Слуцка".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эмоции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В штрафной "Слуцка". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В штрафной "Слуцка".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теперь с 19-ю очками БАТЭ на первом месте. У «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ» по 18 очков, у «Слуцка» - 16.

В воскресенье состоятся матчи «Белшина» - «Витебск», «Динамо» Минск - «Ислочь», «Рух» - «Смолевичи».

Матч «Минск» - «Неман» был перенесен, так как у игрока «Минска» было подозрение на коронавирус. Официально о результатах теста не сообщается.

В пятницу в Твиттере игрок «Ислочи» Момо Янсане сообщил, что в команд есть зараженные коронавирусом. Позже главный тренер Виталий Жуковский в интервью «Трибуне» пояснил, что у одного игрока первый тест действительно был положительным, второй - отрицательным (футболист остается на изоляции). Еще у одного игрока с пневмонией тест дал отрицательный результат.

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