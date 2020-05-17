Минское «Динамо» обыграло «Ислочь» в матче чемпионата Беларуси по футболу

В воскресенье 17 мая минское «Динамо» на своем стадионе принимало «Ислочь». «Волки» с 15-ю очками занимали шестое место, динамовцы с 9-ю очками - тринадцатое.

В пятницу в Твиттере игрок «Ислочи» Момо Янсане сообщил, что в команд есть зараженные коронавирусом. Позже главный тренер Виталий Жуковский в интервью «Трибуне» пояснил, что у одного игрока первый тест действительно был положительным, второй - отрицательным (футболист остается на изоляции). Еще у одного игрока с пневмонией тест дал отрицательный результат.

И еще один штрих к матчу - главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в этот день отмечал 36-летие.

Динамовцы владели преимуществом, гости, по разным причинам потерявшие несколько футболистов, больше оборонялись. Все решил единственный мяч, который забил Иван Бахар - 1:0.

17 мая 2020 года. Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК "Динамо" (Минск) ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" - ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер минского "Динамо" - Леонид Кучук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Барабанщик. ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ