2020-05-17T19:48:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» обыграло «Ислочь» в матче чемпионата Беларуси по футболу

Единственный мяч забил Иван Бахар [фото]
Владимир КРИУЛИН
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В матче 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу минское "Динамо" обыграло "Ислочь".В матче 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу минское "Динамо" обыграло "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье 17 мая минское «Динамо» на своем стадионе принимало «Ислочь». «Волки» с 15-ю очками занимали шестое место, динамовцы с 9-ю очками - тринадцатое.

В пятницу в Твиттере игрок «Ислочи» Момо Янсане сообщил, что в команд есть зараженные коронавирусом. Позже главный тренер Виталий Жуковский в интервью «Трибуне» пояснил, что у одного игрока первый тест действительно был положительным, второй - отрицательным (футболист остается на изоляции). Еще у одного игрока с пневмонией тест дал отрицательный результат.

И еще один штрих к матчу - главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в этот день отмечал 36-летие.

Динамовцы владели преимуществом, гости, по разным причинам потерявшие несколько футболистов, больше оборонялись. Все решил единственный мяч, который забил Иван Бахар - 1:0.

17 мая 2020 года. Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК "Динамо" (Минск) ФК "Ислочь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

17 мая 2020 года. Матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК "Динамо" (Минск) ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" - ФК "Ислочь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" - ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер минского "Динамо" - Леонид Кучук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер минского "Динамо" - Леонид Кучук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Барабанщик. ФК "Ислочь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Барабанщик. ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" - ФК "Ислочь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" - ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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