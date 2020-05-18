2020-05-18T23:12:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В гомельской школе умерла учитель, директор на больничном

Школа работает, официально не подтверждено был ли у кого-то из педагогов коронавирус
Павел МИЦКЕВИЧ
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В гомельской школе умерла учитель, директор на больничномВ гомельской школе умерла учитель, директор на больничномФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В гомельской школе №61 траур - умерла учительница младших классов. «КП» приехала в школу, когда по городу поползли печальные вести.

- Впервые от вас об этом слышу! - говорит мужчина-вахтер в черной маске. - Мне даже никто не сказал об этом.

В школу взрослым входить не разрешают, пока стоим у вахты и ждем представителя администрации, беседуем с молодой мамой, которая пришла забирать двоих девочек:

- Нам уже рассказали о смерти. Но я детей в школу вожу, а какой смысл их держать дома? Карантина-то нет, я на работу хожу. Во дворе, опять же, дочки с другими детьми играют. В школе, мне кажется, они в большей безопасности.

Молодая учительница приводит девочек из продленки. На просьбу рассказать об умершей коллеге, педагог сразу уходит и бросает дежурное: «Без комментариев».

- Да, мы знаем, у нас учительница умерла! - тут же рассказывают маме дети. - Она из параллельного второго класса. Нашей учительнице позвонили по телефону и сказали об этом, мы спросили, что случилось, и она рассказала.

Тем временем подходит завуч, которая дежурила в школе после обеда. Оказалось, что директора нет - она на больничном. Подтвердили ли коронавирус у руководителя и умершей учительницы, педагог не ответила:

- Извините, мы не можем ничего говорить, все наши слова сочувствия мы скажем ее семье, - маска закрывает пол-лица педагога, но глаза выдают грусть. - Вы же понимаете, что у нас горе… Школа продолжает работать, как и раньше. Класс, который вела учитель, тоже.

Выходя из школы, встречаем родителей, по словам которых у умершей учительницы был COVID-19, и последнее время она была на аппарате искусственной вентиляции легких:

- Когда пошли слухи про коронавирус, мы перестали водитель детей в школу. Честно, возмущены, что все отмалчиваются, и школа не на карантине.

Во дворе школы замечаем еще одну учительницу. Она тоже отказывается от разговора:

- Ничего не могу сказать. Она была очень хорошим человеком. Это все. Официальной информации о смерти педагога и соболезнований на сайте школы пока нет.

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