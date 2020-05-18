Замминистра образования: «По итогам четвертой четверти могут аттестовать и тех, кто не ходил в школу, а освоил программу самостоятельно»

Учебный год подходит к концу, вопросов по-прежнему много. Особенно беспокоят родителей и учеников вопросы аттестации, поддерживающих занятий для детей, экзаменов и выпускных, вступительной кампании.

За разъяснениями по поводу того, как будут доучиваться школьники, мы обратились к заместителю министра образования Беларуси Александру Кадлубаю.

«В нынешних условиях жестких регламентов насчет аттестации нет»

- Александр Владимирович, министерство озвучивало, что тех учащихся, которые не ходили в школу в четвертой четверти, аттестуют по итогам трех четвертей. Но многие хотят подтянуть оценку и аттестоваться по итогам четвертой четверти, не посещая при этом школу, а осваивая школьную программу самостоятельно. Говорят, это возможно. Как это можно сделать?

- Учащихся, которые ходили на занятия в четвертой четверти, аттестуют по итогам четырех четвертей. Школьники, которые не посещали школу по заявлению родителей, могут быть аттестованы по итогам трех четвертей - то есть отметка за год выставляется как среднее арифметическое за первые три четверти.

А есть учащиеся, которые работают самостоятельно над изучением материала по учебным предметам и желают, чтобы их аттестовали по итогам четвертой четверти, работают в тесном контакте с учителями, выполняют задания, предъявляют их для проверки. Помимо этого, хотя бы один раз им нужно прийти к педагогу для очного контроля знаний. К примеру, в субботу или после обеда (день и время можно согласовать с учителем). В этом случае отметка за четвертую четверть ученику также будет выставлена.

Вы сами понимаете, что ситуация, в которой сейчас все мы находимся, слишком неоднозначная - поэтому все эти варианты имеют право на существование. Прийти к общему знаменателю порой сложно даже в рамках одной школы. Поэтому подход должен быть индивидуальным. Все инструменты и полномочия для этого у педагогов есть. Никаких жестких регламентов нет. Повторю еще раз: дети, которые работали в четвертой четверти, будут аттестованы. Менее мотивированных учеников аттестуют по итогам трех четвертей.

- Родителям, которые решили оставить детей дома на самоизоляции до конца учебного года, педагоги сказали, что в начале следующего учебного года для таких детей Министерство образования планирует разработать поддерживающие занятия, призванные восполнить возможный пробел в знаниях. Так ли это?

- Могу сказать, что такие занятия уже есть - и среди учеников они востребованы. Те дети, которые что-то не понимают в учебном материале, могут и сегодня прийти к педагогу на консультацию или за разъяснениями. В первой четверти 2020/2021 учебного года мы также планируем достаточное количество поддерживающих занятий. В саму учебную программу следующего года вносить какие-либо изменения не планируется, но рекомендации по поводу календарно-тематического планирования, которое составляет каждый педагог, с учетом специфики четвертой четверти нынешнего учебного года будут даны. В частности - сделать усиленный акцент на повторение тем четвертой четверти завершающегося года.

График экзаменов составлен, но возможны коррективы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самый низкий процент посещаемости школ - в Минске

- Какой процент посещаемости сейчас в школах? Было бы интересно узнать распределение по областям и городским и сельским школам.

- Порядка 40%. В некоторых сельских районах - около 70%, с учетом более благоприятной эпидемиологической обстановки. Самый низкий процент посещаемости школ - в Минске.

- В этом году часто поднималась тема дистанционного обучения. Представители министерства комментировали эту тему и говорили, что Кодексом об образовании дистанционное обучение в нашей стране не предусмотрено. Возможно, грядут какие-то изменения и поправки в Кодексе? Быть может, ведомство ускорило процесс подготовки и усовершенствования образовательной платформы, позволяющей наладить такую форму обучения?

- До конца текущего календарного года работа над образовательной платформой, позволяющей наладить качественное дистанционное обучение, должна быть завершена.

- В соцсетях появилась информация о том, что Министерство образования ведет подсчет педагогов с подтвержденным коронавирусом - и таких учителей в белорусских школах не меньше 500. Хотелось бы узнать актуальную информацию по этому поводу.

- Мы не собираем такую статистику. Подсчет инфицированных в стране ведет Минздрав, у нас таких полномочий нет.

«Как проводить выпускные, решат школы вместе с родителями»

- Как будут проводиться выпускные экзаменами с учетом пандемии?

- График экзаменов составлен, но возможны коррективы. Мы работаем в тесной связке с Минздравом, стараемся учесть все возможные форс-мажорные обстоятельства на экзаменах. Делаем все, чтобы каждый ученик смог получить заслуженную отметку. Я подразумеваю и тех, кто получает эти отметки с учетом освобождения от сдачи экзаменов по медицинским показаниям.

ЦТ начнется с 25 июня вместо 13 июня, как планировалось раньше.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А в каком формате в этом году в школах будут проходить вручение аттестатов и выпускные?

- Об этом уже говорил министр образования - есть договоренность, что аттестаты о среднем образовании выпускникам школ все же можно вручить в торжественной обстановке. Но решение будет принимать администрация учебных заведений вместе с родителями. Здесь ведь надо исходить из того, какой это регион, какое учреждение образования, какая там эпидемиологическая обстановка. Мы не будем ограничивать никого в этих вопросах. Выпускные назначены на 11 июня. Мы разговаривали с директорами школ, и многие не видят оснований, чтобы пролонгировать их дату. Если растянуть это все, можно только усугубить ситуацию. Знаю, что некоторые школы решили проводить онлайн-трансляцию вручения аттестатов, чтобы избежать массового скопления людей. Если погода будет хорошая, будем рекомендовать вручать аттестаты на свежем воздухе. Напомню, что в целом проведение массовых мероприятий в учебных заведениях ограничено. В том числе не состоится и республиканский «Последний звонок», проведение которого планировалось в Бобруйске.

КСТАТИ

ЦТ перенесут, но на вступительную кампанию это не повлияет

Как сообщил министр образования Игорь Карпенко, сроки вступительной кампании в Беларуси в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой смещены. ЦТ начнется с 25 июня вместо 13 июня, как планировалось раньше. По самым массовым предметам тестирование разделят на два дня. Речь идет прежде всего о русском языке и математике. Но это не значит, что тест первого дня будет таким же и на второй день. Тесты будут разными, но с учетом программы общего среднего образования. В ближайшее время Министерство образования представит новый график проведения ЦТ. Как уже говорил министр образования, это не значит, что у нас не будет запаса времени для подготовки к новому учебному году. Мы укладываемся во все сроки проведения кампании - включая момент подачи документов, зачисления в высшие учебные заведения на бюджет и на платное отделение, поступления в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения.

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