Убийцу жены священника в Калинковичском районе просят приговорить к 25 годам

В Гомеле идет судебный процесс по убийству, которое шокировало всю страну: в деревне Озаричи Калинковичского района нашли убитой жену православного священника. Причем, жестоко убитой. Мало того, изначально в преступлении подозревали самого батюшку.

Однако позже следствие выяснило, что к убийству причастен наемный работник священника, 23-летний Виктор из соседней деревни. Парень помогал батюшке ремонтировать храм. В тот вечер молодой человек позвонил своей девушке, пара поссорилась. После этого Виктор решил выпить и захотел угнать микроавтобус священника, чтобы съездить на нем к девушке.

Дверь дома настоятеля открыла его 42-летняя супруга Татьяна. У нее молодой человек стал требовать ключи от авто. Женщина ответила отказом и попыталась закрыть дверь. Но Виктор ударил хозяйку ножом и ворвался в дом. Для матушки начался просто ад: парень стал избивать женщину, а потом много раз по разным частям тела резал ножом. Когда несчастная перестала сопротивляться, пьяный Виктор забрал ключи от машины, украл 20 долларов, 1000 российских рублей и мобильник.

Службы проходят в маленьком храме, а наемный работник помогал батюшке ремонтировать большую церковьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Смерть жены священника наступила от массивной кровопотери, зачитывают материалы дела в суде: убийца нанес женщине не меньше 16 ударов ножом и 42 - руками и ногами. Однако Виктор лишь частично признает свою вину. В суде он заявляет, что когда уходил из дома священника, матушка была жива и «сидела на диване». Но подтверждения этой версии не нашли - на диване следов крови не оказалось.

Прокурор запросила для обвиняемого 25 лет лишения свободы, а священник и дети убитой женщины высказались за пожизненное заключение для обвиняемого, посчитав, что 25 лет - это слишком «легкое наказание».

- К людям такого нельзя пускать. Я бы дал ему больше... На все воля Божья, извините, - сказал священник. От общения с прессой он отказался.

Последнее слово обвиняемого и приговор по делу должны состояться в пятницу.