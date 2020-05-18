Коронавирус в Беларуси, последние новости на 18 мая 2020 года: почти тысяча новых случаев заражения за сутки, лекарство из США и смягчение карантина в Италии

Количество заразившихся во всем мире людей уже больше 4 миллионов 753 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США – более 1 миллиона 511 тысяч, на втором месте Россия – более 281 тысячи человек. На третьем месте находится Испания, сейчас там зафиксировано более 277 тысяч случаев заражения.

В Беларуси по последним опубликованным данным Минздрава диагностирован коронавирус у 29 650 человек. То есть за сутки в нашей стране – плюс 969 новых пациентов с положительным тестом. Выздоровели и выписаны домой 9 тысяч 932 человека. За время пандемии в стране умерли 165 пациентов с выявленным коронавирусом с рядом хронических заболеваний.

"Это лекарство, которое работает на 100%"

В США ученые биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics сделали сенсационное заявление. Они сообщили, что ими обнаружено антитело, которое может полностью блокировать действие вируса COVID-19 и вывести его из организма за три дня. Антитело-блокатор ученые назвали STI-1499.

– Подчеркиваем, что это лекарство. Найденное решение, которое работает на 100 процентов, – прокомментировал Генри Джи, основатель калифорнийской компании. Пока проведены только лабораторные испытания.

Российская вакцина может поступить в производство в августе

А в России тем временем сообщили о вакцине от от COVID-19, которая вскоре может поступить в массовое производство. Испытывать на людях ее начнут уже через пару недель – в середине июня, а в конце лета она может поступить в производство.

В Италии смягчают карантин

Власти Италии приняли решение о новом этапе смягчения карантина. С понедельника, 18 мая здесь открываются магазины, кафе, парикмахерские и музеи. А с 3 июня в Италию будут пускать туристов из стран ЕС. Им не придется "садиться" на карантин.

- Мы обязаны пойти на этот риск. Иначе страна никогда не откроется. Нам придется только сидеть и ждать, когда же появится вакцина, когда ее смогут получить наши граждане. Мы не можем себе этого позволить, - прокомментировал премьер-министр Джузеппе Конте.

Реаниматолог из Витебска: «Возраст умерших не совсем обычный, половина пациентов 1960-1973 годов рождения»

Заведующий отделением реанимации и анестезиологии Витебской больницы скорой помощи Владимир Мартов на днях поделился опытом лечения пациентов с COVID-19, объяснил, чем коронавирус отличается от ОРВИ и какие у него особенности лечения.

Врач объясняет, что для ОРВИ характерна высокая температура, кашель, недомогание. В тоже время COVID-19 - это своеобразная инфекция. По его словам, некоторые пациенты отчего-то (и наука найдет этому причину!) "сваливаются в пике", которое требует экстраординарных мер, не применяемых при обычной ОРВИ. И для кого-то это пике оказывается фатальным. При этом возраст умерших не совсем обычный: половина пациентов 1960-1973 годов рождения без значительной сопутствующей патологии.

По мнению Мартова, важно нацелить пацента на правильное поведение во время заболевания: сведение до минимума физической нагрузки, никакой дыхательной гимнастики и ингаляций. Также важно купировать панику и успокоить человек. Мартов также уточнил, что COVID-19 - это не пневмония.

- Пусть это выглядит, как пневмония. Симптомы пневмонии: температура, кашель, правда без мокроты. И на рентгенограмме или на КТ - это пневмония. На самом деле это не так. Это только выглядит, как пневмония, - уточняет врач.

Мартов говорит, что вирусное поражение легких изначально двустороннее. И приводит аналогию: вирусного поражения одного носового хода не бывает.

Врач считает, что "нет ничего хорошего" в протоколе лечения двусторонней полисегментарной пневмонии:

- Потому что мы начинаем жонглировать с антибактериальными средствами. Они, естественно, не помогают. (...) И ладно бы, если бы эти антибактериальные средства были бы безобидны. К сожалению, это не так. Мы можем получить осложнения... (колит, диарея, тошнота, рвота).

Напомним, интервью "Комсомолке" Владимир Мартов уже рассказывал, что при свином гриппе им не приходилось разворачивать столько дополнительных коек, и также объяснял особенности течения этой болезни. Полностью интервью читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 простых вопросов о коронавирусе: как его диагностировать самостоятельно и как лечить дома (ПОДРОБНЕЕ...)