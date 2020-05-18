2020-05-18T14:31:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Райбольнице в Чечерске купить оборудование и костюмы для медиков помогают колхозы и фермеры

Сельхозпредприятия перечислили больше 35 тысяч рублей, а фермерское хозяйство передало средства индивидуальной защиты
Павел МИЦКЕВИЧ
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Райбольницу в Чечерске обеспечили аграрииРайбольницу в Чечерске обеспечили аграрииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Районной больнице в Чечерске купить средства защиты для медиков и другое очень нужное оборудование помогли местные сельскохозяйственные предприятия. На 35,5 тысяч рублей, полученных от хозяйств «Отор» и «Звезда», медики смогли купить 300 респираторов, восемь бесконтактных термометров, две реанимационные кровати, четыре шприцевых дозатора, три пульсоксиметра и два генератора жидкого тумана.

Дело остается за покупкой тепловизора, который хотят установить на входе в поликлинику, а пока его функцию выполняют медработники с бесконтактными термометрами, пишет районная газета checherskivestnik.by.

По словам главврача больницы Андрея Табанькова, средствами индивидуальной защиты чечерские медики обеспечены полностью: масок, респираторов, перчаток, костюмов и щитков сейчас хватает. Недавно больнице передали помощь работники районного отдела по ЧС, профсоюзы и директор фермерского хозяйства «Экопрод Агро».

Тем временем в Червенской райбольнице открыли благотворительный счет - для борьбы с COVID-19 и оказания помощи.

- Поступающие средства будут распределяться в соответствии с потребностью учреждения для закупки защитных средств, лекарственных препаратов, для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействия охране здоровья населения, - сообщается в объявлении в районной газете cherven.by.

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